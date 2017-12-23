Инвесторам. Как вы выбираете для себя сигнал. Расскажите.

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Вы просматривате страницы 4 000 сигналов? И так каждый месяц?

Врядли люди так делают, потому что лучшие сигналы имели бы больше всего подписчиков, да и утомительно все это.


Расскажу, как делаю я. В фильтре в поле просадка забиваю допистимую просадку, потом в поле "количество недель" забиваю нужный период. Остается 400 сигналов. Сортирую по приросту. Потом просматриваю все эти страницы. желательно это делать раз в месяц, чтобы смотреть изменения.
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Максим Дмитриев:

ну я же спрашиваю инвесторов. как это происходит именно у них...


В табличном виде по приросту сортирую..Потом пролистываю и захожу туда ,где есть срок торговли и график прироста более менее равномерный...

Если бы был столбец максимальной просадки-в моём варианте поиск значительнее ускорялся бы....

 
Максим Дмитриев:
Вы просматривате страницы 4 000 сигналов? И так каждый месяц?

Врядли люди так делают, потому что лучшие сигналы имели бы больше всего подписчиков, да и утомительно все это.


Расскажу, как делаю я. В фильтре в поле просадка забиваю допистимую просадку, потом в поле "количество недель" забиваю нужный период. Остается 400 сигналов. Сортирую по приросту. Потом просматриваю все эти страницы. желательно это делать раз в месяц, чтобы смотреть изменения.
Знаю, как выбирают многие). Приходят в офис брокера/дц им там впаривают сигнал, который самый большой торговый оборот делает и более менее в плюсе, все.
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Nikolay Gaylis:

В табличном виде по приросту сортирую..Потом пролистываю и захожу туда ,где есть срок торговли и график прироста более менее равномерный...

Если бы был столбец максимальной просадки-в моём варианте поиск значительнее ускорялся бы....


есть. нажмите ctrl и скроллом покрутите

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Nikolay Gaylis:

В табличном виде по приросту сортирую..Потом пролистываю и захожу туда ,где есть срок торговли и график прироста более менее равномерный...

Если бы был столбец максимальной просадки-в моём варианте поиск значительнее ускорялся бы....


Не возможно ничего нормально выбрать.

Потому что прирост тебе показывают за все время существования счета, а просадку - с даты замониторивания счета.

Одни параметры показывают за один период, другие - за другой.

вот такой сервис...

 
Я здесь новенький ищу более менее равномерный сигнал и вбиваю максимум
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Ввиду того, что полно сигналов с рисованной историей, пункт в фильтре "Недель торгует" не имеет смысла.

Вот если бы был пункт "прошло недель с даты замониторивания" - было бы другое дело.

 
Максим Дмитриев:

Ввиду того, что полно сигналов с рисованной историей, пункт в фильтре "Недель торгует" не имеет смысла.

Вот если бы был пункт "прошло недель с даты замониторивания" - было бы другое дело.


Если у Вас есть доказательства наличия рисованной истории - милости просим в СервисДеск. Иначе это расценивается, как накидывание на вентилятор.

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Vladimir Karputov:

Если у Вас есть доказательства наличия рисованной истории - милости просим в СервисДеск. Иначе это расценивается, как накидывание на вентилятор.

Это так навскидку.


И это только первая 20-ка сигналов. отсортированных по приросту.

И на всех имена авторов разные.

До горизонтальной линии тысячи процентов. А после горизонтальной линии идет неубедительная торговля.

Что доказывает, что историю торговли рисовать возможно!

И что лишний раз доказывает, что историю до вертикальной горизонтальной линии смотреть - не имеет смысла!


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