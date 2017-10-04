А вы используете системы контроля версий? - страница 2

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Alexey Volchanskiy:

Тоже лишние сложности, и нет возможности быстрого отката. Или хотя бы быстро посмотреть изменения от версии к версии. Насчет Хранилища не в курсе, какие файлы оно может брать, Git вроде многое берет.

Я не знаю что хранить ?? Если ноут  поломается счёт всё равно у брокера останется - купи новый ноут   какие проблемы ? А если у брокера что сломается тут никакие файловые хранилища не помогут
 

У меня, как я уже и говорил в другой ветке - с Хранилищем не складывается.

Постоянные потери последних изменений. Хотя, коммиты вроде нормально проходят.  Плюс - довольно частые странные ошибки "commit failed".

Сама-то идея правильная и хорошая, когда-то работали c MS VSS, хотел и сейчас что-то подобное, но, видимо, я что-то делаю не так.

 
Zvezdochet:
Alexey Volchanskiy:

Тоже лишние сложности, и нет возможности быстрого отката. Или хотя бы быстро посмотреть изменения от версии к версии. Насчет Хранилища не в курсе, какие файлы оно может брать, Git вроде многое берет.

Я не знаю что хранить ?? Если ноут  поломается счёт всё равно у брокера останется - купи новый ноут   какие проблемы ? А если у брокера что сломается тут никакие файловые хранилища не помогут

Это для программистов, хранить тексты своих программ. И хранятся они не у брокера, а на сервере MQ

Хотя, наверное можно и что-то другое туда загрузить, сейчас попробую.

Вордовский .docx нормально загрузился прямо из редактора, надо по правой кнопке в списке файлов отметить "показывать все файлы".

Наверное, там можно все хранить.

 
George Merts:

У меня, как я уже и говорил в другой ветке - с Хранилищем не складывается.

Постоянные потери последних изменений. Хотя, коммиты вроде нормально проходят.  Плюс - довольно частые странные ошибки "commit failed".

Сама-то идея правильная и хорошая, когда-то работали c MS VSS, хотел и сейчас что-то подобное, но, видимо, я что-то делаю не так.


Странно это. А если попробовать покоммитить прямо из хранилища в профиле?

 

Сегодня обнаружил, что при обновлении из хранилища папки Projects у меня появились и проекты для MQL4! Помню, раньше было четкое разделение на четверку и пятерку.

В заходе через ЛК в хранилище видны два репозитория

 

В personal есть две папки MQL4 и MQL5

А вот в projects все в одной куче. Раньше тоже было так или было разделение? Мне кажется, было, но за давностью не уверен.

***

 

Всегда так было.

Новый репозитарий уже по другому будет работать.

 
Renat Fatkhullin:

Всегда так было.

Новый репозитарий уже по другому будет работать.


То есть новый будет уже не на SVN?

 
Alexey Volchanskiy:

То есть новый будет уже не на SVN?

На нем, но другой.
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