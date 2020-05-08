Советники: Masha - страница 2
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Интересный и рабочий советник, но думаю его можно улучшить. Попробовал добавить фильтр на стандартном RSI. Что получилось прикладываю (настройки по умолчанию для GBP-USD на других парах не тестировал). Еще было бы полезно добавить таймер (в основном убытки ночью лучше иключить или использовать другие настойки) Также думаю будет полезен безубыток.
Также было бы интересно поэксперементировать с закрытием ордеров (кроме SL и TP) у меня для этого не хватает знаний языка програмирования может кто возьмется?
фильтр по рси могу добавить , опишите как
и "таймер", если он же это - торговля по времени
безубыток режет прибыль
какие варианты закрытия , описывайте
Поделюсь с вами мнением заодно и своими тестами по теме машек может кому пригодиться,... делали уже такие советники с машками и рси мне кажется очень много в сети, какие то работают какие то нет, кто то настройки не дает нормальные либо я что не понимаю и прочее. Я тоже искал в итоге сам в конструкторе советников запилил свой вариант год другой назад, вернее много всяких, и 3 машки и машка рси и 2рси и 2машки и по закрытию определенного периода с объемами без объёмов, по пересению, с отступами без отступов по барам, крутил вертел и так и сяк, ограниченный правда конструктор был, но тем не менее тестил тестил тестил. Пришел к выводу у них у всех одна и та же проблема рано или поздно приходит разворот и ничего ты с этим не сделаешь сделка вроде в плюсе и до тейка не достает разворачиватся и стопак ловит, приходится использовать мартингейла либо самому закрывать убыток что в принципе не вариант в автоторговле! либо трал, трал режет прибыль на откатах, или совсем короткие тейки.... Но в целом такие совы не лишены смысла и прибыли.
Так вот один из моих вариантов: две машки и два рси изначально были параметры в самом названии совы они в принципе и продолжают быть рабочими. Тут 2 последних месяца теста на Н1 фунт
это настройки тут правда нет коэф мартингейла, но он стоит 1.5 можно зайти в метаэдитор и поменять в принципе не забыв нажать компилировать! стоит только максимальный лот который может открыть при мартине это 10, вот он ограниченный конструктор сов.
сверху вниз где идет 14 ; 30 ; 40 и 10 это соответственно 2 периода машек и 2 рси, да вот так все криво запиленно ниче нормально не подписанно)))
вот
ну а это собственно на каком принципе там все устроенно, объемы были вставлены больше тыщи,кажется, из-за ночной работы; ночью объемы маленькие чтоб не открывал лишнего.. ну может оно и не надо
и вот что в тестах, типичная такая пила мартингейла))))на тестах большого количества времени пила побольше и зубья тоже побольше но редкие, теоретически вот как раз если запустить сову в один из таких моментов она сливается сразу без грамма прибыли!!! но это не точно)))
в принципе вполне можно поиграть тейками стопами таймфреймом, периоды подбирать довольно сложно визуально только в тестере, а оптимизацию ждать несколько часов а то и дней.... ну оно.. такое.. занятие мягко говоря не благодарное. Ну и в конце сова и сет
пы. сы. два часа писал вставлял скрины искал сеты куда их сохранил надеюсь кому эта сова даст вдохновения а то и прибыли иль кто натестит чего выдающегося дайте знать.
спасибо за внимание.
фильтр по рси могу добавить , опишите как
и "таймер", если он же это - торговля по времени
безубыток режет прибыль
какие варианты закрытия , описывайте
Таймер да это торговля по времени, время начала и время окончания работы советника
Безубыток думаю может быть полезен если им не злоупотреблять, не редкость когда прибыль самую малость не доходит до ТР разворачивается и закрытие по SL так пусть лучше безубыток
в трал также неплохо встроить переключатель чтобы иметь возможность тралить только плюсовые позиции или начинать с отрицательных (как у Ким.И.В.)
логика фильтра - RSI со старшего ТФ дополнительно показывает направление сделки и если более "быстрый" RSI опережает стандартного это добавляет уверенности
с закрытием ордеров нужно поэксперементировать для начала встроить функцию для закрытия (аналогичную для открытия ордеров) а далее попробовать разные варианты , возможно при появлении дивергенци
Здравствуйте! Подскжите пожалуйста по какому принципу он добавляет однонаправленные ордера по тренду? Спасибо!
Доброго
там два условия:
1 - условие расстояния до последующего ордера
2 - сигнал от МА
Здравствуйте всех с Новым Годом!
Можете сюда добавить в качестве фильтра добавить индикатор Солар и варианты МА т е ЕМА итд.
Если можно скину индикатор.И еще на все пары и золото.А также добавить отрезок времени чтобы он
торговал в указанный отрезок времени.
Думаю пока все.
Спасибо.
Здравствуйте всех с Новым Годом!
Можете сюда добавить в качестве фильтра добавить индикатор Солар и варианты МА т е ЕМА итд.
Если можно скину индикатор.И еще на все пары и золото.А также добавить отрезок времени чтобы он
торговал в указанный отрезок времени.
Думаю пока все.
Спасибо.
Солар жёстко перерисовывает показания на 4-5 баров назад, с него вряд-ли что получится, кроме потраченного времени
Здравствуйте всех с Новым Годом!
Можете сюда добавить в качестве фильтра добавить индикатор Солар и варианты МА т е ЕМА итд.
Если можно скину индикатор.И еще на все пары и золото.А также добавить отрезок времени чтобы он
торговал в указанный отрезок времени.
Думаю пока все.
Спасибо.
скидывайте индикатор, нужно его посмотреть
Нужно написать советника похожего на этого, нужно чтоб был Тейк Профит и Стоп Лосс да тоже торговля по скользящих, но чтоб открывался в обратную сторону без каких либо других параметров. Только Тейк, Стоп торговля по скользящих, но чтоб открывался в обратную сторону.
реверс ?