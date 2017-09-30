Индикатор перепадов цены.
Нужен индикатор, сейчас напишу описание...
Устанавливаем шаг перепадов. Например, 20 пунктов.
Цена прошла 20 пунктов вверх - чертит линию вверх.
Цена прошла 20 пунктов вниз - чертит линию вниз.
Дальше переходит в режим отслеживания. Смотрит следующие 20 пунктов цена куда пройдет, вверх или вниз. Цена преодолела 20 пунктов - чертит новую линию.
То есть соединяет между собой все перепады цены с заданным шагом
Есть такой индикатор?
Я думал, что это зигзаг. Потом прочитал описание зиг-зага. Какой-то он более мутный.
Здравствуйте!
Возможно этот индикатор Владимира Карпутова вам поможет.
К сожалению нет.
Там полосы, а мне нужны линии, соединяющие точки.
Примеры даны, подумайте как реализовать это линиями.
Нужен индикатор, сейчас напишу описание...
Устанавливаем шаг перепадов. Например, 20 пунктов.
Цена прошла 20 пунктов вверх - чертит линию вверх.
Цена прошла 20 пунктов вниз - чертит линию вниз.
Дальше переходит в режим отслеживания. Смотрит следующие 20 пунктов цена куда пройдет, вверх или вниз. Цена преодолела 20 пунктов - чертит новую линию.
То есть соединяет между собой все перепады цены с заданным шагом
Есть такой индикатор?
Я думал, что это зигзаг. Потом прочитал описание зиг-зага. Какой-то он более мутный.
А если на одном баре цена прошла 20 вверх и потом 20 вниз и ещё пару раз туда обратно?
Как в той загадке, туда обратно и ей и мне приятно. Не подумайте плохого, это качели.
А если на одном баре цена прошла 20 вверх и потом 20 вниз и ещё пару раз туда обратно?
Как в той загадке, туда обратно и ей и мне приятно. Не подумайте плохого, это качели.
по клозам же берутся цены.
То что описано, называется Ренко. Если на оффлайн графике ренко включить режим отображения линиями - будет полное соответствие требованиям.
в том индикаторе, что мне предложили, нет отображения линиями.
https://www.mql5.com/en/forum/86344
вообще удивлен, что нет такого индикатора.
простейший же индикатор.
Нужен индикатор, сейчас напишу описание...
Устанавливаем шаг перепадов. Например, 20 пунктов.
Цена прошла 20 пунктов вверх - чертит линию вверх.
Цена прошла 20 пунктов вниз - чертит линию вниз.
Дальше переходит в режим отслеживания. Смотрит следующие 20 пунктов цена куда пройдет, вверх или вниз. Цена преодолела 20 пунктов - чертит новую линию.
То есть соединяет между собой все перепады цены с заданным шагом
Есть такой индикатор?
Я думал, что это зигзаг. Потом прочитал описание зиг-зага. Какой-то он более мутный.
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Устанавливаем шаг перепадов. Например, 20 пунктов.
Цена прошла 20 пунктов вверх - чертит линию вверх.
Цена прошла 20 пунктов вниз - чертит линию вниз.
Дальше переходит в режим отслеживания. Смотрит следующие 20 пунктов цена куда пройдет, вверх или вниз. Цена преодолела 20 пунктов - чертит новую линию.
То есть соединяет между собой все перепады цены с заданным шагом
Есть такой индикатор?
Я думал, что это зигзаг. Потом прочитал описание зиг-зага. Какой-то он более мутный.