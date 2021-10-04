Загрузка истории в тестере стратегий - страница 2
Вот скачал теперь тут - https://www.mql5.com/ru/forum/23 терминал , по умолчанию стоит сервер MetaQuotes-Demo , снова открыл тестер пишет вот такое :
и снова ничего не грузит...............
у меня то оно вроде тоже в логе показует что загрузило с 01/01/2000 :
только когда нажимаю "Старт" , в логе вотето все прописывает и все...а тест не проводит..........
Приведите еще пожалуйста логи самого агента.
Не получается работать с барами из истории раньше 10к баров. В чём может быть дело? Приходится запускать тестер на годы раньше...
Это обычное ограничение тестера. Ваше решение единственно верное.