Работа советника с разными парами - страница 3
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А может, дело тут вовсе не в OrderSymbol() ?
Может, дело в OrderTicket() ?
То есть, я имею ввиду, что вместо
OrderClose(OrderTicket().................etc
надо писать
int Ticket_number = OrderTicket();
(.......)
OrderClose(Ticket_number,..................etc
?
Может, это спасёт???????????
Или, ещё для пущей верности:
int Ticket_number = OrderTicket();
(.......)
if(Ticket_number = OrderTicket()) {OrderClose(Ticket_number,..................etc
А может, дело тут вовсе не в OrderSymbol() ?
Может, дело в OrderTicket() ?
То есть, я имею ввиду, что вместо
OrderClose(OrderTicket().................etc
надо писать
int Ticket_number = OrderTicket();
(.......)
OrderClose(Ticket_number,..................etc
?
Может, это спасёт???????????
Или, ещё для пущей верности:
int Ticket_number = OrderTicket();
(.......)
if(Ticket_number = OrderTicket()) {OrderClose(Ticket_number,..................etc
А ещё для пущей верности можно так:
int Ticket_numberL = OrderTicket();
int Ticket_numberP = OrderTicket();
(.......)
if(Ticket_numberL == OrderTicket() && Ticket_numberP == OrderTicket() && Ticket_numberL == Ticket_numberP ) { OrderClose(Ticket_number,..................etc
Ну здесь нужно явно смотреть показания не на нулевом баре, а на первом, потому что вы даже не сможете зрительно усмотреть, был-ли сигнал, или его не было, на нулевом баре показания индикатора меняются с каждым тикомУ вас был сигнал, вот и произошло закрытие, потом индикатор перерисовался, и сигнал пропал, поэтому сделан такой вывод.
Я понимаю, сам с сомнением отношусь к текущим показателям, но тут и рядом ничего не было!
Более того! Как Вам понравятся вот такие две записи??
эксперты:
2017.10.09 19:59:08.859 CLOSE MDCT AUDJPY AUDJPY,M30: close #28564484 buy 1.00 AUDCHF at 0.76064 sl: 0.75830 tp: 0.76245 at price 0.76065
журнал:
2017.10.09 19:59:08.718 '10179109': close order #28564484 buy 1.00 AUDCHF at 0.76064 sl: 0.75830 tp: 0.76245 at price 0.00000
То есть, пришёл сигнал с AUDJPY, а закрылся AUDCHF
AUDJPY, кстати, до сих пор висит открытый!
А ещё для пущей верности можно так:
int Ticket_numberL = OrderTicket();
int Ticket_numberP = OrderTicket();
(.......)
if(Ticket_numberL == OrderTicket() && Ticket_numberP == OrderTicket() && Ticket_numberL == Ticket_numberP ) { OrderClose(Ticket_number,..................etc
ну, ну..............
смейтесь, смейтесь над чужой бедой..........
ну, ну..............
смейтесь, смейтесь над чужой бедой..........
В кодобазе примеров более 1000, посмотрите как там реализовано, и не изобретайте, всё придумано до вас.
В кодобазе примеров более 1000, посмотрите как там реализовано, и не изобретайте, всё придумано до вас.
Тогда зачем этот форум, если всё уже есть в кодобаза?
Можно прям сразу, на все вопросы отсылать в кодобазу и всё.
Тогда зачем этот форум, если всё уже есть в кодобаза?
Можно прям сразу, на все вопросы отсылать в кодобазу и всё.
Вы не предоставили код, но ждёте помощь. Потратили кучу времени напрасно, за это время можно уже давно найти ответ самому, и написать 3 советника, если код настолько ценен, что его не хотите показывать
Вставляйте правильно код
И уберите проверку индикатор с цикла, делайте проверку перед циклом
Вставляйте правильно код
И уберите проверку индикатор с цикла, делайте проверку перед циклом
Индикатор в цикле для того, чтобы СНАЧАЛА выбрать тикет, ПОТОМ понять его символ, ПОТОМ для этого символа посчитать инд. Я думал, что, если считать инд. перед циклом, как раз больше вероятность ошибки и путаницы.
сорри..................