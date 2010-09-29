Неправильное сообщение об ошибках эксперта exp_bollid_multi, участника Чемпионата 2010г.? - страница 4

Новый комментарий
 
ias:

На ооткрытие позиции по BUY и SELL  в эксперте имеются ограничение до 5.0. лот. На закрытие позиций таких ограничений нет, так как предусматривалось закрытие разрешенной позиции до 15.0 лота, а также по sl и tp. Получается, что для выполнения требований правил Чемпионата, необходимо закрывать разрешенную правилами позицию >5.0 по 15.0 поэтапно,частями не более 5.0 лота, не считая sl и tp?.

из Репорта видно, что объем позции накапливался до 6.0 лота к моменту,  указанному в сообщении об ошибке эксперта:

21.06.2010 4:00 223 USDCAD buy 1.20 / 1.20 1.01962 1.01322 1.08762 21.06.2010 4:00 filled
22.06.2010 4:00 224 USDCAD buy 1.20 / 1.20 1.02321 1.01681 1.09121 22.06.2010 4:00 filled
22.06.2010 16:00 225 USDCAD buy 1.20 / 1.20 1.01982 1.01342 1.08782 22.06.2010 16:00 filled
23.06.2010 8:00 226 USDCAD buy 1.20 / 1.20 1.02964 1.02324 1.09764 23.06.2010 8:00 filled
24.06.2010 4:00 227 USDCAD buy 1.20 / 1.20 1.03885 1.03245 1.10685 24.06.2010 4:00 filled
Возможно Эксперт закрывал данную сумарную позицию. Но хотелось бы увидеть логи по отчету тестера за данный период  2010.06.24 12:57:27  -2010.06.24 19:57:49  

У Вас четко видно что эксперт пытался открыть позицию 6.0 лот (об этом говорит запись instant sell). Если Вы таким образом решили закрыть уже накопленную к этому моменту позицию 1.2 лота * 5, то Вы должны были учесть, что чемпионатный тестер воспримет это как  открытие новой позиции с неверным Volume. Он не экстрасенс и не может разобрать, открываете Вы новую позицию или уже существующую встречным ордером закрываете. Вот и все. Если бы Ваша позиция была закрыта по стоп-лоссу или тейк-профиту, был бы не instant sell, а просто sell и ошибки бы не было.
 
Gans-deGlucker:
У Вас четко видно что эксперт пытался открыть позицию 6.0 лот (об этом говорит запись instant sell). Если Вы таким образом решили закрыть уже накопленную к этому моменту позицию 1.2 лота * 5, то Вы должны были учесть, что чемпионатный тестер воспримет это как  открытие новой позиции с неверным Volume. Он не экстрасенс и не может разобрать, открываете Вы новую позицию или уже существующую встречным ордером закрываете. Вот и все. Если бы Ваша позиция была закрыта по стоп-лоссу или тейк-профиту, был бы не instant sell, а просто sell и ошибки бы не было
Получается, что правилами Чемпионата устанвливается скрытое условие закрытие позиции объемом от 5.01 до 15.00 частями не более 5.0 лота,  помимо sl  и tp.А это не   есть хорошо, так как не соответствует практической торговле.
 
ias:
Получается, что правилами Чемпионата устанвливается скрытое условие закрытие позиции объемом от 5.01 до 15.00 частями не более 5.0 лота,  помимо sl  и tp.

Почему скрытое ... ?

  1. Минимальный размер сделок 0.1 лота, максимальный - 5 лотов с шагом 0.1 лота на каждый ордер.

 

 

 
ias:
Получается, что правилами Чемпионата устанвливается скрытое условие закрытие позиции объемом от 5.01 до 15.00 частями не более 5.0 лота,  помимо sl  и tp.А это не   есть хорошо, так как не соответствует практической торговле.
Ничего скрытого, все явно открытым текстом написано.  А вот смешивать чемпионат и практическую торговлю...не стоит. :)
 
ias:
Получается, что правилами Чемпионата устанвливается скрытое условие закрытие позиции объемом от 5.01 до 15.00 частями не более 5.0 лота,  помимо sl  и tp.А это не   есть хорошо, так как не соответствует практической торговле.

Вот Вы сейчас пытаетесь аппелировать к Правилам. Но я вчера посмотрел Ваш Профиль и увидел странное наименование города, которое Вы указали. Допустим, Ваш эксперт прошел тестирование и попал на Чемпионат. Предположим, что Вы стали одним из трех призеров. Как Вы думаете - получили бы Вы призовые?


 
Rosh:

Вот Вы сейчас пытаетесь аппелировать к Правилам. Но я вчера посмотрел Ваш Профиль и увидел странное наименование города, которое Вы указали. Допустим, Ваш эксперт прошел тестирование и попал на Чемпионат. Предположим, что Вы стали одним из трех призеров. Как Вы думаете - получили бы Вы призовые?

Это другая тема, и странно, что сначала, в профиле была отметка о принятии личных данных, а с начала темы поменялась на другую.К то му же место жительство относится к персональным данным, за разглашение которых пердусматривается администртивная и уголовная ответственность.Согласия на разглашение и обсуждение своего места жительства я не давал.Покажите логи тестера за указанный период и все будет понятно без лиших слов
 
ias:
Это другая тема, и странно, что сначала, в профиле была отметка о принятии личных данных, а сначала темы поменялась на другую.Покажите логи тестера за указанный период и все будет понятно без лиших слов
Вы можете самостоятельно получить логи, подключившись к своему чемпионатскому аккаунту и запустив тестирование.
 
ias:

На открытие позиции по BUY и SELL  в эксперте имеются ограничение до 5.0. лот. На закрытие позиций таких ограничений нет, так как предусматривалось закрытие разрешенной позиции до 15.0 лота, а также по sl и tp. Получается, что для выполнения требований правил Чемпионата, необходимо закрывать разрешенную правилами позицию >5.0 по 15.0 поэтапно,частями не более 5.0 лота, не считая sl и tp?.

из Репорта видно, что объем позции накапливался до 6.0 лота к моменту,  указанному в сообщении об ошибке эксперта:

Чтоб небыло недопонимания давайте договоримся выдвигать одинаковые термины.

В МТ-5 закрытием является лишь срабатывание sl и tp, это серверное закрытие.

Закрытия по приказу клиента нет вообще (ну нет такой стандартной функции OrderClose) есть только встречное открытие.

А открытие какое оно нибыло б встречное или поперечное это и есть открытие.

В данном случае вы нарушили правила.

 

Ну что вы тут тягомотину разводите

Вот тут

bool  OrderSend(
   MqlTradeRequest&  request      // структура запроса
   MqlTradeResult&   result       // структура ответа
   );

не должно быть больше 5 лотов. Все.


 
Rosh:

Вот Вы сейчас пытаетесь аппелировать к Правилам. Но я вчера посмотрел Ваш Профиль и увидел странное наименование города, которое Вы указали. Допустим, Ваш эксперт прошел тестирование и попал на Чемпионат. Предположим, что Вы стали одним из трех призеров. Как Вы думаете - получили бы Вы призовые?


А смысл указывать не существующий город.
1234
Новый комментарий