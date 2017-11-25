Ошибка при работе эксперта
extern string Inst="XAGUSD";
....................................
ticket2=OrderSend(Inst,OP_BUY,Lots,vask,3,0,0,"Покупка",2530,0,Green);
Когда запускаю советник пишет: Неизвестное имя символа XAGUSD для функции OrderSend.
Как правильно написать эту функцию? (Робот работает на другом графике. Что-то вроде хеджирования).
Ну так символ не правильно записан. Нужно писать так, как он отображается на графике, всё до буквы и пробела.
Ну так символ не правильно записан. Нужно писать так, как он отображается на графике, всё до буквы и пробела.
Не совсем понятно, можете подробнее объяснить?
Не совсем понятно, можете подробнее объяснить?
Возможно есть приставки, или вписали неверно символ, который внешне похож, примерно вот так: I>l, g>q
В терминале написано: "XAGUSD"
Принципиально указывать именно символ? Может так Symbol()
................................................................................................
vask = MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK);
................................................................................................
ticket2=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,vask,3,0,0,"Покупка",2530,0,Green);
В терминале написано: "XAGUSD"
перед OrderSend сделайте Принт переменных
Принципиально указывать именно символ? Может так Symbol()
................................................................................................
vask = MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK);
................................................................................................
ticket2=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,vask,3,0,0,"Покупка",2530,0,Green);
Это важно
перед OrderSend сделайте Принт переменных
Можете показать как?
Кусок из кода программы:
Когда запускаю советник пишет: Неизвестное имя символа XAGUSD для функции OrderSend.
Как правильно написать эту функцию? (Робот работает на другом графике. Что-то вроде хеджирования).
В обзоре рынка точно есть этот символ? Может он не добавлен в обзор рынка?
Покажите точно такую же картинку как у Виталия
и картинку с в кладки параметры у эксперта
а также попробуйте стереть и перенабрать название символа в параметрах эксперта заново, но от начала и до конца, большими буквами, на английском языке и без ковычек
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Кусок из кода программы:
extern string Inst="XAGUSD";
................................................................................................
vask = MarketInfo(Inst,MODE_ASK);
................................................................................................
ticket2=OrderSend(Inst,OP_BUY,Lots,vask,3,0,0,"Покупка",2530,0,Green);
Когда запускаю советник пишет: Неизвестное имя символа XAGUSD для функции OrderSend.
Как правильно написать эту функцию? (Робот работает на другом графике. Что-то вроде хеджирования).