Прошу помочь с логикой расчетов прироста по дням
Вот эта
double current_percent = NormalizeDouble(Current*100/AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE),2);
вроде корректно отображает
Здравствуйте
Прошу помочь с логикой расчетов прироста по дням в % от баланса,
только не от текущего а от того который был на тот момент
мозг себе засрал уже до не могу, не соображаю не чего, отдых нужен.
Что у нас есть.
Имеем
- Прирост в валюте депозита
- Сегодня
- Вчера
- Позавчера
- В этом месяце
- В прошлом месяце
- Прирост
Мне нужно теперь все это дело выразить еще и в % соотношении
Вот эта лабуда которую я захер...л не куда не годится
Прошу помочь формулами расчета.
// если Current - правильно посчитанный текущий балас, то
today_percents=today/(Current-today)*100;// прибыль полученную за день делим на баланс на начало дня (текущий балас минус указанная прибыль) и всё это в процентах
double yesterday_percent = NormalizeDouble(Yesterday*100/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-Today),2); double twodaysago_percent = NormalizeDouble(TwoDaysAgo*100/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-Today-Yesterday),2);
Может так? :)
Если используете фильтр по символу и меджику
if(OrderSymbol()==Symbol() && (OrderMagicNumber()==MagicNumber || MagicNumber==-1))
то будет несостыковочка, AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) даст общий баланс, а Today и тп с учетом фильтра...
Где точка отсчета, т.е. значение равно 100%?
Например 6 месяцев назад было 1000$, это 100%.
Допустим в период от 6 до 3 месяцев назад, сумма всех позиций (положительных и отрицательных) равна 150$.
Тогда (150$ * 100% )/ 1000$ = 15 % прирост за 3 месяца.
1000$/100%
150$/x
Берем текущее состояние счета и вычитаем сумму всех позиций (положительных и отрицательных) за N количество дней, получаем точку отсчета равную 100%.
Добрый вечер.
Может так? :)
Если используете фильтр по символу и меджику
то будет несостыковочка, AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) даст общий баланс, а Today и тп с учетом фильтра...
Попробовал так
double today_percent = NormalizeDouble(Today/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-Today)*100,2); double yesterday_percent = NormalizeDouble(Yesterday/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-Yesterday-Today)*100,2); double twodaysago_percent = NormalizeDouble(TwoDaysAgo/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-TwoDaysAgo-Yesterday-Today)*100,2); double thismonth = NormalizeDouble(ThisMonth/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-ThisMonth)*100,2); double lastmonth = NormalizeDouble(LastMonth/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-ThisMonth-LastMonth)*100,2);
вышел бред
27.14% (прошлый месяц) от числа 2826617.68 (баанс) = 767144.04
Где точка отсчета, т.е. значение равно 100%?
- Сегодня = 100% это баланс сегодня
- Вчера = 100% это баланс вчера
- Позавчера = 100% это баланс позавчера
- В этом месяце ..
- В прошлом месяце..
- Прирост
Добрый вечер.
Может так? :)
Если используете фильтр по символу и меджику
то будет несостыковочка, AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) даст общий баланс, а Today и тп с учетом фильтра...
Вроде оно
double today_percent = NormalizeDouble(Today*100/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)),2); double yesterday_percent = NormalizeDouble(Yesterday*100/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-Today),2); double twodaysago_percent = NormalizeDouble(TwoDaysAgo*100/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-Today-Yesterday),2); double thismonth = NormalizeDouble(ThisMonth*100/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)),2); double lastmonth = NormalizeDouble(LastMonth*100/(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-ThisMonth),2);
Спасибо
Баланс на начало lastmonth 2826618,68 + 1931,48 + 1053869,98 = 3882420,14
Прирост за lastmonth -1053869,98 -1053869,98 / 3882420,14 * 100 = -27,144666 %
По логике формул все нормально.
- Сегодня = 100% это баланс сегодня
- Вчера = 100% это баланс вчера
- Позавчера = 100% это баланс позавчера
- В этом месяце ..
- В прошлом месяце..
- Прирост
шото меня терзают смутные сомнения.
щас все пересчитаю
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Здравствуйте
Прошу помочь с логикой расчетов прироста по дням в % от баланса,
только не от текущего а от того который был на тот момент
мозг себе засрал уже до не могу, не соображаю не чего, отдых нужен и недельный запой.
Что у нас есть.
Имеем
Мне нужно теперь все это дело выразить еще и в % соотношении
Вот эта лабуда которую я захер...л не куда не годится
Прошу помочь формулами расчета.