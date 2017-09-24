Тестер закрывается без каких-либо ошибок - страница 3

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Aliaksandr Kryvanos:

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выберите период с 2017 07 12 по 2017 07 21

любую пару М1, метод OHLC 1 min

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Прогнал в тестере. Ни одной сделки (так и должно быть?). Ошибок не было, тестер не вываливался. 


Добавлено:

1.оказывается, если у меня символы БЕЗ .m и тому подобного, то во входных параметрах ОКАЗЫВАЕТСЯ нужно указывать ".m" - и тогда тест идёт и торговля идёт 

2. если у меня символы с ".m" и я так и указываю:

.m

то получаю КУЧУ ошибок вида:

2017.09.23 15:13:19.161 Core 1  2017.07.18 06:05:20   CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'USDCAD'

непонятно почему идёт поиск символов БЕЗ СУФФИКСА.


[Удален]  
спасибо. да, там фигня с суффиксами игнорирует суффиксы. если у вас все нормально и тест проходит до конца я переустановлю терминал и сообщу что вышло
[Удален]  
Переустановил терминал, при тестировании тестер закрывается, всё как и раньше
Файлы:
tester_f.zip  509 kb
 
Aliaksandr Kryvanos:
Переустановил терминал, при тестировании тестер закрывается, всё как и раньше

Исходник есть?

 
Aliaksandr Kryvanos:
Переустановил терминал, при тестировании тестер закрывается, всё как и раньше

Думаю Вам нужно в Сервисдеск - но то, что я уже вижу: терминал Ваш 32-битный, а значит большая вероятность, что у Вас:

  • старая операционная система
  • палёная операционка
  • не установлены ВСЕ обновления

 
Vladimir Karputov:

Думаю Вам нужно в Сервисдеск - но то, что я уже вижу: терминал Ваш 32-битный, а значит большая вероятность, что у Вас:

  • старая операционная система
  • палёная операционка
  • не установлены ВСЕ обновления


судя по всему ошибка возникает при операции с файлом, т.е. использовании функций операционной системы, тут конеш надо проверить операционку тогда.
возможно обновления надо скачать, то что старая, тогда бы и раньше не работал советник, "паленость" мне вообще никогда не мешала) Тут главное не ставить "супе-пупер" сборки от школоты) где все штатные функции вырезают ради вставки пары красивых "свистелок-перделок", но тогда тоже бы сразу не работал сов.

если есть исходник, надо просто в режиме отладки засечь где вылет происходит, тогда и копать в ту сторону, а так гадание на чужом коде и все.

[Удален]  

Удалось тест прогнать до конца. Правда за несколько раз запуская терминал после его закрытия. Когда тестер встречал новый символ из файла, происходит загрузка/дозагрузка истории по символу (об этом пишет в журнал и в агентах видно как загружается история по какому-то символу) в этот момент и происходит вылет терминала (при этом не важно какой символ скачивает). Но вот когда вся история уже скачалась, в принципе, вылетать перестало и тест идёт быстро. Просто раньше при загрузке истории всё было нормально. Тест провёл на roboforex

У меня windows xp sp3
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык...
 
Aliaksandr Kryvanos:

...

У меня windows xp sp3

Рекомендую ознакомиться: Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017.

Сейчас НУЖНО ставить Windows 10 64 бит.

 
Vladimir Karputov:

Рекомендую ознакомиться: Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017.

Сейчас НУЖНО ставить Windows 10 64 бит.


У человека 1 гиг ОЗУ - тут явно не поставить даже семерку для нормальной работы.

 
Aleksey Vyazmikin:

У человека 1 гиг ОЗУ - тут явно не поставить даже семерку для нормальной работы.


7-ка тяжелая, можно 8-ку попробовать воткнуть, у меня планшет с 1Гб на 8-ке норм работал, дрова только подбирать придется, на старое железо тяжело найти, с висты чето подходит, и с 7-ки если были для нее.

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