Индикатор перепадов цены. - страница 2
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опять не то)
в том индикаторе, что мне предложили, нет отображения линиями.
https://www.mql5.com/en/forum/86344
А я не говорил конкретно про тот индикатор. Поищите эксперты, генерирующие графики ренко под МТ4, на сгенерированном графике включите режим отображения линией.
А я не говорил конкретно про тот индикатор. Поищите эксперты, генерирующие графики ренко под МТ4, на сгенерированном графике включите режим отображения линией.
я думаю ему нужен ренко , но нарисованный как зиг-заг
я думаю ему нужен ренко , но нарисованный как зиг-заг
Да, именно. Я вариант для такого и предложил. Правда с зигзагом - не полная аналогия. У зигзага колена всегда чередуются по направлению. А по приведенному описанию, колена могут идти последовательно в одном направлении, если цена, скажем, только растет и не падает. Если рисовать бары ренко не свечами, а простыми линиями, то это будет ломаная, которая только внешне напомнит зигзаг.
Вот что у меня получилось с помощью RenkoLiveChart
Да, именно. Я вариант для такого и предложил. Правда с зигзагом - не полная аналогия. У зигзага колена всегда чередуются по направлению. А по приведенному описанию, колена могут идти последовательно в одном направлении, если цена, скажем, только растет и не падает. Если рисовать бары ренко не свечами, а простыми линиями, то это будет ломаная, которая только внешне напомнит зигзаг.
Вот что у меня получилось с помощью RenkoLiveChart
дайте ссылку на этот индикатор
дайте ссылку на этот индикатор
Вот здесь я его выкладывал:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Experts: Renko Live Charts v4.13
Stanislav Korotky, 2015.11.25 14:04
If I understand you correctly, you mean solely the latest bar during its continuous changing.
Here is the update (attached).
Моя версия - это фиксы ошибок продукта из приведенной ветки, так что описание можно смотреть в этой или любой другой версии RenkoLiveChart - поищите поиском.