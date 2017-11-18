Есть ли у вас прибыльная торговая стратегия? - страница 8
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Элементарно, Ватсон. Посмотреть в своих сообщениях.))
Спасибо за совет, всего-то 900 с лишним страниц перешерстить ))
Спасибо за совет, всего-то 900 с лишним страниц перешерстить ))
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Владимир, я попробовал поискать, но вываливается гора мусора. Лень в ней ковыряться.
Владимир, я попробовал поискать, но вываливается гора мусора. Лень в ней ковыряться.
В четырёх страницах лень???
В четырёх страницах лень???
Этот алгоритм?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Уважаемые трейдеры-скальперы и те кто скальпирует на основе Советника, по Вашему мнению/опыту какой способ скальпирования является более правильным?
Alexey Volchanskiy, 2016.06.18 14:50
Извиняюсь, не заметил тогда вопроса, с сотового читал, да и отдыхал )). А с чего это я главный скальпер? )) Такой же трейдер-программист, как и многие тут.
Да я же писал уже не раз, секретов-то нет.
1. В настоящий момент использую фильтры НЧ, ВЧ и полосовые. Отслеживаю скорость изменения цены и ее первую производную. Детали и алгоритмы раскрывать не буду, но принцип, думаю, ясен.
2. Для того, чтобы не оставались "зависшие" ордера, вверху цен на бай, внизу на селл, дополнил стратегию работой в канале, пока это стандартный HP, который я переводил на МТ4 https://www.mql5.com/ru/code/14737 . Вариант не идеальный, но работает, сейчас стараюсь придумать что-то получше. Проверяю значения канала на ТФ М1, М5, М15, М30. В идеале каналы на всех ТФ должны быть направлены в одну сторону. В реальности такое бывает редко. Анализируйте и думайте, тут нужна обычная наблюдательность.
3. Работаю на тиковых данных по таймеру с интервалом 1 сек. Сигналы формируются, как написано в п.1 и от ТФ никак не зависят. Если есть сигнал и есть подтверждение от класса, отслеживающего каналы, открывается ордер.
4. Работаю обычно мелкими лотами, зато много открытых ордеров на разных символах. Есть возможность закрываться по ТП или сигналам из п.1 или и то и то. ТП лучше выставлять на новостях, во время дерганья фильтры часто не успевают срабатывать. СЛ на спокойном рынке выставляю далеко, на новостях ближе по вышеописанной причине.
5. Пока не решил до конца вопрос с пробоем канала, думаю над этим.
6. Есть мысль менять лотность в зависимости от того, где находится цена относительно канала, работаю с этим.
7. Скальпер отлично работает по тренду. Недавно вроде удалось разобраться с флетом, еще проверяю.
8. Мартин не использую, хотя не исключен вариант для отработки редких ордеров, которые все же зависли.
Вот и все, все очень просто.
Этот алгоритм?
Я как-то год назад по просьбе одного восточного участника форума довольно подробно расписал стратегию своего скальпера. И что? Кто-то попытался доработать или хотя бы повторить? Нет, последовал указ от модератора или выложить исходники, или прекратить обсуждение.
Прекратил, всем стало легче )
Алексей, как-то Вы написали алгоритм своего скальпера. В этой ветке Вас попросили написать эту стратегию ещё раз. Я понял, что Вы её не нашли. Обычно я важные, по моей оценке вещи, я записываю себе в текстовый файл. Вот этот алгоритм:
Имеем: флетовый канал или слабый тренд вниз. При слабом тренде вниз цена редко пробивает верхнюю границу.
1.Цена пошла вверх и пересекла верхнюю границу канала. Ждем. Цена продолжает рост, ждем.
2.Цена развернулась вниз, определяем скорость падения цены. При превышении порога открываем ордер на sell с минимальным лотом minlot.
Скорость все еще выше порога, через шаг в n-пунктов открываем еще sell с лотом minlot*coeff_sell.
3.Повторяем до достижения ценой середины канала. Лотность все время возрастает. current_lot *= coeff_sell;
4.После падения цены ниже середины канала начинаем уменьшать лотность, current_lot *= coeff_sell_half_channel;
5.Скорость уменьшилась до порога min_speed_sell, закрываем все позиции.