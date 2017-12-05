OrdersHistoryTotal() - страница 3
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На боевых и на не боевых терминалах должен быть функционал позволяющий из советника выбрать "вся история". А не городить костыли и делать свою историю сделок через файл или терминальные глобальные переменные, на случай перезапуска советника.
С этим никто не спорит. Но есть нюанс:)...У каждого брокера "Вся История" -понятия разные...У кого-то это 2 месяца, у кого-то 5 лет. Если в советнике нужно выбрать из истории полугодовалую сделку...то не везде это получится:) А в общих вещах Вы правы:)
делать свою историю сделок через файл или терминальные глобальные переменные, на случай перезапуска советника.
Говорю же, надуманная проблема настолько, что даже Ваше решение не поможет. Потому что файл с историей можно стереть. Десять лет такое поведение терминала и это стало проблемой.
Говорю же, надуманная проблема настолько, что даже Ваше решение не поможет. Потому что файл с историей можно стереть. Десять лет такое поведение терминала и это стало проблемой.
Реально глубоко уважаемый fxsaber, я очень ценю ваши исследования и достижения на форуме, но мне попадались ваши комменты на форуме в других темах и зная наперед вашу манеру не отвечать конкретно а писать посты полунамеками, полуиздевками. Прошу ответить конкретно.
Так как вы предлагаете решить ситуацию, когда советнику с мартином надо знать лот закрытого ордера в убытке, чтобы вычислить лот следующего ордера, при том, что ордер закрылся в прошлом месяце, наступил новый месяц, а история сделок включена за "последний месяц" и значит закрытый ордер не виден.
Реально глубоко уважаемый fxsaber, я очень ценю ваши исследования и достижения на форуме, но мне попадались ваши комменты на форуме в других темах и зная наперед вашу манеру не отвечать конкретно а писать посты полунамеками, полуиздевками. Прошу ответить конкретно.
Так как вы предлагаете решить ситуацию, когда советнику с мартином надо знать лот закрытого ордера в убытке, чтобы вычислить лот следующего ордера, при том, что ордер закрылся в прошлом месяце, наступил новый месяц, а история сделок включена за "последний месяц" и значит закрытый ордер не виден.
За последний месяц, это значит за последние 30 дней.
Пощёлкайте во вкладке история
За последний месяц, это значит за последние 30 дней.
Пощёлкайте во вкладке история
За последний месяц, это значит за последние 30 дней.
Пощёлкайте во вкладке история
Так как вы предлагаете решить ситуацию, когда советнику с мартином надо знать лот закрытого ордера в убытке, чтобы вычислить лот следующего ордера, при том, что ордер закрылся в прошлом месяце, наступил новый месяц, а история сделок включена за "последний месяц" и значит закрытый ордер не виден.
Это проблема того адеквата, кто на боевом терминале поставил соотвутствующую настройку. Чтобы избежать претензий со стороны адеквата, достаточно большими красными буквами в начале инструкции написать, что должне быть выбран режим "Вся история". Т.е. никакого технического решения здесь придумывать не нужно. Если адекват такой, то он и без технического решения самоубьется.
Это проблема того адеквата, кто на боевом терминале поставил соотвутствующую настройку. Чтобы избежать претензий со стороны адеквата, достаточно большими красными буквами в начале инструкции написать, что должне быть выбран режим "Вся история". Т.е. никакого технического решения здесь придумывать не нужно. Если адекват такой, то он и без технического решения самоубьется.
Разумно...
Но у советника есть такая опция как "дуракоустойчивость",
ваш вариант эту опцию не проходит....А дело с мартинами, и с огромными лотами, и тут такая оказия.... и претензии...
Разумно...
Но у советника есть такая опция как "дуракоустойчивость",
ваш вариант эту опцию не проходит....А дело с мартинами, и с огромными лотами, и тут такая оказия.... и претензии...
Дуракоустойчивость не пройдет советник, даже если всегда будет Вся история. Дурак может Ваш же советник запустить на двух терминалах.
ЗЫ Почитайте пример обсуждения до чего доводит дуракоустойчивость
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Vladimir Karputov, 2017.11.22 13:29
Неа. В вопросах ввода пользователем даты (или времени), а это Обычно делается через string, пользователю категорически нельзя доверять ручной ввод, так как вручную можно наворотить такое число, которое и прочесть то нельзя. К тому же нельзя забывать, что enum отлично подходит для оптимизации.