Почему советник не работает - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ichimoku EA.mq5 version "1.003"
Изменена проверка корректности заданного символа.
Временное исправление падения советника из-за ошибки "CExpertBase::Init: attempt of re-initialization".
Добавлена торговля в BUY: если нет открытых позиций и tenkan растёт, при этом цена уже над tenkan - покупаем минимальным лотом.
Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.02.04_06:51 GMT+3. Я долго не занимался программой, извините. Я покупал смартфон, тратил время на врачей. А сейчас я хотел бы освоить бинарные опционы. Надоело сидеть без денег. Но мне ещё нужно заполнить две налоговые декларации за 2016 и 2017 годы. Я и так откладывал декларации "на потом". После этого смогу ли я узнать: что же я должен писать в файлах советника, чтобы он работал? У Владимира Карпутова в любом случае всегда есть чем заняться. Барабашка до сих пор в новогоднем колпаке. Вы ещё отмечаете Новый Год? 16 февраля китайцы отмечают свой Новый Год. Напишите хоть что-нибудь чтобы я знал ситуацию. Пока всё. Жду ответа. 07:05 GMT+3.
На данный момент советник
Ichimoku EA.mq5
version "1.004"
обращается к индикатору Ichimoku и сравнивает значение линии "Tenkan-sen line" на нулевом и первом баре - если линия расчёт и цена Bid больше линии на нулевом баре и если нет открытых позиций - открываем позицию BUY минимальным лотом.
Для продолжения написания нужно следующее условие: когда открывать позицию SELL.
Надоело сидеть без денег.
Особенно, если вы вознамерились получать 300% в месяц.
Боюсь, трейдинг вам тут не поможет.
Особенно, если вы вознамерились получать 300% в месяц.
Там не идёт речь о трейдинге, там разговор о казино, с названием "Бинарные опционы". Не путайте народ)
Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.02.07_04:44 GMT+3. Я написал когда открывать позицию Sell. Всё то же самое, только в обратную сторону. Единственное, я не уверен какая цена должна здесь стоять, но по-моему Bid: m_symbol.Bid()<tenkan_0 . Не скачивал Вашу последнюю весию советника, при случае скачаю. Пока всё. Надеюсь, Вам понятны условия для продажи. 04:50 GMT+3.
Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.02.07_04:44 GMT+3. Я написал когда открывать позицию Sell. Всё то же самое, только в обратную сторону. Единственное, я не уверен какая цена должна здесь стоять, но по-моему Bid: m_symbol.Bid()<tenkan_0 . Не скачивал Вашу последнюю весию советника, при случае скачаю. Пока всё. Надеюсь, Вам понятны условия для продажи. 04:50 GMT+3.
Объединил Ваш код с моим
Ichimoku EA.mq5
version "1.005
А теперь, я извиняюсь, объясню как мне пока некогда. Мне нужно открывать, следить за сделками, открытыми вручную. Я до сих пор не научился покупать бинарные опционы с прибылью. Ещё заполнить две налоговые декларации. Ну и советником заниматься тоже нужно. А то я боюсь упустить такую возможность, когда мне пишут советник. И я даже смогу понять как его писать, чтобы он работал.
Пока всё. Теперь, наверно, нужно сделать так, чтобы советник вместо убытка давал прибыль? Жду ответа. 09:25 GMT+3.
Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.06.21_09:06 GMT+3. Я скачал Ваш советник Ichimoku_EA.mq5 23kb, который был опубликован 2018.02.07_. Проверил что он делает в Тестере Стратегий. В журнале тестера появлялась ошибка [invalid stops]. Я понял, что это потому что советник не рассчитан на золото. Там стопы не менее 60 пунктов. Я исправил. Сделал sl и tp $10.00. Советник заработал, сделел небольшой убыток. Это потому что он упрощённый, хорошо что он вообще заработал. Теперь вопрос: что делать с советником дальше? Если Вас, господин Карпутов, хватит на то чтобы ещё мне помогать. Может я пойму как писать советник, чтобы он работал.
А теперь, я извиняюсь, объясню как мне пока некогда. Мне нужно открывать, следить за сделками, открытыми вручную. Я до сих пор не научился покупать бинарные опционы с прибылью. Ещё заполнить две налоговые декларации. Ну и советником заниматься тоже нужно. А то я боюсь упустить такую возможность, когда мне пишут советник. И я даже смогу понять как его писать, чтобы он работал.
Пока всё. Теперь, наверно, нужно сделать так, чтобы советник вместо убытка давал прибыль? Жду ответа. 09:25 GMT+3.
Ichimoku EA.mq5
version "1.006"
Теперь учитывается теперь учитывается StopLevel.
Доброго всем времени суток. Ребята помогите написать советник для MT5 который будет открывать сделку в определенный час и минуту и закрывать в указанный час и минуту. Да и еще чтобы в нем можно было указывать порядка 20 таких сделок в день. К примеру начал тоговлю в 10.00 на продажу, в 12.00 закрыл, 12.00 открылась сделка на покупку в 14.00 закрылась. Тесть одна сделка была каждый раз не более. ***