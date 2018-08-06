Попробуйте ответить иначе и проделать предложенное

Дарю $1000 + стабильная система 60% годовых. - страница 7
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Не там скачиваешь
Будьте любезны, скажите, ГДЕ надо?
Хватит умничать и притворяться прохыессором. Я так и написал "окисляетСЯ". И не надо у меня ничего уточнять и о чём-то спрашивать, я всего лишь пересказал то, о чём мне говорил опытный, добросовестный, уважаемый врач.
Вам религия не позволяет самостоятельно разобраться где оседает никотин? Возможно за кучей бреда "СЯ" не заметил, прошу простить. Вы пересказали бред сивой кобылы в полнолуние: 1) Вы верите источнику, потому что верите в его регалии 2) При наличии веры в регалии, можно гнать любую пургу с умными словами(условие - слушающий должен быть не знаком с этой областью). - Что в Вашем случае и произошло, на сегодня разобраться самостоятельно в вопросе никотина можно за 3 минуты.
Будьте любезны, скажите, ГДЕ надо?
Вам религия не позволяет самостоятельно разобраться где оседает никотин? Возможно за кучей бреда "СЯ" не заметил, прошу простить. Вы пересказали бред сивой кобылы в полнолуние: 1) Вы верите источнику, потому что верите в его регалии 2) При наличии веры в регалии, можно гнать любую пургу с умными словами(условие - слушающий должен быть не знаком этой областью). - Что в Вашем случае и произошло, на сегодня разобраться самостоятельно в вопросе никотина можно за 3 минуты.
Вам религия не позволяет самостоятельно разобраться где оседает никотин? Возможно за кучей бреда "СЯ" не заметил, прошу простить. Вы пересказали бред сивой кобылы в полнолуние: 1) Вы верите источнику, потому что верите в его регалии 2) При наличии веры в регалии, можно гнать любую пургу с умными словами(условие - слушающий должен быть не знаком этой областью). - Что в Вашем случае и произошло, на сегодня разобраться самостоятельно в вопросе никотина можно за 3 минуты.
Однажды очень умный человек выразился более осторожно: сон голубой лошади
Вводим в странице гугла запрос "скачать торгового робота под метатрейдер"
А на этом сайте что, кнопки на скачивание не работают? Ведь пишут, что можно скачать бесплатно?
Я смотру здесь все такие "Отзывчивые" собрались.
А на этом сайте что, кнопки на скачивание не работают? Ведь пишут, что можно скачать бесплатно?
Вы еще мт4 попробуйте скачать по ссылке с этого сайта
Что, за деньги предложит? Я так понял, что скачать можно что-либо только в разделе CODE? Спасибо за ответы, хотя Вы не ответили ни на один вопрос, а только что-то предлагаете попробовать.
Здравствуйте! Кто подскажет, почему не скачиваются бесплатные советники и индикаторы? Пишет:"Есть ли у меня терминал?" Нажимаю, что ДА - и на этом все заканчивается, скачивания не происходит. ??