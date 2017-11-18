Есть ли у вас прибыльная торговая стратегия? - страница 7
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Может быть вы имели ввиду "якобы прибыльный продукт" ?
нет, это второй этап
сначала автор рекламирует свою работу как прибыльную систему, неважно так это или нет
далее ее кто - то получит и размножит "для людей"
далее все это появится в инете в свободном доступе если информация правдива
общий алгоритм думаю понятен
На мой взгляд прибыльную стратегию можно создать на основе этого индикатора:
https://www.mql5.com/ru/code/2178
На истории смотрится очень даже неплохо, сигналы на открытие сделок при появлении 7 точек одного цвета, риск/прибыль 1 к 2.
Если бы кто-нибудь создал советник с этой стратегией для MT5, то можно было бы его ещё и оптимизировать.
Я как-то год назад по просьбе одного восточного участника форума довольно подробно расписал стратегию своего скальпера. И что? Кто-то попытался доработать или хотя бы повторить? Нет, последовал указ от модератора или выложить исходники, или прекратить обсуждение.
Прекратил, всем стало легче )
Алексей, лично мне - стратегия Вашего скальпера очень интересна. Вы можете указать ссылку на ту ветку форума, где Вы её расписываете ? Вообще-то стратегии и Сигналы - это самое интересное, из-за чего я захожу на форум.
Алексей, лично мне - стратегия Вашего скальпера очень интересна. Вы можете указать ссылку на ту ветку форума, где Вы её расписываете ? Вообще-то стратегии и Сигналы - это самое интересное, из-за чего я захожу на форум.
Тоже бы почитал. Интересны мысли. А коды вообще неинтересны.)
Алексей, лично мне - стратегия Вашего скальпера очень интересна. Вы можете указать ссылку на ту ветку форума, где Вы её расписываете ? Вообще-то стратегии и Сигналы - это самое интересное, из-за чего я захожу на форум.
А по Сигналам успешных трейдеров иногда можно догадаться про идеологию их торговой системы. Для этого, кстати, надо визуализировать на графике историю их торгов.
Тоже бы почитал. Интересны мысли. А коды вообще неинтересны.)
Согласен. Иногда чужой код может глючить (работать неправильно). В таком случае часто легче переписать этот код самому (зная идеологию), чем пытаться разобраться в чужом коде.
А по Сигналам успешных трейдеров иногда можно догадаться про идеологию их торговой системы. Для этого, кстати, надо визуализировать на графике историю их торгов.
И что это даст? Как определить по каким критериям открываются позиции? Конечно есть такие стратегии, но далеко не все...
Еще бы, пол года стращал форум репликтоидами, теперь они всем сняться.
Я лично для себя шапочку из фольги сделал, вроде помогает.
Не забудь про домашних питомцев, если есть )
Алексей, лично мне - стратегия Вашего скальпера очень интересна. Вы можете указать ссылку на ту ветку форума, где Вы её расписываете ? Вообще-то стратегии и Сигналы - это самое интересное, из-за чего я захожу на форум.
У-у-у, это было более года назад, как теперь найти...
У-у-у, это было более года назад, как теперь найти...