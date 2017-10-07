ИИ Гугла начинает меня пугать - страница 4

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Alexandr Bryzgalov:

это что, я вот не давно с отцом заходил в сбербанк, он снял некую сумму, мне через 1,5 часа пришла смс, что деньги лучше хранить в их банке )

Я просто стоял рядом )

вот откуда эти ски узнали что отец отдал деньги мне )))

:))) 

В Банкоматах камера,  робот посмотрел,  опознал и  выслал смс. 

 
Неее! Вот если захотел посмотреть кино, зашёл на гугл чтобы найти... не успел ввести запрос, а тебе бац и уже ссылочка на кино. Тогда стоит начинать волноваться! А пока, имхо, рано ещё.
 
Alexey Volchanskiy:

Юра, я давно был в штатах, 10 лет назад, меня проводили на экскурсию в Гугл, там под колпаком стоял древний комп, на котором впервые запустили поисковик.

Отличный пример для развития ))

Теперь у них под колпаком наверное земной шар стоит))
 
Поисковики по моему в рекламную помойку превратились ищу одно а они мне рекламу даде рядом не стояшую или далекую от сути. 
 
Сергей Криушин:
еще есть Яндекс - тоже много знает...да мы уже давно под колпаком у "мюлера"- время древней демократии похоже давно прошло...еще после 11 сентября, когда наступила эпоха полного тоталитаризма...вон сколько хакеров амеры похватали по всему миру...и плевать они хотели на все права и свободы...

Или никогда не заканчивалось.


 
Alexey Volchanskiy:

Помните, недавно проскочила новость, что у Гугла отключили часть ИИ?

Сейчас забил в поиске описание фильма, хотел его найти, вот запрос

"фильм, где неудачник стал принимать табдетки и стал гением"

И мне тут же был выдан правильный результат



У меня не получилось. Забил: "про чувака который забил на работу и получил повышение". Название фильма не выдало. А такой фильм есть.

[Удален]  

Не буду приводить скрины из гугла ибо здесь поймут не корректно, но там есть нюансы )))

 
Andrey F. Zelinsky:

У меня не получилось. Забил: "про чувака который забил на работу и получил повышение". Название фильма не выдало. А такой фильм есть.

А слово "фильм" не надо было вбивать? )  А то если б он сразу нашёл, то пришлось бы уже говорить не об ИИ, а о телепатии )
 
Alexey Navoykov:
А слово "фильм" не надо было вбивать? )  А то если б он сразу нашёл, то пришлось бы уже говорить не об ИИ, а о телепатии )

добавил -- фильма нет -- зато появился в списке "область тьмы" из первого поста.

так понимаю, "область тьмы" выдаётся во всех запросах.

 
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