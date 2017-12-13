В последние дни расплодиЛОСЬ очень много тем по поводу одной и той же стратегии
Ничего против, каждый заинтересованный тоже рекламирует ее на всех ресурсах до каких дотянется. Но ВНЕЗАПНО находятся люди которые пользуются яндексом, вебальтой, фэил ру, рамблером, лицокнигой, Вкудахте и прочими замечательными ресурсами через которые выходят на людей, проплачивающих данную рекламу и обучающих правилам этой замечательной системы, не говоря о продаже скачанных с базы советников, выдающих себя за "робота по данной тс".
Так вот, к чему я веду:
1) Если все эти люди начнут зарабатывать кто же будет выращивать лосей???
2) Я так понял люди спокойно могут хвалить подобные вещи, размещая у себя в инфе контакты где за деньги могут продавать материалы (и регистрации продавца не требуется)
3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?
Вот когда задаёшь вопрос о выборе впс, со ссылками, то посты сразу под снос, хотя тут рекламой и не пахнет, а когда идёт явная реклама левых продуктов то походу модераторы все уснули. Сам удивляюсь почему так.
Где реклама то? Я что-то не вижу.
Ох, не верю я в альтруизм. Если кто-то создал реальную рабочую качественную стратегия, то он прекрасно понимает, что она остается рабочей, пока она не получила массовость. Отсюда простой вывод, если кто-то активно двигает что-то, на чем можно якобы заработать, то он просто хочет заработать на желании других заработать. А продавать курицу, несущую золотые яйца, это даже не альтруизм, а глупость.
Ничего против, каждый заинтересованный тоже рекламирует ее на всех ресурсах до каких дотянется. Но ВНЕЗАПНО находятся люди которые пользуются яндексом, вебальтой, фэил ру, рамблером, лицокнигой, Вкудахте и прочими замечательными ресурсами через которые выходят на людей, проплачивающих данную рекламу и обучающих правилам этой замечательной системы, не говоря о продаже скачанных с базы советников, выдающих себя за "робота по данной тс".
Так вот, к чему я веду:
1) Если все эти люди начнут зарабатывать кто же будет выращивать лосей???
2) Я так понял люди спокойно могут хвалить подобные вещи, размещая у себя в инфе контакты где за деньги могут продавать материалы (и регистрации продавца не требуется)
3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?
Конкретнее можно, т.е. какой ТС не надо пользоваться, чтобы не мешать Вам?
Вы вообще понимаете о чем речь?
"3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?"
А что тут думать. Реклама двигатель торговлю какой-то ТС.
Пока до пипла дойдет, что ТС уже не работает или не работала никогда, торговцы счастьем заработают. А сколько заработают
зависит от креативности и агрессивности рекламы (я имею ввиду кол-во вложенных средств для охвата всего возможного пипла).
А то, чтобы кто то заработал, надо чтобы много пипла слили это давно известно.
По закону сохранения энергии (кеша)
энергия не может возникнуть из ничего и не может в никуда исчезнуть, она может только переходить из одной формы (кармана) в другую.
"3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?"
А что тут думать. Реклама двигатель торговлю какой-то ТС.
Пока до пипла дойдет, что ТС уже не работает или не работала никогда, торговцы счастьем заработают. А сколько заработают
зависит от креативности и агрессивности рекламы (я имею ввиду кол-во вложенных средств для охвата всего возможного пипла).
А то, чтобы кто то заработал, надо чтобы много пипла слили это давно известно.
По закону сохранения энергии (кеша)
энергия не может возникнуть из ничего и не может в никуда исчезнуть, она может только переходить из одной формы (кармана) в другую.
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Ничего против, каждый заинтересованный тоже рекламирует ее на всех ресурсах до каких дотянется. Но ВНЕЗАПНО находятся люди которые пользуются яндексом, вебальтой, фэил ру, рамблером, лицокнигой, Вкудахте и прочими замечательными ресурсами через которые выходят на людей, проплачивающих данную рекламу и обучающих правилам этой замечательной системы, не говоря о продаже скачанных с базы советников, выдающих себя за "робота по данной тс".
Так вот, к чему я веду:
1) Если все эти люди начнут зарабатывать кто же будет выращивать лосей???
2) Я так понял люди спокойно могут хвалить подобные вещи, размещая у себя в инфе контакты где за деньги могут продавать материалы (и регистрации продавца не требуется)
3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?