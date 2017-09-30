Индикатор перепадов цены.

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Нужен индикатор, сейчас напишу описание...

Устанавливаем шаг перепадов. Например, 20 пунктов.

Цена прошла 20 пунктов вверх - чертит линию вверх.
Цена прошла 20 пунктов вниз - чертит линию вниз.

Дальше переходит в режим отслеживания. Смотрит следующие 20 пунктов цена куда пройдет, вверх или вниз. Цена преодолела 20 пунктов - чертит новую линию.

То есть соединяет между собой все перепады цены с заданным шагом

Есть такой индикатор?

Я думал, что это зигзаг. Потом прочитал описание зиг-зага. Какой-то он более мутный.

 
danminin:
Нужен индикатор, сейчас напишу описание...

Устанавливаем шаг перепадов. Например, 20 пунктов.

Цена прошла 20 пунктов вверх - чертит линию вверх.
Цена прошла 20 пунктов вниз - чертит линию вниз.

Дальше переходит в режим отслеживания. Смотрит следующие 20 пунктов цена куда пройдет, вверх или вниз. Цена преодолела 20 пунктов - чертит новую линию.

То есть соединяет между собой все перепады цены с заданным шагом

Есть такой индикатор?

Я думал, что это зигзаг. Потом прочитал описание зиг-зага. Какой-то он более мутный.


Здравствуйте!

Возможно этот индикатор Владимира Карпутова вам поможет.

 
Для MT4 такой.
 
Alexander Voronkov:
Для MT4 такой.

К сожалению нет.
Там полосы, а мне нужны линии, соединяющие точки.

 
danminin:

К сожалению нет.
Там полосы, а мне нужны линии, соединяющие точки.


Примеры даны, подумайте как реализовать это линиями.

 
danminin:
Нужен индикатор, сейчас напишу описание...

Устанавливаем шаг перепадов. Например, 20 пунктов.

Цена прошла 20 пунктов вверх - чертит линию вверх.
Цена прошла 20 пунктов вниз - чертит линию вниз.

Дальше переходит в режим отслеживания. Смотрит следующие 20 пунктов цена куда пройдет, вверх или вниз. Цена преодолела 20 пунктов - чертит новую линию.

То есть соединяет между собой все перепады цены с заданным шагом

Есть такой индикатор?

Я думал, что это зигзаг. Потом прочитал описание зиг-зага. Какой-то он более мутный.

А если на одном баре цена прошла 20 вверх и потом 20 вниз и ещё пару раз туда обратно?

Как в той загадке, туда обратно и ей и мне приятно. Не подумайте плохого, это качели.

 
То что описано, называется Ренко. Если на оффлайн графике ренко включить режим отображения линиями - будет полное соответствие требованиям.
 
Alexey Viktorov:

А если на одном баре цена прошла 20 вверх и потом 20 вниз и ещё пару раз туда обратно?

Как в той загадке, туда обратно и ей и мне приятно. Не подумайте плохого, это качели.


по клозам же берутся цены.

 
Stanislav Korotky:
То что описано, называется Ренко. Если на оффлайн графике ренко включить режим отображения линиями - будет полное соответствие требованиям.

в том индикаторе, что мне предложили, нет отображения линиями.

https://www.mql5.com/en/forum/86344

Indicators: Tipu Renko Live
Indicators: Tipu Renko Live
  • 2016.05.25
  • www.mql5.com
Tipu Renko Live: Author: Kaleem Haider...
 

вообще удивлен, что нет такого индикатора.
простейший же индикатор.

 
danminin:
Нужен индикатор, сейчас напишу описание...

Устанавливаем шаг перепадов. Например, 20 пунктов.

Цена прошла 20 пунктов вверх - чертит линию вверх.
Цена прошла 20 пунктов вниз - чертит линию вниз.

Дальше переходит в режим отслеживания. Смотрит следующие 20 пунктов цена куда пройдет, вверх или вниз. Цена преодолела 20 пунктов - чертит новую линию.

То есть соединяет между собой все перепады цены с заданным шагом

Есть такой индикатор?

Я думал, что это зигзаг. Потом прочитал описание зиг-зага. Какой-то он более мутный.



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