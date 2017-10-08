Отличия настольного ПК от сервера (подключение по RDP)
Ситуация: есть мощный сервер (24-ядерный Intel® Xeon® E5-2600 v2 с 64 Гб RAM) с 8 запущенными МТ5 по 10 графиков с советником на каждом, подключение к нему по RDP. Процессор загружен всего на 20%, но интерфейс при этом очень неприятно тормозит — переключение между терминалами, сворачивание/разворачивание — как в замедленной съемке. На домашнем 8-ядерном ПК такой же набор терминалов с советниками летает нормально.
В чем разница? В видео-карте? В подключении по RDP? В версии windows? Еще в чем-то?
Точнее, вопрос звучит так: что сделать, чтобы сервер летал так же, как домашний ПК? Какие ресурсы докупить? Чем подключаться?
@Renat Fatkhullin, @Slava, не хочу дергать сервис-деск, да и ответ будет полезен будущим поколениям. Подключитесь, пожалуйста, к беседе, помогите найти ответ. Скажите, какие данные еще нужны.
В МТ5 все настроено оптимально: 5000 баров на графике, минимум символов в обзоре рынка, новости отключены. Советник не самый легкий, но тоже достаточно простой (одна валюта/ТФ, 2 индикатора, несколько сделок в рынке).
Попробуй сторонний RDP клиент, например https://mremoteng.org/download
Какая скорость интернете у твоего пк. Я заметил что основные тормоза происходят при передаче самого изображения.
Теоретически важны видик на сервере и скорость интернета ...
Попробуй использовать софт и итпы подключения типа Теам Вивер или Хамачи. с Хамачи должно быть все лучше .
Попробуйте в настройках rdp соединения поставить низкую битность и обязательно отключите все спецэффекты на удаленном десктопе.
Возможно, все это тормоза передачи изображений по rdp.
Версия винды на сервере и на клиенте?
Версия RDP на клиенте?
Подключение идет к виртуальной машине?
Если можно, скрин диспетчера устройств с развернутом разделом "Видеоадаптеры":
Скорость канала какова?
Ещё как вариант несогласованность типа подключения RDP клиента и сервера. Чем новее версия RDP тем больше проверок перед (и во время) соединением. Просто был случай когда не удавалось соединиться, хотя порт был доступен. Проверка показала что в соединении отказывала служба безопасности. Проблема была решена добавлением компа в доверенные(там где Interner Explorer с его повышенной безопасностью)
Ситуация: есть мощный сервер (24-ядерный Intel® Xeon® E5-2600 v2 с 64 Гб RAM) с 8 запущенными МТ5 по 10 графиков с советником на каждом, подключение к нему по RDP. Процессор загружен всего на 20%, но интерфейс при этом очень неприятно тормозит — переключение между терминалами, сворачивание/разворачивание — как в замедленной съемке. На домашнем 8-ядерном ПК такой же набор терминалов с советниками летает нормально.
В чем разница? В видео-карте? В подключении по RDP? В версии windows? Еще в чем-то?
Точнее, вопрос звучит так: что сделать, чтобы сервер летал так же, как домашний ПК? Какие ресурсы докупить? Чем подключаться?
@Renat Fatkhullin, @Slava, не хочу дергать сервис-деск, да и ответ будет полезен будущим поколениям. Подключитесь, пожалуйста, к беседе, помогите найти ответ. Скажите, какие данные еще нужны.
В МТ5 все настроено оптимально: 5000 баров на графике, минимум символов в обзоре рынка, новости отключены. Советник не самый легкий, но тоже достаточно простой (одна валюта/ТФ, 2 индикатора, несколько сделок в рынке).
переключение между терминалами, сворачивание/разворачивание - за это отвечает видеокарта.
попробуйте, если есть возможность, вставить мощную видеокарту. и протестировать в таком режиме, сохранится ли проблема.
Попробуйте в настройках rdp соединения поставить низкую битность и обязательно отключите все спецэффекты на удаленном десктопе.
Возможно, все это тормоза передачи изображений по rdp.
Я работал с сервером не по РДП, а по тим вьюверу. Ничего не менялось. Очень мощный сервер сильно тупил. МТ5 вешалась. Пришлось отказаться от использования сервера и перейти на постоянно включенный ПК со стандартными на текущий момент возможностями и комплектацией. ПК работает быстро и не вешается, хотя комплектация по сравнению с сервером гораздо хуже.
скачайте программу Process Explorer.
и в моменты, когда комп тормозит, посмотрите, что у вас там захлебывается. процик, память или видеокарта.
Ситуация: есть мощный сервер (24-ядерный Intel® Xeon® E5-2600 v2 с 64 Гб RAM) с 8 запущенными МТ5 по 10 графиков с советником на каждом, подключение к нему по RDP. Процессор загружен всего на 20%, но интерфейс при этом очень неприятно тормозит — переключение между терминалами, сворачивание/разворачивание — как в замедленной съемке. На домашнем 8-ядерном ПК такой же набор терминалов с советниками летает нормально.
В чем разница? В видео-карте? В подключении по RDP? В версии windows? Еще в чем-то?
Точнее, вопрос звучит так: что сделать, чтобы сервер летал так же, как домашний ПК? Какие ресурсы докупить? Чем подключаться?
@Renat Fatkhullin, @Slava, не хочу дергать сервис-деск, да и ответ будет полезен будущим поколениям. Подключитесь, пожалуйста, к беседе, помогите найти ответ. Скажите, какие данные еще нужны.
В МТ5 все настроено оптимально: 5000 баров на графике, минимум символов в обзоре рынка, новости отключены. Советник не самый легкий, но тоже достаточно простой (одна валюта/ТФ, 2 индикатора, несколько сделок в рынке).
Попробуй оптимизатор Mz CPU Accelerator если будет лагать смотри утилитами чего нехватает, скорее всего RAM нужно будет докупить.
- голосов: 15
- 2011.01.28
- www.softportal.com
Я для себя вывел формулу что для комфортной работы нужно 2Гб RAM на каждое виртуальное ядро, немного с избытком но в пики задействуется вся оператива.
24 ядра это 48 виртуальных ядер по гипертриид, то бишь 96 Гб RAM. Как то так.
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Ситуация: есть мощный сервер (24-ядерный Intel® Xeon® E5-2600 v2 с 64 Гб RAM) с 8 запущенными МТ5 по 10 графиков с советником на каждом, подключение к нему по RDP. Процессор загружен всего на 20%, но интерфейс при этом очень неприятно тормозит — переключение между терминалами, сворачивание/разворачивание — как в замедленной съемке. На домашнем 8-ядерном ПК такой же набор терминалов с советниками летает нормально.
В чем разница? В видео-карте? В подключении по RDP? В версии windows? Еще в чем-то?
Точнее, вопрос звучит так: что сделать, чтобы сервер летал так же, как домашний ПК? Какие ресурсы докупить? Чем подключаться?
@Renat Fatkhullin, @Slava, не хочу дергать сервис-деск, да и ответ будет полезен будущим поколениям. Подключитесь, пожалуйста, к беседе, помогите найти ответ. Скажите, какие данные еще нужны.
В МТ5 все настроено оптимально: 5000 баров на графике, минимум символов в обзоре рынка, новости отключены. Советник не самый легкий, но тоже достаточно простой (одна валюта/ТФ, 2 индикатора, несколько сделок в рынке).