Почему советник не работает - страница 3

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Ichimoku EA.mq5 version   "1.003"

Изменена проверка корректности заданного символа. 

Временное исправление падения советника из-за ошибки "CExpertBase::Init: attempt of re-initialization".

Добавлена торговля в BUY: если нет открытых позиций и tenkan растёт, при этом цена уже над tenkan - покупаем минимальным лотом.

Файлы:
Ichimoku_EA.mq5  11 kb
 
Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.02.04_06:51 GMT+3. Я долго не занимался программой, извините. Я покупал смартфон, тратил время на врачей. А сейчас я хотел бы освоить бинарные опционы. Надоело сидеть без денег. Но мне ещё нужно заполнить две налоговые декларации за 2016 и 2017 годы. Я и так откладывал декларации "на потом". После этого смогу ли я узнать: что же я должен писать в файлах советника, чтобы он работал? У Владимира Карпутова в любом случае всегда есть чем заняться. Барабашка до сих пор в новогоднем колпаке. Вы ещё отмечаете Новый Год? 16 февраля китайцы отмечают свой Новый Год. Напишите хоть что-нибудь чтобы я знал ситуацию. Пока всё. Жду ответа. 07:05 GMT+3.
 
Николай Никитюк:
Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.02.04_06:51 GMT+3. Я долго не занимался программой, извините. Я покупал смартфон, тратил время на врачей. А сейчас я хотел бы освоить бинарные опционы. Надоело сидеть без денег. Но мне ещё нужно заполнить две налоговые декларации за 2016 и 2017 годы. Я и так откладывал декларации "на потом". После этого смогу ли я узнать: что же я должен писать в файлах советника, чтобы он работал? У Владимира Карпутова в любом случае всегда есть чем заняться. Барабашка до сих пор в новогоднем колпаке. Вы ещё отмечаете Новый Год? 16 февраля китайцы отмечают свой Новый Год. Напишите хоть что-нибудь чтобы я знал ситуацию. Пока всё. Жду ответа. 07:05 GMT+3.

На данный момент советник

Ichimoku EA.mq5
version   "1.004"

обращается к индикатору Ichimoku и сравнивает значение линии "Tenkan-sen line" на нулевом и первом баре - если линия расчёт и цена Bid больше линии на нулевом баре и если нет открытых позиций - открываем позицию BUY минимальным лотом.

//--- checking the conditions for opening Buy
   if(tenkan_1<tenkan_0 && m_symbol.Bid()>tenkan_0)
     {
      if(CalculateAllPositions()==0)
        {
         double sl=(ExtStopLoss==0.0)?0.0:m_symbol.Ask()-ExtStopLoss;
         double tp=(ExtTakeProfit==0.0)?0.0:m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit;
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name(),m_symbol.Ask(),m_symbol.NormalizePrice(sl),m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }
  }


Для продолжения написания нужно следующее условие: когда открывать позицию SELL.

Файлы:
Ichimoku_EA.mq5  22 kb
 
Николай Никитюк:
 Надоело сидеть без денег.
Боюсь, трейдинг вам тут не поможет.


Особенно, если вы вознамерились получать 300% в месяц.

 
George Merts:
Боюсь, трейдинг вам тут не поможет.


Особенно, если вы вознамерились получать 300% в месяц.

Там не идёт речь о трейдинге, там разговор о казино, с названием "Бинарные опционы". Не путайте народ)

  
//--- checking the conditions for opening Sell
   if(tenkan_1>tenkan_0 && m_symbol.Bid()<tenkan_0)
     {
      if(CalculateAllPositions()==0)
        {
         double sl=(ExtStopLoss==0.0)?0.0:m_symbol.Bid()+ExtStopLoss;
         double tp=(ExtTakeProfit==0.0)?0.0:m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit;
         m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name(),m_symbol.Bid(),m_symbol.NormalizePrice(sl),m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }
  }

Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.02.07_04:44 GMT+3. Я написал когда открывать позицию Sell. Всё то же самое, только в обратную сторону. Единственное, я не уверен какая цена должна здесь стоять, но по-моему Bid: m_symbol.Bid()<tenkan_0 . Не скачивал Вашу последнюю весию советника, при случае скачаю. Пока всё. Надеюсь, Вам понятны условия для продажи. 04:50 GMT+3.

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Николай Никитюк:

Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.02.07_04:44 GMT+3. Я написал когда открывать позицию Sell. Всё то же самое, только в обратную сторону. Единственное, я не уверен какая цена должна здесь стоять, но по-моему Bid: m_symbol.Bid()<tenkan_0 . Не скачивал Вашу последнюю весию советника, при случае скачаю. Пока всё. Надеюсь, Вам понятны условия для продажи. 04:50 GMT+3.

Объединил Ваш код с моим

Ichimoku EA.mq5
version   "1.005

Теперь советник умеет открывать BUY и SELL позиции.
Файлы:
Ichimoku_EA.mq5  23 kb
 
     Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.06.21_09:06 GMT+3. Я скачал Ваш советник Ichimoku_EA.mq5 23kb, который был опубликован 2018.02.07_. Проверил что он делает в Тестере Стратегий. В журнале тестера появлялась ошибка [invalid stops]. Я понял, что это потому что советник не рассчитан на золото. Там стопы не менее 60 пунктов. Я исправил. Сделал sl и tp $10.00. Ichimoku_EA.ex5.PNGИзменил стопы.PNGСоветник заработал, сделел небольшой убыток. Это потому что он упрощённый, хорошо что он вообще заработал. Теперь вопрос: что делать с советником дальше? Если Вас, господин Карпутов, хватит на то чтобы ещё мне помогать. Может я пойму как писать советник, чтобы он работал.
     А теперь, я извиняюсь, объясню как мне пока некогда. Мне нужно открывать, следить за сделками, открытыми вручную. Я до сих пор не научился покупать бинарные опционы с прибылью. Ещё заполнить две налоговые декларации. Ну и советником заниматься тоже нужно. А то я боюсь упустить такую возможность, когда мне пишут советник. И я даже смогу понять как его писать, чтобы он работал.
     Пока всё. Теперь, наверно, нужно сделать так, чтобы советник вместо убытка давал прибыль? Жду ответа. 09:25 GMT+3.
 
Николай Никитюк:
     Здравствуйте, Владимир Карпутов! 2018.06.21_09:06 GMT+3. Я скачал Ваш советник Ichimoku_EA.mq5 23kb, который был опубликован 2018.02.07_. Проверил что он делает в Тестере Стратегий. В журнале тестера появлялась ошибка [invalid stops]. Я понял, что это потому что советник не рассчитан на золото. Там стопы не менее 60 пунктов. Я исправил. Сделал sl и tp $10.00. Советник заработал, сделел небольшой убыток. Это потому что он упрощённый, хорошо что он вообще заработал. Теперь вопрос: что делать с советником дальше? Если Вас, господин Карпутов, хватит на то чтобы ещё мне помогать. Может я пойму как писать советник, чтобы он работал.
     А теперь, я извиняюсь, объясню как мне пока некогда. Мне нужно открывать, следить за сделками, открытыми вручную. Я до сих пор не научился покупать бинарные опционы с прибылью. Ещё заполнить две налоговые декларации. Ну и советником заниматься тоже нужно. А то я боюсь упустить такую возможность, когда мне пишут советник. И я даже смогу понять как его писать, чтобы он работал.
     Пока всё. Теперь, наверно, нужно сделать так, чтобы советник вместо убытка давал прибыль? Жду ответа. 09:25 GMT+3.


Ichimoku EA.mq5
version   "1.006"


Теперь учитывается теперь учитывается StopLevel.

Файлы:
Ichimoku_EA.mq5  25 kb
 

Доброго всем времени суток. Ребята помогите написать советник для MT5 который будет открывать сделку в определенный час и минуту и закрывать в указанный час и минуту. Да и еще чтобы в нем можно было указывать порядка 20 таких сделок в день. К примеру начал тоговлю в 10.00 на продажу, в 12.00 закрыл, 12.00 открылась сделка на покупку в 14.00 закрылась. Тесть одна сделка была каждый раз не более. ***

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
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