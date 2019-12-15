Кто поставляет котировки в MetaQuotes?
Это баг терминала или произвол дилера?
Зачетный моментальный слив. Позиция закрыта по цене 0.00001 GBPUSD.
И соответственно баланс тоже ушел в минус:
Это баг терминала или произвол дилера?
Зачетный моментальный слив. Позиция закрыта по цене 0.00001 GBPUSD.
И соответственно баланс тоже ушел в минус:
Пишите претензию и требуйте возврата денег наличными?))))) И мелкими купюрами.
Пишите претензию и требуйте возврата денег наличными?))))) И мелкими купюрами.
Надо сначала разобраться у кого требовать))
В СД написали?
Нет не писал еще, ответ думаю будет как всегда...
Мне больше интересует вопрос в названии темы.p.s. Что написать? Верните мой демо капитал?
Ай да Форекс, ай да сукин сын.)) А требовать не с кого. Котировки целиком в компетенции дилера - как хочет, так и котирует.
На бирже такое в принципе невозможно.
ЗЫ Фуф, я было подумал реал. Тогда, ну и черт с ним.
Нет не писал еще, ответ думаю будет как всегда...
Мне больше интересует вопрос в названии темы.p.s. Что написать? Верните мой демо капитал?
Про капитал - просите десятками и двадцатками. Ну а серьёзно - это же ошибка. Вот её и задекларируйте в СД.
Да исправили уже. Все всё знают. Сами разберутся.
Ай да Форекс, ай да сукин сын.)) А требовать не с кого. Котировки целиком в компетенции дилера - как хочет, так и котирует.
На бирже такое в принципе невозможно.
ЗЫ Фуф, я было подумал реал. Тогда, ну и черт с ним.
Сам на некоторое время вошел в ступор, думал это реал счет и началась третья мировая.
А нет, реал живой)
Сам на некоторое время вошел в ступор, думал это реал счет и началась третья мировая.
А нет, реал живой)
Ложечки нашлись, а осадок остался.
А ведь такое и на реале возможно, и даже реально бывает. И что делать? На Кипр или в Вирджинию ехать? А там такой центральный офис типа сарай, как у -
И тишина.
Ложечки нашлись, а осадок остался.
А ведь такое и на реале возможно, и даже реально бывает. И что делать? На Кипр или в Вирджинию ехать? А там такой центральный офис типа сарай, как у -
И тишина.
Нормальный ДЦ сделки по таким нерыночным котировкам аннулирует. Некоторым плакунам - только не надо кричать, что кругом жулье. Сами арбитражите на кухнях, а потом плачетесь, что кинули.
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Это баг терминала или произвол дилера?
Зачетный моментальный слив. Позиция закрыта по цене 0.00001 GBPUSD.
И соответственно баланс тоже ушел в минус(