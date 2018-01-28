бабуля хочет сохранить индюк в хранилище - страница 2
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кстати, а кто-нибудь реально мержил файлы на автомате?
я как-то всегда опасался автоматического мержинга, использую Beyond Compare в ручном режиме.
Artsem: тебе это не надо, написал, чтобы не создавать новую ветку
ок, добавил индюк в эдитор а потом в хранилище. всё, спсб. сомнения только, что я правильно добавил индюк в эдитор...сохраню дополнительно в облаке.
оффтоп. как мне подключиться через другого брокера.там нажимаю подключиться к счету, но нету сервера того брокера в выборе. я знаю название сервера.
ок, добавил индюк в эдитор а потом в хранилище. всё, спсб. сомнения только, что я правильно добавил индюк в эдитор...сохраню дополнительно в облаке.
оффтоп. как мне подключиться через другого брокера.там нажимаю подключиться к счету, но нету сервера того брокера в выборе. я знаю название сервера.
ну и здорово
--
ну так покажи скриншот
ответил в лс
ну и здорово
--
ну так покажи скриншот
есть подозрение на троллинг ))) меня ТС засыпает подобными детскими вопросами в личке
-------------
- мама, а почему вода мокрая? ))
есть подозрение на троллинг ))) меня ТС засыпает подобными вопросами в личке
- мама, а почему вода мокрая? ))
ну как через др брокера? у меня как-то получалось не помню как
а, ТС - это топикстартер
есть подозрение на троллинг ))) меня ТС засыпает подобными детскими вопросами в личке
-------------
- мама, а почему вода мокрая? ))
:-) да нет Леша - просто бабушка просит помощи через аккаунт внука - внук видимо на выходные уехал :-)))
а, ок, поменял брокера, всё спс
:-) да нет Леша - просто бабушка просит помощи через аккаунт внука - внук видимо на выходные уехал :-)))
бабуля справилась! ну теперь можно и на сайтах знакомств пококетничать под молодуху!
Второй день мучаюсь с хранилищем (пару лет назад было все норм) В хранилище есть файлы, в эдиторе не хочет подтягиваться хранилище, хотя и авторизован. Попытался залить фаил в хранилище, залился вроде как, в самом хранилище он не появился, а в эдиторе только это, что на скрине.