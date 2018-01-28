бабуля хочет сохранить индюк в хранилище

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как просто сохранить индюк в хранилище? не читая длииинную инструкцию. спасибо

п.с. я мог бы в облако закинуть, но хочу закинуть в mql5-аккаунт. 

 
Artsem:

как просто сохранить индюк в хранилище? не читая длииинную инструкцию. спасибо

п.с. я мог бы в облако закинуть, но хочу закинуть в mql5-аккаунт. 

Бабуля твоя  начала писать на MQL ? снимаю шляпу

если у нее плохое зрение - то читать конечно сложно - почитай сам и расскажи ей - буквально одна страница


 
Yuriy Zaytsev:

Бабуля твоя  начала писать на MQL ? снимаю шляпу

если у нее плохое зрение - то читать конечно сложно - почитай сам и расскажи ей - буквально одна страница


могу добавить одну детаь

 если твой  ЛОГИН ( не путать с тем что отображается  Artsem )

имеет  Верхний и нижний регистр то нужно авторизовываться именно с учетом регистра

[Удален]  

вот я здесь, что дальше? мне написали индюк и я хочу его сохранить на всяк случай поломки ноута.


 
Artsem:

вот я здесь, что дальше? мне написали индюк и я хочу его сохранить на всяк случай поломки ноута.


Ясно,

вот это очень мудро!

Вызови редактор, в нем найди пункт добавить файл папку в хранилище!

 


вот еще некоторые моменты 

двигайся в этом направлении!

( я редко четко и подробно  пишу -  нужно что бы человек сам  проявил некоторые усилия  ) 

[Удален]  

вот я здесь, но нету папки с красным кружком.


 

наведите курсор на MQL5 и кликните правой кнопкой мыши

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

наведите курсор на MQL5 и кликните правой кнопкой мыши


ок, а дальше?

 
Artsem:

ок, а дальше?


что же ты такой беспомощный, в справке редактора все подробнейшим образом написано


 
Artsem:

ок, а дальше?

теперь раскрой   индикаторы - наведи курсов на свой индикатор - ( тебе отдали индикатор в виде MQL5  ? или EX5  ? )

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