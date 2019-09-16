Советники: GAP expert - страница 3
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Для тех, кто ждет чуда от любого бесплатного советника.
В CodeBase бесплатные советники и индикаторы появляются в двух случаях и, думаю, преследуют всего две цели:
1. "Поднять на бабки" неопытного трейдера, если он задумает использовать продукт в реале.
2. Познакомить трейдера с новыми идеями и новыми направлениями торговли.
Все мои напечатанные здесь проекты преследуют исключительно вторую цель.
Я просто предлагаю подумать, погонять, усовершенствовать предлагаемую мной идею и не более того.
Лично у меня данный советник претерпел уже 4 модификации (основная идея сохранена) и значительно отличается от представленной здесь версии.
Дает неплохие результаты на большом интервале времени. Думаю, что я все-таки доведу этот советник до совершенства и он мне неплохо послужит...
Сегодняшняя торговля:
Для тех, кто ждет чуда от любого бесплатного советника.
В CodeBase бесплатные советники и индикаторы появляются в двух случаях и, думаю, преследуют всего две цели:
1. "Поднять на бабки" неопытного трейдера, если он задумает использовать продукт в реале.
2. Познакомить трейдера с новыми идеями и новыми направлениями торговли.
Все мои напечатанные здесь проекты преследуют исключительно вторую цель.
Я просто предлагаю подумать, погонять, усовершенствовать предлагаемую мной идею и не более того.
Лично у меня данный советник претерпел уже 4 модификации (основная идея сохранена) и значительно отличается от представленной здесь версии.
Дает неплохие результаты на большом интервале времени. Думаю, что я все-таки доведу этот советник до совершенства и он мне неплохо послужит...
Сегодняшняя торговля:
Возникает вопрос: Почему только одна сделка открылась, сигналов то было много, почему он их пропустил? А вдруг пропустил сигналы лучше текущего?
Возникает вопрос: Почему только одна сделка открылась, сигналов то было много, почему он их пропустил? А вдруг пропустил сигналы лучше текущего?
На рисунке внизу стоят два индикатора. Это мои индикаторы для этого советника. Один для М1, другой М5. Когда на обоих индикаторах появляются красные столбцы (превышен уровень ГЭПа), открывается сделка. Очень удобно наблюдать за изменением ГЭПа в течении времени.
В последней версии сделано, что может одновременно открываться любое количество ордеров как вверх, так и вниз.
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Есть такая теория.
Если открывать только один ордер по сигналу открытия, а потом долго ждать его закрытия (по ТП или СЛ), то мы пропускаем много других сигналов на открытие ордеров. И получается оптимизация такого советника в тестере очень похожа на подгонку его под данный интервал времени. Стоит сдвинуть этот интервал, и советник сразу дает абсолютно другие результаты. В моей последней версии советник всегда открывает ордер, если появился сигнал (хоть вверх, хоть вниз).
Есть интересные результаты. Пришлось конечно уменьшить лот ордера, из-за значительного количества ордеров, но теперь прибыль советника не зависит от времени старта.
На рисунке внизу стоят два индикатора. Это мои индикаторы для этого советника. Один для М1, другой М5. Когда на обоих индикаторах появляются красные столбцы (превышен уровень ГЭПа), открывается сделка. Очень удобно наблюдать за изменением ГЭПа в течении времени.
В последней версии сделано, что может одновременно открываться любое количество ордеров как вверх, так и вниз.
------------------------
Есть такая теория.
Если открывать только один ордер по сигналу открытия, а потом долго ждать его закрытия (по ТП или СЛ), то мы пропускаем много других сигналов на открытие ордеров. И получается оптимизация такого советника в тестере очень похожа на подгонку его под данный интервал времени. Стоит сдвинуть этот интервал, и советник сразу дает абсолютно другие результаты. В моей последней версии советник всегда открывает ордер, если появился сигнал (хоть вверх, хоть вниз).
Есть интересные результаты. Пришлось конечно уменьшить лот ордера, из-за значительного количества ордеров, но теперь прибыль советника не зависит от времени старта.
Вот именно подгонку Я и имел ввиду в своём вопросе, и чтоб её не было - нельзя пропускать сигналы.
Вот именно подгонку Я и имел ввиду в своём вопросе, и чтоб её не было - нельзя пропускать сигналы.
Вот это как раз и сделано, чтобы не было подгонки. Поэтому на рисунке 3 ордера, а не один.
Советник ВСЕГДА открывает ордер, если есть сигнал, независимо от того сколько уже открыто ордеров, причем любого направления.
Вот это как раз и сделано, чтобы не было подгонки. Поэтому на рисунке 3 ордера, а не один.
Советник ВСЕГДА открывает ордер, если есть сигнал, независимо от того сколько уже открыто ордеров, причем любого направления.
Пробовали на котировках других ДЦ? Гэпы то у всех разные
Пробовали на котировках других ДЦ? Гэпы то у всех разные
Нет, давно работаю с одним ДЦ... там меня всё устраивает
А вдруг они сменят поставщика ликвидности, ну или оборудование, и гэпы будут совсем иные?
А вдруг они сменят поставщика ликвидности, ну или оборудование, и гэпы будут совсем иные?