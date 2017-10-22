Какой рынок самый предсказуемый? То есть где теханализ более-менее работает адекватно.

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  • 31% (18)
  • 38% (22)
  • 9% (5)
  • 10% (6)
  • 7% (4)
  • 5% (3)
Всего проголосовало: 58
 
Не хватает варианта - ни какой.
 

Я тоже за этот вариант.

 
Evgeny Gavrilov:
  • 0% Валюта
    (0)
  • 67% Акции
    (2)
  • 0% Фондовые индексы
    (0)
  • 0% Драгоценные металлы
    (0)
  • 33% Криптовалюта
    (1)
  • 0% Нефть
    (0)

Пока мало людей проголосовало имеет смысл добавить последний пункт.

 
Vladimir Karputov:

Пока мало людей проголосовало имеет смысл добавить последний пункт.

Зачем? Вы думаете, что доля случайности в выше перечисленных рынках пропорциональна?
 
  • Брокеры на рус языке пишут, что тех анализ - это прогноз движения цены на основе прошлого движения.
  • Аналитики на англ языке понимают тех анализ как нахождение ключевых значений цены как точек на графике, линий поддержки/сопротивления и трендовых линий во всех их разновидностях для того, чтобы составить полную картину того, что происходит и может происходить с ценой исходя из этого в разных вариантах при разных ситуациях.

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Исходя из последнего определения - тех анализ адекватно работает везде, где цена более или менее двигается (линии поддержки и сопротивления, трендовые линии, линии виртуальной границы между восходящим и нисходящим трендами на графике можно нарисовать на любом рынке).
Наиболее используем тех анализ на старших таймфреймах - D1, W1 и MN.

Другое дело, что много трейдеров вообще не использует ни тех анализ, ни фундаментальный анализ, ни даже новости в календаре.
Есть трейдеры, которые не используют советники.
И есть трейдеры (в том числе в рус сегменте), кто вообще не используют индикаторы - только чистый график.

То есть - это дело вкуса, а также зависит от того, сколько денег трейдер инвестировал в тот или иной финансовый инструмент и на сколько лет.

 

А где пункт "всюду" ??

Бессмысленный опрос на сайте где __все__ занимаются тех.анализом, __всех__ доступных инструментов.

Тех.анализ используется везде и успех его использования зависит от трейдера. Другое дело что полагаться только и исключительно на ТА мягко говоря самонадеяно.

 
Maxim Kuznetsov:

А где пункт "всюду" ??

Бессмысленный опрос на сайте где __все__ занимаются тех.анализом, __всех__ доступных инструментов.

Тех.анализ используется везде и успех его использования зависит от трейдера. Другое дело что полагаться только и исключительно на ТА мягко говоря самонадеяно.

Могу перефразировать опрос: На каком финансовом инструменте доля больших спайков минимальна?




[Удален]  
Evgeny Gavrilov:
  • Валюта
  • Акции
  • Фондовые индексы
  • Драгоценные металлы
  • Криптовалюта
  • Нефть
тот, на котором меньше всего видов участников. тот на котором одни спекулянты.
на рынке акций участники - это только инвесторы и спекулянты. они и изменяют цену.

на рынке валют участники: спекулянты, инвесторы, импортеры/экспортеры, центробанки... много участников, с разными  интересами, сделки которых накладываются.

фондовые индексы. сп500. прогнозируемый. всегда прет вверх))

драгоценные металлы. в основном, только растут.

криптовалюта. может упасть за один месяц на 50%. или вырасти за месяц на 50%.

нефть. зависит от войн санкций, событий.
[Удален]  
Evgeny Gavrilov:
Зачем? Вы думаете, что доля случайности в выше перечисленных рынках пропорциональна?

он имел ввиду: нужно добавить пункт "не знаю"

[Удален]  
Sergey Golubev:
  • Брокеры на рус языке пишут, что тех анализ - это прогноз движения цены на основе прошлого движения.

конечно "на истории". если бы мы видели в терминале только цену в моменте. то есть видели бы прямую горизонтальную линию текущей цены - тяжело бы было что-то прогнозировать.

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