Загрузка истории в тестере стратегий - страница 2

Вот скачал теперь тут - https://www.mql5.com/ru/forum/23  терминал , по умолчанию стоит сервер MetaQuotes-Demo , снова открыл тестер пишет вот такое : 

и снова ничего не грузит............... 

у меня то оно вроде тоже в логе показует что загрузило с 01/01/2000 : 

 

только когда нажимаю "Старт" , в логе вотето все прописывает и все...а тест не проводит.......... 

Приведите еще пожалуйста логи самого агента.
 
Приведите еще пожалуйста логи самого агента.

Не получается работать с барами из истории раньше 10к баров. В чём может быть дело? Приходится запускать тестер на годы раньше...

 
Не получается работать с барами из истории раньше 10к баров. В чём может быть дело? Приходится запускать тестер на годы раньше...

Это обычное ограничение тестера. Ваше решение единственно верное.

