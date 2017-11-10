Прошу помочь с логикой расчетов прироста по дням - страница 2
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((сумма всех позиций (положительных и отрицательных) за N период) * 100%) / (текущий баланс - (сумма всех позиций (положительных и отрицательных) за N период))
Получаем прирост за N период
((сумма всех позиций (положительных и отрицательных) за N период) * 100%) / (текущий баланс - (сумма всех позиций (положительных и отрицательных) за N период))
Получаем прирост за N период
так?
Тоже бредятина выходит
кстати, незабудьте пополнения/снятия учесть, а то лёгкое движение рукой и получается грааль с 1000% прибыли
кстати да, но сначала с вот этим справится нужно
Есть еще идеи?
Выводимая инфа не верна
так?
Тоже бредятина выходит
Чему равен Growth? А по первому посту это фактически баланс , а должно быть - сумма всех позиций (положительных и отрицательных) за N период)
Убрал из кода проверку на магик и символ чтобы эту функцию закончить
Growth = суме всех позиций
Growth - Прирост в $, себя правильно отрабатывает
а по процентам уже бредятина
HistorySelect
Запрашивает историю сделок и ордеров за указанный период серверного времени.
bool HistorySelect(
datetime from_date, // с даты
datetime to_date // по дату
);
HistoryOrdersTotal = Возвращает количество ордеров в истории.
Т.е. вся история с момента открытия счета
HistorySelect
Запрашивает историю сделок и ордеров за указанный период серверного времени.
bool HistorySelect(
datetime from_date, // с даты
datetime to_date // по дату
);
HistoryOrdersTotal = Возвращает количество ордеров в истории.
Т.е. вся история с момента открытия счета
HistorySelect
где в 4ке такая функция?
и чем она поможет.
Прирост в $ мы получаем верный
Есть по дням, месяцу, могу по неделе сделать
Нужно это все выразить в %
HistorySelect
где в 4ке такая функция?
и чем она поможет.
Прирост в $ мы получаем верный
Есть по дням, месяцу, могу по неделе сделать
Нужно это все выразить в %
Я думал MQL5, тогда возможно нужно проверить настройки отображения истории, это критично для MQL4:
Возвращает количество закрытых и удаленных ордеров в истории текущего счета, загруженной в клиентском терминале.
int OrdersHistoryTotal();
Возвращаемое значение
Количество закрытых и удаленных ордеров в истории текущего счета, загруженной в клиентском терминале. Размер списка истории зависит от текущих настроек вкладки "История счета" терминала.