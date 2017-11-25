Ошибка при работе эксперта

Новый комментарий
 

Кусок из кода программы:

extern string Inst="XAGUSD";   

................................................................................................

vask = MarketInfo(Inst,MODE_ASK);

................................................................................................

ticket2=OrderSend(Inst,OP_BUY,Lots,vask,3,0,0,"Покупка",2530,0,Green);

Когда запускаю советник пишет: Неизвестное имя символа XAGUSD для функции OrderSend.

Как правильно написать эту функцию? (Робот работает на другом графике. Что-то вроде хеджирования).

 
Monata54:

extern string Inst="XAGUSD";   

....................................

ticket2=OrderSend(Inst,OP_BUY,Lots,vask,3,0,0,"Покупка",2530,0,Green);


Когда запускаю советник пишет: Неизвестное имя символа XAGUSD для функции OrderSend.

Как правильно написать эту функцию? (Робот работает на другом графике. Что-то вроде хеджирования).

Ну так символ не правильно записан. Нужно писать так, как он отображается на графике, всё до буквы и пробела.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну так символ не правильно записан. Нужно писать так, как он отображается на графике, всё до буквы и пробела.


Не совсем понятно, можете подробнее объяснить?

 
Monata54:

Не совсем понятно, можете подробнее объяснить?

Возможно есть приставки, или вписали неверно символ, который внешне похож, примерно вот так: I>l, g>q


 
Vitaly Muzichenko:

Возможно есть приставки, или вписали неверно символ, который внешне похож, примерно вот так: I>l, g>q



В терминале написано: "XAGUSD"

 
Monata54:

В терминале написано: "XAGUSD"


Принципиально указывать именно символ? Может так Symbol()

................................................................................................

vask = MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK);

................................................................................................

ticket2=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,vask,3,0,0,"Покупка",2530,0,Green);

 
Monata54:

В терминале написано: "XAGUSD"


перед OrderSend сделайте Принт переменных

 
Vladimir Deryagin:

Принципиально указывать именно символ? Может так Symbol()

................................................................................................

vask = MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK);

................................................................................................

ticket2=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,vask,3,0,0,"Покупка",2530,0,Green);

Это важно

 
Taras Slobodyanik:

перед OrderSend сделайте Принт переменных


Можете показать как?

 
Monata54:

Кусок из кода программы:

Когда запускаю советник пишет: Неизвестное имя символа XAGUSD для функции OrderSend.

Как правильно написать эту функцию? (Робот работает на другом графике. Что-то вроде хеджирования).


В обзоре рынка точно есть этот символ? Может он не добавлен в обзор рынка?

 

Покажите точно такую же картинку как у Виталия

и картинку с в кладки параметры у эксперта

а также попробуйте стереть и перенабрать название символа в параметрах эксперта заново, но от начала и до конца, большими буквами, на английском языке и без ковычек

12
Новый комментарий