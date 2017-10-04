А вы используете системы контроля версий? - страница 2
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Тоже лишние сложности, и нет возможности быстрого отката. Или хотя бы быстро посмотреть изменения от версии к версии. Насчет Хранилища не в курсе, какие файлы оно может брать, Git вроде многое берет.
У меня, как я уже и говорил в другой ветке - с Хранилищем не складывается.
Постоянные потери последних изменений. Хотя, коммиты вроде нормально проходят. Плюс - довольно частые странные ошибки "commit failed".
Сама-то идея правильная и хорошая, когда-то работали c MS VSS, хотел и сейчас что-то подобное, но, видимо, я что-то делаю не так.
Тоже лишние сложности, и нет возможности быстрого отката. Или хотя бы быстро посмотреть изменения от версии к версии. Насчет Хранилища не в курсе, какие файлы оно может брать, Git вроде многое берет.
Это для программистов, хранить тексты своих программ. И хранятся они не у брокера, а на сервере MQ
Хотя, наверное можно и что-то другое туда загрузить, сейчас попробую.
Вордовский .docx нормально загрузился прямо из редактора, надо по правой кнопке в списке файлов отметить "показывать все файлы".
Наверное, там можно все хранить.
У меня, как я уже и говорил в другой ветке - с Хранилищем не складывается.
Постоянные потери последних изменений. Хотя, коммиты вроде нормально проходят. Плюс - довольно частые странные ошибки "commit failed".
Сама-то идея правильная и хорошая, когда-то работали c MS VSS, хотел и сейчас что-то подобное, но, видимо, я что-то делаю не так.
Странно это. А если попробовать покоммитить прямо из хранилища в профиле?
Сегодня обнаружил, что при обновлении из хранилища папки Projects у меня появились и проекты для MQL4! Помню, раньше было четкое разделение на четверку и пятерку.
В заходе через ЛК в хранилище видны два репозитория
В personal есть две папки MQL4 и MQL5
А вот в projects все в одной куче. Раньше тоже было так или было разделение? Мне кажется, было, но за давностью не уверен.
***
Всегда так было.
Новый репозитарий уже по другому будет работать.
Всегда так было.
Новый репозитарий уже по другому будет работать.
То есть новый будет уже не на SVN?
То есть новый будет уже не на SVN?