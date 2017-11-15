Как часто Вы меняете настройки своей торговой стратегии...
- Есть ли ГРААЛЬ на FOREX?
- При каких условиях Трейдер может получить ГАРАНТИРОВАННУЮ прибыль...?
- Алгоритм универсального советника.
- 14% Не меняю! (1)
- 14% Очень редко - раз в пару лет (1)
- 0% Часто, при изменении ритма рынка (0)
- 14% Раз в месяц (1)
- 29% При появлении серии минусовых сделок (2)
- 29% Мое мнение по этому вопросу... (2)
Если сижу у монитора, меняю направление торговли, исходя из своего опыта, также степень загрузки депо. При таком полуавтомате получается больше профит.
Вот пример сегодняшнего рукоблудия, сегодня начинается со сделки N 43, выбирался из просадочки. Все, что до этого - вчера счет свежак.
2017.11.14 14:06 msk
2017.11.14 15:47 msk
У системы должны быть "контрольные параметры". При их достижении - система должна быть переоптимизирована.
Лично на мой взгляд, такими параметрами является превышение максимальной серии СЛ подряд, превышение максимального ценового просада, превышение срока ожидания нового максимума. И если система не предназначена для работы со стоплоссами (скажем, переворотная) - то выбивание "страховочного СЛ", который всегда должен выставляться на расстоянии чуть больше максимально достижимого на тестах.
Лично я опираюсь на ИДЕЮ ТС:
1. Если идея логически верная, но появляются минусовые сделки, то приходится изменять настройки для синхронизации с ритмом рынка...
2. Если идея подтвердилась, но не устраивает частота торговли или величина прибыли ТС, то ОЧЕНЬ хочется поменять настройки для повышения собственного тонуса, хотя этот вариант не желателен...
Если сижу у монитора, меняю направление торговли, исходя из своего опыта, также степень загрузки депо. При таком полуавтомате получается больше профит.
Вот пример сегодняшнего рукоблудия, сегодня начинается со сделки N 43, выбирался из просадочки. Все, что до этого - вчера счет свежак.
Мой выдал аналогичную картинку сегодня, но более плавную
Мой выдал аналогичную картинку сегодня, но более плавную
Эксперт!!!
Трейды 0-22 похожи на работу ребейтера по набивке лотов )) Но потом трейдер сменил настройки... и понеслось ))
Эксперт неделю стоял на демо - уже и забыл. А сегодня он ожил
Я переоптимизирую ТС после срабатывания СЛ. Поскольку в самой ТС учтено выдерживать просадку СЛ. И если произошло его срабатывание, то значит на рынке появилась новая значимая информация и ТС нужно перенастраивать.
Мой последний робот работает около 3-х месяцев. Пока ничего не меняю, пока ничего плохого не случилось. Но планирую, когда появится большой кусок непрерывного свободного времени, существенно (надеюсь, в лучшую сторону) модернизировать.
У любой ТС должен быть период тестирования ее работы на истории. Для советников это проще реализовать. Если же ваш советник в течении нескольких месяцев торговли показывает результаты на реале хуже, чем было при тестировании с качественными котировками, то логично предположить, что системы нужно переоптимизировать.
Также многое зависит от ТФ торговли. Если ваша система заточена на D1, то месяц просадки на реале это еще не показатель сливных настроек, возможно это просто временный период, после которого пойдет рост.
Думаю, что минимум раз в год любая система требует переоптимизации параметров под нынешний рынок.
Думаю, что минимум раз в год любая система требует переоптимизации параметров под нынешний рынок.
Стратегия на месячных свечах не требует "переоптимизации параметров под нынешний рынок", но частота торговли такой стратегии О-О-ОЧЕНЬ низкая...
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