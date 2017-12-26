Помогите изменить советник!!!

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Форумчане, всем мира!!
Есть данный советник кто знает и умеет подшаманьте от души!) 
Вообщем надо поменять местами продажу и покупку то есть если сейчас поступает ему сигнал на покупку он покупает а надо чтобы продавал ну и с на продажей аналогично если поступает сигнал на продажу надо чтоб покупал.
Думаю работы тут не много 10-15 мин, помогите кому не трудно!!!
Заранее от души!!!!!!!!!!!!
Файлы:
Robot.mq4  13 kb
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Igor Popov:
Форумчане, всем мира!!
Есть данный советник кто знает и умеет подшаманьте от души!) 
Вообщем надо поменять местами продажу и покупку то есть если сейчас поступает ему сигнал на покупку он покупает а надо чтобы продавал ну и с на продажей аналогично если поступает сигнал на продажу надо чтоб покупал.
Думаю работы тут не много 10-15 мин, помогите кому не трудно!!!
Заранее от души!!!!!!!!!!!!
Мура какая-то 20 с лишним предупреждений. Сырой код
 
Грааль - быстро и много наливающий робот - изобретен!!! Мысль простая - а как-то мы проходили мимо нее. Берем сливающий советник и наоборот - где он покупал- продаем, где продавал - покупаем. Сейчас сбегаю в магазин - и за дело. Да у меня куча сливаторов. Сейчас начну их переворачивать...
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STARIJ:
Грааль - быстро и много наливающий робот - изобретен!!! Мысль простая - а как-то мы проходили мимо нее. Берем сливающий советник и наоборот - где он покупал- продаем, где продавал - покупаем. Сейчас сбегаю в магазин - и за дело. Да у меня куча сливаторов. Сейчас начну их переворачивать...
🤣😆😅👏👏👏
 

Ребята помогите пожалуйста с переделкой индикатора. Что нужно сделать и индюк в нутри.

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WPR.zip  159 kb
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Igor Popov:

Не тратьте время на эту очередную пустышку-мартышку. Неделю-две вы с ней поиграетесь, будете "дорабатывать слабые места", т.к. "в целом он неплохо зарабатывает, только иногда сливает". Но итог один - в утиль. В ранние годы я таких штук двадцать написал, потерянное время. Помню молодой в этом деле был, один из первых моих "шедевров" написал (сеточник), тут же поставил на реал, депо 300 у.е., пошел спать, ожидая с утра неплохой профит. Жена будит, говорит "твой советник там сливает", я ей "отстань, быть такого не может, я все просчитал" )))

 
Vladimir Antonenko:  Ребята помогите пожалуйста с переделкой индикатора. Что нужно сделать и индюк в нутри.

  Так лучше?

 
Дед Мазай пенсионер:
Мура какая-то 20 с лишним предупреждений. Сырой код

Вообщем получается что не переделать его вовсе??(

 
Igor Popov:  Вообщем получается что не переделать его вовсе??(

Переделать все можно. Но 10-15 минут на это явно мало. А больше тратить ради чего?

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