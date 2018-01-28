бабуля хочет сохранить индюк в хранилище - страница 2

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кстати, а кто-нибудь реально мержил файлы на автомате?

я как-то всегда опасался автоматического мержинга, использую Beyond Compare в ручном режиме.

Artsemтебе это не надо, написал, чтобы не создавать новую ветку

[Удален]  

ок, добавил индюк в эдитор а потом в хранилище. всё, спсб. сомнения только, что я правильно добавил индюк в эдитор...сохраню дополнительно в облаке.

оффтоп. как мне подключиться через другого брокера.

там нажимаю подключиться к счету, но нету сервера того брокера в выборе. я знаю название сервера.
 
Artsem:

ок, добавил индюк в эдитор а потом в хранилище. всё, спсб. сомнения только, что я правильно добавил индюк в эдитор...сохраню дополнительно в облаке.

оффтоп. как мне подключиться через другого брокера.

там нажимаю подключиться к счету, но нету сервера того брокера в выборе. я знаю название сервера.

ну и здорово

--

ну так покажи скриншот

[Удален]  

ответил в лс

 
Yuriy Zaytsev:

ну и здорово

--

ну так покажи скриншот


есть подозрение на троллинг ))) меня ТС засыпает подобными детскими вопросами в личке

-------------

- мама, а почему вода мокрая? )) 

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

есть подозрение на троллинг ))) меня ТС засыпает подобными вопросами в личке

- мама, а почему вода мокрая? )) 

ну как через др брокера? у меня как-то получалось не помню как

а, ТС - это топикстартер

 
Alexey Volchanskiy:

есть подозрение на троллинг ))) меня ТС засыпает подобными детскими вопросами в личке

-------------

- мама, а почему вода мокрая? )) 

:-) да нет Леша - просто бабушка просит помощи через аккаунт внука - внук видимо на выходные уехал :-)))

[Удален]  

а, ок, поменял брокера, всё спс

 
Yuriy Zaytsev:

:-) да нет Леша - просто бабушка просит помощи через аккаунт внука - внук видимо на выходные уехал :-)))


бабуля справилась! ну теперь можно и на сайтах знакомств пококетничать под молодуху!

 

Второй день мучаюсь с хранилищем (пару лет назад было все норм) В хранилище есть файлы, в эдиторе не хочет подтягиваться хранилище, хотя и авторизован.  Попытался залить фаил в хранилище, залился вроде как, в самом хранилище он не появился, а в эдиторе только это, что на скрине.


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