В последние дни расплодиЛОСЬ очень много тем по поводу одной и той же стратегии

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Ничего против, каждый заинтересованный тоже рекламирует ее на всех ресурсах до каких дотянется. Но ВНЕЗАПНО находятся люди которые пользуются яндексом, вебальтой, фэил ру, рамблером, лицокнигой, Вкудахте и прочими замечательными ресурсами через которые выходят на людей, проплачивающих данную рекламу и обучающих правилам этой замечательной системы, не говоря о продаже скачанных с базы советников, выдающих себя за "робота по данной тс".

Так вот, к чему я веду:

1) Если все эти люди начнут зарабатывать кто же будет выращивать лосей???

2) Я так понял люди спокойно могут хвалить подобные вещи, размещая у себя в инфе контакты где за деньги могут продавать материалы (и регистрации продавца не требуется)

3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?

 
А что за ТС?
 
Mickey Moose:

Ничего против, каждый заинтересованный тоже рекламирует ее на всех ресурсах до каких дотянется. Но ВНЕЗАПНО находятся люди которые пользуются яндексом, вебальтой, фэил ру, рамблером, лицокнигой, Вкудахте и прочими замечательными ресурсами через которые выходят на людей, проплачивающих данную рекламу и обучающих правилам этой замечательной системы, не говоря о продаже скачанных с базы советников, выдающих себя за "робота по данной тс".

Так вот, к чему я веду:

1) Если все эти люди начнут зарабатывать кто же будет выращивать лосей???

2) Я так понял люди спокойно могут хвалить подобные вещи, размещая у себя в инфе контакты где за деньги могут продавать материалы (и регистрации продавца не требуется)

3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?

Вот когда задаёшь вопрос о выборе впс, со ссылками, то посты сразу под снос, хотя тут рекламой и не пахнет, а когда идёт явная реклама левых продуктов то походу модераторы все уснули. Сам удивляюсь почему так.
 
Alexey Oreshkin:
Вот когда задаёшь вопрос о выборе впс, со ссылками, то посты сразу под снос, хотя тут рекламой и не пахнет, а когда идёт явная реклама левых продуктов то походу модераторы все уснули. Сам удивляюсь почему так.

Где реклама то? Я что-то не вижу.

 

Ох, не верю я в альтруизм. Если кто-то создал реальную рабочую качественную стратегия, то он прекрасно понимает, что она остается рабочей, пока она не получила массовость. Отсюда простой вывод, если кто-то активно двигает что-то, на чем можно якобы заработать, то он просто хочет заработать на желании других заработать. А продавать курицу, несущую золотые яйца, это даже не альтруизм, а глупость.

 
Mickey Moose:

Ничего против, каждый заинтересованный тоже рекламирует ее на всех ресурсах до каких дотянется. Но ВНЕЗАПНО находятся люди которые пользуются яндексом, вебальтой, фэил ру, рамблером, лицокнигой, Вкудахте и прочими замечательными ресурсами через которые выходят на людей, проплачивающих данную рекламу и обучающих правилам этой замечательной системы, не говоря о продаже скачанных с базы советников, выдающих себя за "робота по данной тс".

Так вот, к чему я веду:

1) Если все эти люди начнут зарабатывать кто же будет выращивать лосей???

2) Я так понял люди спокойно могут хвалить подобные вещи, размещая у себя в инфе контакты где за деньги могут продавать материалы (и регистрации продавца не требуется)

3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?

Конкретнее можно, т.е. какой ТС не надо пользоваться, чтобы не мешать Вам?
 
Renat Akhtyamov:
Конкретнее можно, т.е. какой ТС не надо пользоваться, чтобы не мешать Вам?

Вы вообще понимаете о чем речь?

 
Mickey Moose:   1) Если все эти люди начнут зарабатывать кто же будет выращивать лосей???
Лосей будет выращивать Сорос и Со. Это будут Жирные Лоси
 

"3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?"


А что тут думать.  Реклама двигатель торговлю какой-то ТС.

Пока до пипла дойдет, что ТС уже не работает или не работала никогда, торговцы счастьем заработают. А сколько заработают

зависит от креативности и агрессивности рекламы (я имею ввиду кол-во вложенных средств для охвата всего возможного пипла).

А то, чтобы кто то заработал, надо чтобы много пипла слили это давно известно.

По закону сохранения энергии (кеша)

энергия не может возникнуть из ничего и не может в никуда исчезнуть, она может только переходить из одной формы (кармана) в другую.

 
Olena Zelenska:

"3) Что по текущей ситуации думают люди с кнопками?"


А что тут думать.  Реклама двигатель торговлю какой-то ТС.

Пока до пипла дойдет, что ТС уже не работает или не работала никогда, торговцы счастьем заработают. А сколько заработают

зависит от креативности и агрессивности рекламы (я имею ввиду кол-во вложенных средств для охвата всего возможного пипла).

А то, чтобы кто то заработал, надо чтобы много пипла слили это давно известно.

По закону сохранения энергии (кеша)

энергия не может возникнуть из ничего и не может в никуда исчезнуть, она может только переходить из одной формы (кармана) в другую.


Я в свое время доделал теорию аннигиляции по этому принципу
Спасибо за идею, надо попробовать взглянуть на это снова
 

Скачал робота по этой ТС - В тестере = грааль, на демо - хороший прирост. Форматировал AStyle.exe было 413 строк, вычищаю от лишнего - сейчас 347 строк


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