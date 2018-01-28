бабуля хочет сохранить индюк в хранилище
как просто сохранить индюк в хранилище? не читая длииинную инструкцию. спасибо
п.с. я мог бы в облако закинуть, но хочу закинуть в mql5-аккаунт.
Бабуля твоя начала писать на MQL ? снимаю шляпу
если у нее плохое зрение - то читать конечно сложно - почитай сам и расскажи ей - буквально одна страница
Бабуля твоя начала писать на MQL ? снимаю шляпу
если у нее плохое зрение - то читать конечно сложно - почитай сам и расскажи ей - буквально одна страница
могу добавить одну детаь
если твой ЛОГИН ( не путать с тем что отображается Artsem )
имеет Верхний и нижний регистр то нужно авторизовываться именно с учетом регистра
вот я здесь, что дальше? мне написали индюк и я хочу его сохранить на всяк случай поломки ноута.
Ясно,
вот это очень мудро!
Вызови редактор, в нем найди пункт добавить файл папку в хранилище!
наведите курсор на MQL5 и кликните правой кнопкой мыши
ок, а дальше?
теперь раскрой индикаторы - наведи курсов на свой индикатор - ( тебе отдали индикатор в виде MQL5 ? или EX5 ? )
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как просто сохранить индюк в хранилище? не читая длииинную инструкцию. спасибо
п.с. я мог бы в облако закинуть, но хочу закинуть в mql5-аккаунт.