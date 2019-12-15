Кто поставляет котировки в MetaQuotes?

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Это баг терминала или произвол дилера?

Зачетный моментальный слив. Позиция закрыта по цене 0.00001 GBPUSD.

И соответственно баланс тоже ушел в минус(

 
Sergey Chalyshev:

Это баг терминала или произвол дилера?

Зачетный моментальный слив. Позиция закрыта по цене 0.00001 GBPUSD.

И соответственно баланс тоже ушел в минус:


В СД написали?
 
Sergey Chalyshev:

Это баг терминала или произвол дилера?

Зачетный моментальный слив. Позиция закрыта по цене 0.00001 GBPUSD.

И соответственно баланс тоже ушел в минус:


Пишите претензию и требуйте возврата денег наличными?))))) И мелкими купюрами.

 
Alexey Viktorov:

Пишите претензию и требуйте возврата денег наличными?))))) И мелкими купюрами.


Надо сначала разобраться у кого требовать))

 
Artyom Trishkin:
В СД написали?

Нет не писал еще, ответ думаю будет как всегда...

Мне больше интересует вопрос в названии темы.

p.s. Что написать? Верните мой демо капитал?
 

Ай да Форекс, ай да сукин сын.)) А требовать не с кого. Котировки целиком в компетенции дилера - как хочет, так и котирует.

На бирже такое в принципе невозможно.

ЗЫ Фуф, я было подумал реал. Тогда, ну и черт с ним.

 
Sergey Chalyshev:

Нет не писал еще, ответ думаю будет как всегда...

Мне больше интересует вопрос в названии темы.

p.s. Что написать? Верните мой демо капитал?
Про капитал - просите десятками и двадцатками. Ну а серьёзно - это же ошибка. Вот её и задекларируйте в СД.
 
Artyom Trishkin:
Про капитал - просите десятками и двадцатками. Ну а серьёзно - это же ошибка. Вот её и задекларируйте в СД.

Да исправили уже. Все всё знают. Сами разберутся.

 
Yuriy Asaulenko:

Ай да Форекс, ай да сукин сын.)) А требовать не с кого. Котировки целиком в компетенции дилера - как хочет, так и котирует.

На бирже такое в принципе невозможно.

ЗЫ Фуф, я было подумал реал. Тогда, ну и черт с ним.


Сам на некоторое время вошел в ступор, думал это реал счет и началась третья мировая. 

А нет, реал живой)

 
Sergey Chalyshev:

Сам на некоторое время вошел в ступор, думал это реал счет и началась третья мировая. 

А нет, реал живой)

Ложечки нашлись, а осадок остался.

А ведь такое и на реале возможно, и даже реально бывает. И что делать? На Кипр или в Вирджинию ехать? А там такой центральный офис типа сарай, как у -

И тишина.

 
Yuriy Asaulenko:

Ложечки нашлись, а осадок остался.

А ведь такое и на реале возможно, и даже реально бывает. И что делать? На Кипр или в Вирджинию ехать? А там такой центральный офис типа сарай, как у -

И тишина.


Нормальный ДЦ сделки по таким нерыночным котировкам аннулирует. Некоторым плакунам - только не надо кричать, что кругом жулье. Сами арбитражите на кухнях, а потом плачетесь, что кинули.

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