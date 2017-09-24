Тестер закрывается без каких-либо ошибок - страница 3
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Прогнал в тестере. Ни одной сделки (так и должно быть?). Ошибок не было, тестер не вываливался.
Добавлено:
то получаю КУЧУ ошибок вида:
Переустановил терминал, при тестировании тестер закрывается, всё как и раньше
Исходник есть?
Переустановил терминал, при тестировании тестер закрывается, всё как и раньше
Думаю Вам нужно в Сервисдеск - но то, что я уже вижу: терминал Ваш 32-битный, а значит большая вероятность, что у Вас:
Думаю Вам нужно в Сервисдеск - но то, что я уже вижу: терминал Ваш 32-битный, а значит большая вероятность, что у Вас:
судя по всему ошибка возникает при операции с файлом, т.е. использовании функций операционной системы, тут конеш надо проверить операционку тогда.
возможно обновления надо скачать, то что старая, тогда бы и раньше не работал советник, "паленость" мне вообще никогда не мешала) Тут главное не ставить "супе-пупер" сборки от школоты) где все штатные функции вырезают ради вставки пары красивых "свистелок-перделок", но тогда тоже бы сразу не работал сов.
если есть исходник, надо просто в режиме отладки засечь где вылет происходит, тогда и копать в ту сторону, а так гадание на чужом коде и все.
Удалось тест прогнать до конца. Правда за несколько раз запуская терминал после его закрытия. Когда тестер встречал новый символ из файла, происходит загрузка/дозагрузка истории по символу (об этом пишет в журнал и в агентах видно как загружается история по какому-то символу) в этот момент и происходит вылет терминала (при этом не важно какой символ скачивает). Но вот когда вся история уже скачалась, в принципе, вылетать перестало и тест идёт быстро. Просто раньше при загрузке истории всё было нормально. Тест провёл на roboforexУ меня windows xp sp3
...У меня windows xp sp3
Рекомендую ознакомиться: Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017.
Сейчас НУЖНО ставить Windows 10 64 бит.
Рекомендую ознакомиться: Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017.
Сейчас НУЖНО ставить Windows 10 64 бит.
У человека 1 гиг ОЗУ - тут явно не поставить даже семерку для нормальной работы.
У человека 1 гиг ОЗУ - тут явно не поставить даже семерку для нормальной работы.
7-ка тяжелая, можно 8-ку попробовать воткнуть, у меня планшет с 1Гб на 8-ке норм работал, дрова только подбирать придется, на старое железо тяжело найти, с висты чето подходит, и с 7-ки если были для нее.