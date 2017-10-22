Какой рынок самый предсказуемый? То есть где теханализ более-менее работает адекватно.
- Спред у индекса
- форекс и фондовый рынок
- Как сделать чтобы в левом верхнем углу на графике не отрисовывалось название инструмента?
Я тоже за этот вариант.
- 0% Валюта (0)
- 67% Акции (2)
- 0% Фондовые индексы (0)
- 0% Драгоценные металлы (0)
- 33% Криптовалюта (1)
- 0% Нефть (0)
Пока мало людей проголосовало имеет смысл добавить последний пункт.
Пока мало людей проголосовало имеет смысл добавить последний пункт.
- Брокеры на рус языке пишут, что тех анализ - это прогноз движения цены на основе прошлого движения.
- Аналитики на англ языке понимают тех анализ как нахождение ключевых значений цены как точек на графике, линий поддержки/сопротивления и трендовых линий во всех их разновидностях для того, чтобы составить полную картину того, что происходит и может происходить с ценой исходя из этого в разных вариантах при разных ситуациях.
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Исходя из последнего определения - тех анализ адекватно работает везде, где цена более или менее двигается (линии поддержки и сопротивления, трендовые линии, линии виртуальной границы между восходящим и нисходящим трендами на графике можно нарисовать на любом рынке).
Наиболее используем тех анализ на старших таймфреймах - D1, W1 и MN.
Другое дело, что много трейдеров вообще не использует ни тех анализ, ни фундаментальный анализ, ни даже новости в календаре.
Есть трейдеры, которые не используют советники.
И есть трейдеры (в том числе в рус сегменте), кто вообще не используют индикаторы - только чистый график.
То есть - это дело вкуса, а также зависит от того, сколько денег трейдер инвестировал в тот или иной финансовый инструмент и на сколько лет.
А где пункт "всюду" ??
Бессмысленный опрос на сайте где __все__ занимаются тех.анализом, __всех__ доступных инструментов.
Тех.анализ используется везде и успех его использования зависит от трейдера. Другое дело что полагаться только и исключительно на ТА мягко говоря самонадеяно.
А где пункт "всюду" ??
Бессмысленный опрос на сайте где __все__ занимаются тех.анализом, __всех__ доступных инструментов.
Тех.анализ используется везде и успех его использования зависит от трейдера. Другое дело что полагаться только и исключительно на ТА мягко говоря самонадеяно.
Могу перефразировать опрос: На каком финансовом инструменте доля больших спайков минимальна?
- Валюта
- Акции
- Фондовые индексы
- Драгоценные металлы
- Криптовалюта
- Нефть
на рынке акций участники - это только инвесторы и спекулянты. они и изменяют цену.
на рынке валют участники: спекулянты, инвесторы, импортеры/экспортеры, центробанки... много участников, с разными интересами, сделки которых накладываются.
фондовые индексы. сп500. прогнозируемый. всегда прет вверх))
драгоценные металлы. в основном, только растут.
криптовалюта. может упасть за один месяц на 50%. или вырасти за месяц на 50%.
нефть. зависит от войн санкций, событий.
Зачем? Вы думаете, что доля случайности в выше перечисленных рынках пропорциональна?
он имел ввиду: нужно добавить пункт "не знаю"
- Брокеры на рус языке пишут, что тех анализ - это прогноз движения цены на основе прошлого движения.
конечно "на истории". если бы мы видели в терминале только цену в моменте. то есть видели бы прямую горизонтальную линию текущей цены - тяжело бы было что-то прогнозировать.
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