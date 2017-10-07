ИИ Гугла начинает меня пугать - страница 4
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это что, я вот не давно с отцом заходил в сбербанк, он снял некую сумму, мне через 1,5 часа пришла смс, что деньги лучше хранить в их банке )
Я просто стоял рядом )вот откуда эти ски узнали что отец отдал деньги мне )))
:)))
В Банкоматах камера, робот посмотрел, опознал и выслал смс.
Юра, я давно был в штатах, 10 лет назад, меня проводили на экскурсию в Гугл, там под колпаком стоял древний комп, на котором впервые запустили поисковик.
Отличный пример для развития ))
еще есть Яндекс - тоже много знает...да мы уже давно под колпаком у "мюлера"- время древней демократии похоже давно прошло...еще после 11 сентября, когда наступила эпоха полного тоталитаризма...вон сколько хакеров амеры похватали по всему миру...и плевать они хотели на все права и свободы...
Или никогда не заканчивалось.
#34871
Помните, недавно проскочила новость, что у Гугла отключили часть ИИ?
Сейчас забил в поиске описание фильма, хотел его найти, вот запрос
"фильм, где неудачник стал принимать табдетки и стал гением"
И мне тут же был выдан правильный результат
У меня не получилось. Забил: "про чувака который забил на работу и получил повышение". Название фильма не выдало. А такой фильм есть.
Не буду приводить скрины из гугла ибо здесь поймут не корректно, но там есть нюансы )))
У меня не получилось. Забил: "про чувака который забил на работу и получил повышение". Название фильма не выдало. А такой фильм есть.
А слово "фильм" не надо было вбивать? ) А то если б он сразу нашёл, то пришлось бы уже говорить не об ИИ, а о телепатии )
добавил -- фильма нет -- зато появился в списке "область тьмы" из первого поста.
так понимаю, "область тьмы" выдаётся во всех запросах.