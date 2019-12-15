Кто поставляет котировки в MetaQuotes? - страница 2
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Нет не писал еще, ответ думаю будет как всегда...
Мне больше интересует вопрос в названии темы.p.s. Что написать? Верните мой демо капитал?
Если в СД написать нормально, четко, со скриншотами и без истерик - они нормально реагируют. На днях написал, что у меня плавающая проблема с курсором в МТ5, все подробно описал. Отреагировали быстро, попросили скриншот настроек, еще кое-что.
Просто тут есть люди, которые пишут хуже иностранца на первом году обучения русскому. При это капризны, истеричны и считают, что Вселенная должна им от рождения, т.к. они Избранные.
Избранных СД посылает на йох )
Сам на некоторое время вошел в ступор, думал это реал счет и началась третья мировая.
А нет, реал живой)
Про войну,аж задумался на минуту...(-отец говорит,что даже в период "Холодной Войны"-такого напряжения не было,как сейчас...)
Если в СД написать нормально, четко, со скриншотами и без истерик - они нормально реагируют. На днях написал, что у меня плавающая проблема с курсором в МТ5, все подробно описал. Отреагировали быстро, попросили скриншот настроек, еще кое-что.
Просто тут есть люди, которые пишут хуже иностранца на первом году обучения русскому. При это капризны, истеричны и считают, что Вселенная должна им от рождения, т.к. они Избранные.
Избранных СД посылает на йох )
Ну например:
Хочу чтобы такие скачки были почаще, в разные стороны, и на всех парах.
Желательно в диапазоне цены от 0,0056 и до ...
)
А реально, у кого берутся котировки
Их рисует Великий кукл
У меня было подобное на реале. Был выброс ДЦ, которого не было на рынке. Сделка закрылась в хорошем плюсе. Затем выброс потёрли, сделку восстановили и плюс отобрали ;(
Успел тогда скриншот сделать:
А теперь у этого же ДЦ это выглядит так:
У меня было подобное на реале. Был выброс ДЦ, которого не было на рынке. Сделка закрылась в хорошем плюсе. Затем выброс потёрли, сделку восстановили и плюс отобрали ;(
Успел тогда скриншот сделать:
А теперь у этого же ДЦ это выглядит так:
прикольно :-)
в теории (мысль только родилась, ещё не пробовал, да и случай редкий) можно было быстренько минут через 3-5 открыть на всю котлету позы в "треугольнике", чтобы свободной маржи вообще не было.
Тогда "плюс отобрали" сложновато сделать - отбирая плюс, отберут заодно и минус ... или сразу всё :-)
можно было быстренько минут через 3-5 открыть на всю котлету
Так или иначе будет так! Обуют :)))
Так или иначе будет так! Обуют :)))
мысли в слух:
на мелочном депозите, получив невиданный куш, выжидаешь некоторое время и всё вообще кидаешь в рынок, у тебя почти маржин-кол.
Тогда списывая крупную сделку они провоцируют стоп-аут и твои честные сделки (в сумме у которых на самом деле прибыльность 0) закрываются начиная с наихудшей. Остальные с обиженной миной закрываешь сам.
Можно скандалить по всем инстанциям - тебе разом отменили 4 (!!) сделки, 3 из которых были после сбоя и никак его не касались, и вообще вся стратегию поездки на Гавайи обломалась..у тебя теперь сложные отношения с тёщей и глубокая моральная травма :-)
поездки на Гавайи обломалась
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Максим, тоже наблюдаю за своим психологическим состоянием во время торговли. Интересные метаморфозы сознания происходят. От эйфории до обиды на этих гадов (предположительно на весь белый свет), и обратно. Но вроде как уже потихоньку к этим качелям привыкаешь. Нет не в полной мере. Только понимаешь, что это уже было, глупо вестись на это. И всё одно, будоражит. Как наркушу ;)))