Советники: GAP expert - страница 4

Новый комментарий
 

В версии Gap_Expert_v01, к сожалению, обнаружил несколько ошибок, одну серьёзную (при определении ГЭПа). Послал модератору новую версию, чтоб заменили. Пока выкладываю её здесь...

Файлы:
Gap_Expert_v01_1.mq4  51 kb
 
Evgeniy Inkov:

В версии Gap_Expert_v01, к сожалению, обнаружил несколько ошибок, одну серьёзную (при определении ГЭПа). Послал модератору новую версию, чтоб заменили. Пока выкладываю её здесь...

Привет, можно ли сделать, вход не по рынку, а отложенными лимит ордероми в ту же сторону что гэп, место установки отложки: середина гэпа, и еще место начала гэпа. Т.е. принцип такой, если например цена резко скаканула вверх, то мы ставим два ордера бай лимит,  один на середину скачка, второй на то место откуда цена выпрыгнула. Так как часто цена после поглощения гэпа все же идет туда куда был гэп.
 

Я не совсем ещё понимаю логику, но советник уже интересен с точки зрения новинки в роботах, что случается у меня в среднем 1:50. У меня много стратегий, и большинство, может к счастью, а может и нет, ещё не реализованы. Мой опыт помогает видеть огрехи других пользователей, но я прохожу обычно мимо и не заморачивюсь объяснять, где человеку можно  стать лучше. Тут другой случай...

Евгений, а почему когда видите большой геп на пересечении дней фильтр по спреду не используете ? "if((Ask-Bid)<Spred*Point)" ?

 
Aliaksei Karalkou:

Я не совсем ещё понимаю логику, но советник уже интересен с точки зрения новинки в роботах, что случается у меня в среднем 1:50. У меня много стратегий, и большинство, может к счастью, а может и нет, ещё не реализованы. Мой опыт помогает видеть огрехи других пользователей, но я прохожу обычно мимо и не заморачивюсь объяснять, где человеку можно  стать лучше. Тут другой случай...

Евгений, а почему когда видите большой геп на пересечении дней фильтр по спреду не используете ? "if((Ask-Bid)<Spred*Point)" ?

ГЭПом после выходных многие и так научились пользоваться, и советников на этот счет тоже опубликовано достаточно. Здесь я попробовал подойти к терминологии ГЭПа несколько шире, чтобы использовать автоматической в торговле.
 
Добрый день! Как можно сделать, чтобы этот эксперт не открывал больше одного ордера на одном баре?
 
grunt-88:
Добрый день! Как можно сделать, чтобы этот эксперт не открывал больше одного ордера на одном баре?

Запоминаете время бара открытия позиции и открываете позицию. Если время совпадает - больше позиции не откроются:


datetime S1_timeBar=0;  // время бара, на котором открылась позиция,  для исключения повторного открытия.

//+--------------------------------------------------+

if ( S1_timeBar != iTime(Symbol(), TF, 1) )   {   //на данном паттерне еще не открывались ордера

     ..... open 

     S1_timeBar = iTime(Symbol(), TF,1); //указываем, что на данном паттерне уже установлены позиции/ордера

}

 
Спасибо!
 
Evgeniy Inkov:

Для тех, кто ждет чуда от любого бесплатного советника.

В CodeBase бесплатные советники и индикаторы появляются в двух случаях и, думаю, преследуют всего две цели:

1. "Поднять на бабки" неопытного трейдера, если он задумает использовать продукт в реале.

2. Познакомить трейдера с новыми идеями и новыми направлениями торговли.

Все мои напечатанные здесь проекты преследуют исключительно вторую цель.

Я просто предлагаю подумать, погонять, усовершенствовать предлагаемую мной идею и не более того.

Лично у меня данный советник претерпел уже 4 модификации (основная идея сохранена) и значительно отличается от представленной здесь версии.

Дает неплохие результаты на большом интервале времени. Думаю, что я все-таки доведу этот советник до совершенства и он мне неплохо послужит...

Сегодняшняя торговля:


Здравствуйте. можете поделиться с индикаторами с настройками, которые на скрине. Торговля идет только на минутном графике?
 
Daulet_113:
Здравствуйте. можете поделиться с индикаторами с настройками, которые на скрине. Торговля идет только на минутном графике?

Извините, но я с торговлей на форексе завязал...не благодарное это дело...

1234
Новый комментарий