Помогите изменить советник!!!
Igor Popov:Мура какая-то 20 с лишним предупреждений. Сырой код
Форумчане, всем мира!!
Есть данный советник кто знает и умеет подшаманьте от души!)
Вообщем надо поменять местами продажу и покупку то есть если сейчас поступает ему сигнал на покупку он покупает а надо чтобы продавал ну и с на продажей аналогично если поступает сигнал на продажу надо чтоб покупал.
Думаю работы тут не много 10-15 мин, помогите кому не трудно!!!
Заранее от души!!!!!!!!!!!!
Форумчане, всем мира!!
Есть данный советник кто знает и умеет подшаманьте от души!)
Вообщем надо поменять местами продажу и покупку то есть если сейчас поступает ему сигнал на покупку он покупает а надо чтобы продавал ну и с на продажей аналогично если поступает сигнал на продажу надо чтоб покупал.
Думаю работы тут не много 10-15 мин, помогите кому не трудно!!!
Заранее от души!!!!!!!!!!!!
Грааль - быстро и много наливающий робот - изобретен!!! Мысль простая - а как-то мы проходили мимо нее. Берем сливающий советник и наоборот - где он покупал- продаем, где продавал - покупаем. Сейчас сбегаю в магазин - и за дело. Да у меня куча сливаторов. Сейчас начну их переворачивать...
STARIJ:🤣😆😅👏👏👏
Грааль - быстро и много наливающий робот - изобретен!!! Мысль простая - а как-то мы проходили мимо нее. Берем сливающий советник и наоборот - где он покупал- продаем, где продавал - покупаем. Сейчас сбегаю в магазин - и за дело. Да у меня куча сливаторов. Сейчас начну их переворачивать...
Грааль - быстро и много наливающий робот - изобретен!!! Мысль простая - а как-то мы проходили мимо нее. Берем сливающий советник и наоборот - где он покупал- продаем, где продавал - покупаем. Сейчас сбегаю в магазин - и за дело. Да у меня куча сливаторов. Сейчас начну их переворачивать...
Igor Popov:
Не тратьте время на эту очередную пустышку-мартышку. Неделю-две вы с ней поиграетесь, будете "дорабатывать слабые места", т.к. "в целом он неплохо зарабатывает, только иногда сливает". Но итог один - в утиль. В ранние годы я таких штук двадцать написал, потерянное время. Помню молодой в этом деле был, один из первых моих "шедевров" написал (сеточник), тут же поставил на реал, депо 300 у.е., пошел спать, ожидая с утра неплохой профит. Жена будит, говорит "твой советник там сливает", я ей "отстань, быть такого не может, я все просчитал" )))
Vladimir Antonenko: Ребята помогите пожалуйста с переделкой индикатора. Что нужно сделать и индюк в нутри.
Так лучше?
Дед Мазай пенсионер:
Мура какая-то 20 с лишним предупреждений. Сырой код
Мура какая-то 20 с лишним предупреждений. Сырой код
Вообщем получается что не переделать его вовсе??(
Igor Popov: Вообщем получается что не переделать его вовсе??(
Переделать все можно. Но 10-15 минут на это явно мало. А больше тратить ради чего?
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Есть данный советник кто знает и умеет подшаманьте от души!)
Вообщем надо поменять местами продажу и покупку то есть если сейчас поступает ему сигнал на покупку он покупает а надо чтобы продавал ну и с на продажей аналогично если поступает сигнал на продажу надо чтоб покупал.
Думаю работы тут не много 10-15 мин, помогите кому не трудно!!!
Заранее от души!!!!!!!!!!!!