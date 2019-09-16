Советники: GAP expert - страница 4
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В версии Gap_Expert_v01, к сожалению, обнаружил несколько ошибок, одну серьёзную (при определении ГЭПа). Послал модератору новую версию, чтоб заменили. Пока выкладываю её здесь...
В версии Gap_Expert_v01, к сожалению, обнаружил несколько ошибок, одну серьёзную (при определении ГЭПа). Послал модератору новую версию, чтоб заменили. Пока выкладываю её здесь...
Я не совсем ещё понимаю логику, но советник уже интересен с точки зрения новинки в роботах, что случается у меня в среднем 1:50. У меня много стратегий, и большинство, может к счастью, а может и нет, ещё не реализованы. Мой опыт помогает видеть огрехи других пользователей, но я прохожу обычно мимо и не заморачивюсь объяснять, где человеку можно стать лучше. Тут другой случай...
Евгений, а почему когда видите большой геп на пересечении дней фильтр по спреду не используете ? "if((Ask-Bid)<Spred*Point)" ?
Я не совсем ещё понимаю логику, но советник уже интересен с точки зрения новинки в роботах, что случается у меня в среднем 1:50. У меня много стратегий, и большинство, может к счастью, а может и нет, ещё не реализованы. Мой опыт помогает видеть огрехи других пользователей, но я прохожу обычно мимо и не заморачивюсь объяснять, где человеку можно стать лучше. Тут другой случай...
Евгений, а почему когда видите большой геп на пересечении дней фильтр по спреду не используете ? "if((Ask-Bid)<Spred*Point)" ?
Добрый день! Как можно сделать, чтобы этот эксперт не открывал больше одного ордера на одном баре?
Запоминаете время бара открытия позиции и открываете позицию. Если время совпадает - больше позиции не откроются:
datetime S1_timeBar=0; // время бара, на котором открылась позиция, для исключения повторного открытия.
//+--------------------------------------------------+
if ( S1_timeBar != iTime(Symbol(), TF, 1) ) { //на данном паттерне еще не открывались ордера
..... open
S1_timeBar = iTime(Symbol(), TF,1); //указываем, что на данном паттерне уже установлены позиции/ордера
}
Для тех, кто ждет чуда от любого бесплатного советника.
В CodeBase бесплатные советники и индикаторы появляются в двух случаях и, думаю, преследуют всего две цели:
1. "Поднять на бабки" неопытного трейдера, если он задумает использовать продукт в реале.
2. Познакомить трейдера с новыми идеями и новыми направлениями торговли.
Все мои напечатанные здесь проекты преследуют исключительно вторую цель.
Я просто предлагаю подумать, погонять, усовершенствовать предлагаемую мной идею и не более того.
Лично у меня данный советник претерпел уже 4 модификации (основная идея сохранена) и значительно отличается от представленной здесь версии.
Дает неплохие результаты на большом интервале времени. Думаю, что я все-таки доведу этот советник до совершенства и он мне неплохо послужит...
Сегодняшняя торговля:
Здравствуйте. можете поделиться с индикаторами с настройками, которые на скрине. Торговля идет только на минутном графике?
Извините, но я с торговлей на форексе завязал...не благодарное это дело...