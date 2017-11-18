Есть ли у вас прибыльная торговая стратегия? - страница 7

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Petros Shatakhtsyan:

Может быть вы имели ввиду "якобы прибыльный продукт" ?


нет, это второй этап


сначала автор рекламирует свою работу как прибыльную систему, неважно так это или нет

далее ее кто - то получит и размножит "для людей"

далее все это появится в инете в свободном доступе если информация правдива


общий алгоритм думаю понятен

 

На мой взгляд прибыльную стратегию можно создать на основе этого индикатора:

https://www.mql5.com/ru/code/2178

На истории смотрится очень даже неплохо, сигналы на открытие сделок при появлении 7 точек одного цвета, риск/прибыль 1 к 2.

Если бы кто-нибудь создал советник с этой стратегией для MT5, то можно было бы его ещё и оптимизировать.

MultiJFatlSpeedx7Signal
MultiJFatlSpeedx7Signal
  • голосов: 35
  • 2014.01.17
  • Nikolay Kositsin
  • www.mql5.com
Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов JFatlSpeed с разных таймфреймов. Каждому индикатору JFatlSpeed соответствует одна из семи линий индикатора. Если осциллятор JFatlSpeed растет, то...
 
Alexey Volchanskiy:

Я как-то год назад по просьбе одного восточного участника форума довольно подробно расписал стратегию своего скальпера. И что? Кто-то попытался доработать или хотя бы повторить? Нет, последовал указ от модератора или выложить исходники, или прекратить обсуждение. 

Прекратил, всем стало легче )

Алексей, лично мне - стратегия Вашего скальпера очень интересна. Вы можете указать ссылку на ту ветку форума, где Вы её расписываете ? Вообще-то стратегии и Сигналы - это самое интересное, из-за чего я захожу на форум.

 
Victor Ziborov:

Алексей, лично мне - стратегия Вашего скальпера очень интересна. Вы можете указать ссылку на ту ветку форума, где Вы её расписываете ? Вообще-то стратегии и Сигналы - это самое интересное, из-за чего я захожу на форум.

Тоже бы почитал. Интересны мысли. А коды вообще неинтересны.)

 
Victor Ziborov:

Алексей, лично мне - стратегия Вашего скальпера очень интересна. Вы можете указать ссылку на ту ветку форума, где Вы её расписываете ? Вообще-то стратегии и Сигналы - это самое интересное, из-за чего я захожу на форум.

 А по Сигналам успешных трейдеров иногда можно догадаться про идеологию их торговой системы. Для этого, кстати, надо визуализировать на графике историю их торгов.

 
Yuriy Asaulenko:

Тоже бы почитал. Интересны мысли. А коды вообще неинтересны.)

Согласен. Иногда чужой код может глючить (работать неправильно). В таком случае часто легче переписать этот код самому (зная идеологию), чем пытаться разобраться в чужом коде.

 
Victor Ziborov:

 А по Сигналам успешных трейдеров иногда можно догадаться про идеологию их торговой системы. Для этого, кстати, надо визуализировать на графике историю их торгов.

И что это даст? Как определить по каким критериям открываются позиции? Конечно есть такие стратегии, но далеко не все...

 
Evgeny Belyaev:

Еще бы, пол года стращал форум репликтоидами, теперь они всем сняться. 

Я лично для себя шапочку из фольги сделал, вроде помогает.


Не забудь про домашних питомцев, если есть )


 
Victor Ziborov:

Алексей, лично мне - стратегия Вашего скальпера очень интересна. Вы можете указать ссылку на ту ветку форума, где Вы её расписываете ? Вообще-то стратегии и Сигналы - это самое интересное, из-за чего я захожу на форум.


У-у-у, это было более года назад, как теперь найти...

 
Alexey Volchanskiy:

У-у-у, это было более года назад, как теперь найти...

Элементарно, Ватсон. Посмотреть в своих сообщениях.))
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