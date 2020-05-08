Советники: Masha

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Masha:

Советник на пересечении двух скользящих средних.

EA Masha

Автор: Iurii Tokman

 
Можно узнать настройки данного теста
 
Eduard Gluhov:
Можно узнать настройки данного теста

да

Файлы:
1.set  2 kb
2.set  2 kb
 

тест делал на котировках 4-х знаковых

 

День добрый! К настройкам бы ещё Т.ф-период оптимизации!

 
pontal31:

День добрый! К настройкам бы ещё Т.ф-период оптимизации!


1

Файлы:
1.zip  87 kb
 
pontal31:

День добрый! К настройкам бы ещё Т.ф-период оптимизации!


2

Файлы:
2.zip  193 kb
 
pontal31:

День добрый! К настройкам бы ещё Т.ф-период оптимизации!


3


Файлы:
te4fh7hily.png  110 kb
 
Добрый день. Скачал Ваш советник,  запустил с указанными  параметрами ( на альпари), получил  противоположный результат - вместо прибыли за полтора года 10357 долл. убыток 1639 долл -((  Вроде все абсолютно параметры  идентичны Вашим. ( см вложения:-222.htm  - ваш результат , testalpari.htm -мой  ) В чем может быть  проблема -подскажите пож-ста.
 
Alex406:
Добрый день. Скачал Ваш советник,  запустил с указанными  параметрами ( на альпари), получил  противоположный результат - вместо прибыли за полтора года 10357 долл. убыток 1639 долл -((  Вроде все абсолютно параметры  идентичны Вашим. ( см вложения:-222.htm  - ваш результат , testalpari.htm -мой  ) В чем может быть  проблема -подскажите пож-ста.

у меня брокер другой, вам нужно сделать оптимизацию входных параметров советника

на котировках своего брокера, у каждого брокера своя подача котировок

 

Интересный и рабочий советник, но думаю его можно улучшить. Попробовал добавить фильтр на стандартном RSI. Что получилось прикладываю (настройки по умолчанию для GBP-USD на других парах не тестировал). Еще было бы полезно добавить таймер (в основном убытки ночью лучше иключить или использовать другие настойки) Также думаю будет полезен безубыток.

Также было бы интересно поэксперементировать с закрытием ордеров (кроме SL и  TP) у меня для этого не хватает знаний языка програмирования может кто возьмется?

Файлы:
Masha_2.ex4  27 kb
Masha_2.mq4  36 kb
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