Неправильное сообщение об ошибках эксперта exp_bollid_multi, участника Чемпионата 2010г.? - страница 4
На ооткрытие позиции по BUY и SELL в эксперте имеются ограничение до 5.0. лот. На закрытие позиций таких ограничений нет, так как предусматривалось закрытие разрешенной позиции до 15.0 лота, а также по sl и tp. Получается, что для выполнения требований правил Чемпионата, необходимо закрывать разрешенную правилами позицию >5.0 по 15.0 поэтапно,частями не более 5.0 лота, не считая sl и tp?.
из Репорта видно, что объем позции накапливался до 6.0 лота к моменту, указанному в сообщении об ошибке эксперта:
У Вас четко видно что эксперт пытался открыть позицию 6.0 лот (об этом говорит запись instant sell). Если Вы таким образом решили закрыть уже накопленную к этому моменту позицию 1.2 лота * 5, то Вы должны были учесть, что чемпионатный тестер воспримет это как открытие новой позиции с неверным Volume. Он не экстрасенс и не может разобрать, открываете Вы новую позицию или уже существующую встречным ордером закрываете. Вот и все. Если бы Ваша позиция была закрыта по стоп-лоссу или тейк-профиту, был бы не instant sell, а просто sell и ошибки бы не было
Получается, что правилами Чемпионата устанвливается скрытое условие закрытие позиции объемом от 5.01 до 15.00 частями не более 5.0 лота, помимо sl и tp.
Почему скрытое ... ?
Получается, что правилами Чемпионата устанвливается скрытое условие закрытие позиции объемом от 5.01 до 15.00 частями не более 5.0 лота, помимо sl и tp.А это не есть хорошо, так как не соответствует практической торговле.
Вот Вы сейчас пытаетесь аппелировать к Правилам. Но я вчера посмотрел Ваш Профиль и увидел странное наименование города, которое Вы указали. Допустим, Ваш эксперт прошел тестирование и попал на Чемпионат. Предположим, что Вы стали одним из трех призеров. Как Вы думаете - получили бы Вы призовые?
Это другая тема, и странно, что сначала, в профиле была отметка о принятии личных данных, а сначала темы поменялась на другую.Покажите логи тестера за указанный период и все будет понятно без лиших слов
На открытие позиции по BUY и SELL в эксперте имеются ограничение до 5.0. лот. На закрытие позиций таких ограничений нет, так как предусматривалось закрытие разрешенной позиции до 15.0 лота, а также по sl и tp. Получается, что для выполнения требований правил Чемпионата, необходимо закрывать разрешенную правилами позицию >5.0 по 15.0 поэтапно,частями не более 5.0 лота, не считая sl и tp?.
из Репорта видно, что объем позции накапливался до 6.0 лота к моменту, указанному в сообщении об ошибке эксперта:
Чтоб небыло недопонимания давайте договоримся выдвигать одинаковые термины.
В МТ-5 закрытием является лишь срабатывание sl и tp, это серверное закрытие.
Закрытия по приказу клиента нет вообще (ну нет такой стандартной функции OrderClose) есть только встречное открытие.
А открытие какое оно нибыло б встречное или поперечное это и есть открытие.
В данном случае вы нарушили правила.
Ну что вы тут тягомотину разводите
Вот тут
не должно быть больше 5 лотов. Все.
