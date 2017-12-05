OrdersHistoryTotal() - страница 2

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Ihor Herasko:

В принципе, идея интересная, но если первой в истории идет не балансовая операция, то не сработает. Такое часто бывает, когда брокеры удаляют старую историю. К примеру, у меня сейчас история счета начинается со сделки sell от 04.09.2017 (брокер хранит только три месяца истории). 

К сожалению, в МТ4 нет программного способа определения наличия всей доступной истории счета.


Друзья, таким образом, универсального решения нет - если серия трейдов (например сеточника) началась полгода назад, установить точно, сколько именно советник наторговал, представляется сложной задачей. Если самому не вести журнал операций в папке "Files"

 
Mikhail Kontsevoy:

Друзья, таким образом, универсального решения нет - если серия трейдов (например сеточника) началась полгода назад, установить точно, сколько именно советник наторговал, представляется сложной задачей. Если самому не вести журнал операций в папке "Files"


Именно.

 
Mikhail Kontsevoy:

Друзья, таким образом, универсального решения нет - если серия трейдов (например сеточника) началась полгода назад, установить точно, сколько именно советник наторговал, представляется сложной задачей. Если самому не вести журнал операций в папке "Files"

Надуманная проблема.

 
fxsaber:

Надуманная проблема.


Ну почему же - надуманная? Если стратегия долгосрочная и необходимо открыть следующий ордер с объемом, вычисленным на основании, скажем, полученной просадки, то при отсутствии полной истории результат расчета будет неверный.

 
Ihor Herasko:

Ну почему же - надуманная? Если стратегия долгосрочная и необходимо открыть следующий ордер с объемом, вычисленным на основании, скажем, полученной просадки, то при отсутствии полной истории результат расчета будет неверный.

Надуманная - это значит, что можно придумать ситуацию, где это проблема. Но на самом деле это не проблема, если не насиловать терминал, на котором стоит робот. Есть терминалы для робота, а есть - для всего остального. Не должно быть случайных действий на боевых терминалах, таких как выбрал не "Вся история".

 
fxsaber:

Надуманная - это значит, что можно придумать ситуацию, где это проблема. Но на самом деле это не проблема, если не насиловать терминал, на котором стоит робот. Есть терминалы для робота, а есть - для всего остального. Не должно быть случайных действий на боевых терминалах, таких как выбрал не "Вся история".


Ну это мы с Вами понимаем. А вот пользователи - далеко не всегда. И всех нюансов каждому пользователю тоже не расскажешь. Иначе целый толмут получается.

Поэтому задача кодера - сделать программно все, насколько возможно, чтобы исключить ошибку со стороны пользователя. Но такие вот моменты, к сожалению, исключить нельзя. 

 
Ihor Herasko:

Ну это мы с Вами понимаем. А вот пользователи - далеко не всегда. И всех нюансов каждому пользователю тоже не расскажешь. Иначе целый толмут получается.

Поэтому задача кодера - сделать программно все, насколько возможно, чтобы исключить ошибку со стороны пользователя. Но такие вот моменты, к сожалению, исключить нельзя. 

Понимаю, поэтому и пишут в инстукрциях к микроволновкам, что они не предназначены для сушки домашних животных. Если клиенты не читают такие инструкции - это уже их проблемы.

 
fxsaber:

Надуманная - это значит, что можно придумать ситуацию, где это проблема. Но на самом деле это не проблема, если не насиловать терминал, на котором стоит робот. Есть терминалы для робота, а есть - для всего остального. Не должно быть случайных действий на боевых терминалах, таких как выбрал не "Вся история".

Так "Вся История" тоже не решает проблемы - сначала выводить для пользователя предупреждение о необходимости "Всей Истории", а потом разочаровывать его тем, что его брокер хранит данные только за 2 последних месяца...:)

Либо писать собственный журнал сделок, либо вообще не усложнять советник и считать прибыль через AccountEquity(). 

 
Ihor Herasko:

В принципе, идея интересная, но если первой в истории идет не балансовая операция, то не сработает. Такое часто бывает, когда брокеры удаляют старую историю. К примеру, у меня сейчас история счета начинается со сделки sell от 04.09.2017 (брокер хранит только три месяца истории). 

К сожалению, в МТ4 нет программного способа определения наличия всей доступной истории счета.

Даже если выбрать "вся история"  строки баланс  нет? Печаль...


 
fxsaber:

Надуманная - это значит, что можно придумать ситуацию, где это проблема. Но на самом деле это не проблема, если не насиловать терминал, на котором стоит робот. Есть терминалы для робота, а есть - для всего остального. Не должно быть случайных действий на боевых терминалах, таких как выбрал не "Вся история".

На боевых и на не боевых терминалах должен быть функционал позволяющий из советника выбрать "вся история". А не городить костыли и делать свою историю сделок через файл или терминальные глобальные переменные, на случай перезапуска советника.
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