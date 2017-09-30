Индикатор перепадов цены. - страница 2

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Iurii Tokman:




опять не то)

 
danminin:

в том индикаторе, что мне предложили, нет отображения линиями.

https://www.mql5.com/en/forum/86344

А я не говорил конкретно про тот индикатор. Поищите эксперты, генерирующие графики ренко под МТ4, на сгенерированном графике включите режим отображения линией.

 
Stanislav Korotky:

А я не говорил конкретно про тот индикатор. Поищите эксперты, генерирующие графики ренко под МТ4, на сгенерированном графике включите режим отображения линией.

я думаю ему нужен ренко , но нарисованный как зиг-заг

 
Younga:

я думаю ему нужен ренко , но нарисованный как зиг-заг

Да, именно. Я вариант для такого и предложил. Правда с зигзагом - не полная аналогия. У зигзага колена всегда чередуются по направлению. А по приведенному описанию, колена могут идти последовательно в одном направлении, если цена, скажем, только растет и не падает. Если рисовать бары ренко не свечами, а простыми линиями, то это будет ломаная, которая только внешне напомнит зигзаг.

Вот что у меня получилось с помощью RenkoLiveChart

 
Stanislav Korotky:

Да, именно. Я вариант для такого и предложил. Правда с зигзагом - не полная аналогия. У зигзага колена всегда чередуются по направлению. А по приведенному описанию, колена могут идти последовательно в одном направлении, если цена, скажем, только растет и не падает. Если рисовать бары ренко не свечами, а простыми линиями, то это будет ломаная, которая только внешне напомнит зигзаг.

Вот что у меня получилось с помощью RenkoLiveChart


дайте ссылку на этот индикатор

 
danminin:

дайте ссылку на этот индикатор

Вот здесь я его выкладывал:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Experts: Renko Live Charts v4.13

Stanislav Korotky, 2015.11.25 14:04

If I understand you correctly, you mean solely the latest bar during its continuous changing.

Here is the update (attached).

Моя версия - это фиксы ошибок продукта из приведенной ветки, так что описание можно смотреть в этой или любой другой версии RenkoLiveChart - поищите поиском.

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