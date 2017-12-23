Инвесторам. Как вы выбираете для себя сигнал. Расскажите.
Статьи в помощь:
ну я же спрашиваю инвесторов. как это происходит именно у них...
ну я же спрашиваю инвесторов. как это происходит именно у них...
В табличном виде по приросту сортирую..Потом пролистываю и захожу туда ,где есть срок торговли и график прироста более менее равномерный...
Если бы был столбец максимальной просадки-в моём варианте поиск значительнее ускорялся бы....
Вы просматривате страницы 4 000 сигналов? И так каждый месяц?
Врядли люди так делают, потому что лучшие сигналы имели бы больше всего подписчиков, да и утомительно все это.
Расскажу, как делаю я. В фильтре в поле просадка забиваю допистимую просадку, потом в поле "количество недель" забиваю нужный период. Остается 400 сигналов. Сортирую по приросту. Потом просматриваю все эти страницы. желательно это делать раз в месяц, чтобы смотреть изменения.
В табличном виде по приросту сортирую..Потом пролистываю и захожу туда ,где есть срок торговли и график прироста более менее равномерный...
Если бы был столбец максимальной просадки-в моём варианте поиск значительнее ускорялся бы....
есть. нажмите ctrl и скроллом покрутите
В табличном виде по приросту сортирую..Потом пролистываю и захожу туда ,где есть срок торговли и график прироста более менее равномерный...
Если бы был столбец максимальной просадки-в моём варианте поиск значительнее ускорялся бы....
Не возможно ничего нормально выбрать.
Потому что прирост тебе показывают за все время существования счета, а просадку - с даты замониторивания счета.
Одни параметры показывают за один период, другие - за другой.
вот такой сервис...
Ввиду того, что полно сигналов с рисованной историей, пункт в фильтре "Недель торгует" не имеет смысла.
Вот если бы был пункт "прошло недель с даты замониторивания" - было бы другое дело.
Ввиду того, что полно сигналов с рисованной историей, пункт в фильтре "Недель торгует" не имеет смысла.
Вот если бы был пункт "прошло недель с даты замониторивания" - было бы другое дело.
Если у Вас есть доказательства наличия рисованной истории - милости просим в СервисДеск. Иначе это расценивается, как накидывание на вентилятор.
Если у Вас есть доказательства наличия рисованной истории - милости просим в СервисДеск. Иначе это расценивается, как накидывание на вентилятор.
И это только первая 20-ка сигналов. отсортированных по приросту.
И на всех имена авторов разные.
До горизонтальной линии тысячи процентов. А после горизонтальной линии идет неубедительная торговля.
Что доказывает, что историю торговли рисовать возможно!
И что лишний раз доказывает, что историю до вертикальной горизонтальной линии смотреть - не имеет смысла!
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Врядли люди так делают, потому что лучшие сигналы имели бы больше всего подписчиков, да и утомительно все это.
Расскажу, как делаю я. В фильтре в поле просадка забиваю допистимую просадку, потом в поле "количество недель" забиваю нужный период. Остается 400 сигналов. Сортирую по приросту. Потом просматриваю все эти страницы. желательно это делать раз в месяц, чтобы смотреть изменения.