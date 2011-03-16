Реальный PR (performance rating) процессоров для тестирования - страница 3

Новый комментарий
 

Спасибо, всем, кто откликнулся, продолжайте писать, очень интересная статистика накапливается.

От себя добавлю до кучи:

Windows 7 64-bit, MT5 64-bit
Intel Core2 Quad 6600 @ 2.40GHz, 8117 MB, PR76

Когда тестирую локально из терминала:

EURUSD,M1: 7143130 ticks (212232 bars) generated within 22812 ms (total bars in history 576660)

Когда тестирую с другого компьютера, используя первый в качестве удалённого агента:

EURUSD,M1: 7143130 ticks (212232 bars) generated within 18234 ms (total bars in history 576660)

Похоже, что terminal.exe тестирует медленнее, чем metatester.exe, причём существенно, на 25%.  То есть, я так понимаю, если есть мощный комп, и надо прогнать много итераций, то лучше использовать его не из терминала, а удалённо с другого, можно даже маломощного, компа.

 

Я ступил, можно проще: использовать в качестве удалённого агента localhost:2000, localhost:2001 и т. д., запретив локальные агенты.  Результаты тестирования те же, что и в удалённом случае, с точностью до мс - то есть увеличение производительности на 25%!  Тогда второй комп не нужен.

Запретить локальные агенты, сделав их удалёнными 

[Удален]  
C-4:

Вот мое железо:

Забавно, что производительность по версии 64 разрядного МТ оказалась меньше чем 32 разрядного, а скорость была выше, хотя процессор одинаковый.

Пока разница между 32 и 64 разрядными МТ не столь существенна как хотелось бы. Вроде бы от разработчиков слышал, что пока оптимизация не проводилась. После того, как она будет сделана, тестер заработает гораздо быстрее.
 

С'плюнь 3 раза.. Чрез лево плечо..)))
 
dabystru:

Похоже, что terminal.exe тестирует медленнее, чем metatester.exe, причём существенно, на 25%.  То есть, я так понимаю, если есть мощный комп, и надо прогнать много итераций, то лучше использовать его не из терминала, а удалённо с другого, можно даже маломощного, компа.

Сам терминал не тестирует, а запускает локальную копию metatester.exe, передавая тому все нужные данные.

Ускорение работы тестер-агентов, инсталлированных в виде сервиса может быть из-за того, что они уже запущены, кеши подняты и задачи запускаются в работу быстрее. А при одиночном запуске новых копий тест-агента из терминала тратится время на поднятие и развертывание тестера.

Мы постараемся решить эту проблему, поддерживая локальных агентов в запущенном состоянии.

 

Результат:  Vista x64

AMD PHENOM II x4 955 3200 MHz , 2046(DDR3 - пойду наверно еще 4гига куплю....) mb PR 128


2010.09.29 13:10:11    Core 1    EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 24383 ms (total bars in history 576660)

Второй запуск того же самого:

2010.09.29 13:17:33    Core 1    EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 21341 ms (total bars in history 576660)


от же самое но приоритет программе выставил на максимум, потому как при тестировании почему-то используется только 42 % процессора.  Ребята не подскажите в чем мой трабл?

2010.09.29 13:32:01    Core 1    EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 21326 ms (total bars in history 576660)


Результат:  XP x32

AMD PHENOM II x4 955 3200 MHz , 2046mb PR 130


1 запуск:

2010.09.29 13:38:58    Core 1    EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 22890 ms (total bars in history 576660)

2 запуск:

2010.09.29 13:40:27    Core 1    EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 20640 ms (total bars in history 576660)

 
Странно, у меня Phenom по слабей, а результат показывает по быстрей. Видимо дело в Windows. Было бы здорово протестировать шестиядерный феном и 8 ядерный интел. Вроде для серверов интел такие делает.
 
C-4:
Странно, у меня Phenom по слабей, а результат показывает по быстрей. Видимо дело в Windows. Было бы здорово протестировать шестиядерный феном и 8 ядерный интел. Вроде для серверов интел такие делает.

да у тебя 3 ядра как я посмотрю, но дело тут абсолютно не в этом, он же использует 1 ядро. а тактовая частота тут мало роли играет мне кажется, дело действительно в Винде.

Может быть на 7рке он будет лучше работать не знаю. Не хочу ставить 7 меня хр устаривает полностью....

 
Renat:

Сам терминал не тестирует, а запускает локальную копию metatester.exe, передавая тому все нужные данные.

Ускорение работы тестер-агентов, инсталлированных в виде сервиса может быть из-за того, что они уже запущены, кеши подняты и задачи запускаются в работу быстрее. А при одиночном запуске новых копий тест-агента из терминала тратится время на поднятие и развертывание тестера.

Мы постараемся решить эту проблему, поддерживая локальных агентов в запущенном состоянии.

Да ну их, чтобы еще висели в памяти.

Эти 10 сек погоды не сделают при оптимизации на пару часов.

 
Процессор
Ядра
Потоки
L2, МБ
 L3, МБ
 ГГцFSB/QPI
RAM, ГБ
ОС
ОС бит
MT бит
PR
Результат, мс
Тестер
Intel Core i7-950
4
8
8

3,06
4,8 ГТ/с
12
Windows 7
64
32
120
12156
Renat
Intel Core i7-950
4
8
8

3,06
4,8 ГТ/с
12
Windows 764
64
120
12609Renat
Intel Core 2 Quad Q9505
4
4
6

3,4
1600 МГц
4
Windows 732
32
134
13104Buter
AMD Athlon II X4 630
4
4
2

2,8
4000 МГц4
Windows 732
32
112
15678papaklass
Intel Core 2 Quad Q9505
4
4
6

2,83
1333 МГц4
Windows 732
32
112
16286Buter
AMD Phenom II X3 750
3
3
1,5
6

4000 МГц2
Windows 764
64
85
16578C-4
AMD Phenom II X3 750
3
3
1,5
6

4000 МГц2
Windows 764
32
101
17328C-4
Intel Core 2 Quad Q6600
4
4
8

2,4
1066 МГц8
Windows 764
64
76
18234dabystru
Intel Core 2 Duo E6550
2
2
4

2,33
1333 МГц2
Windows XP


92
19250 Better
Intel Core i3-330M
2
4
3

2,13
2,5 ГТ/с
3
Windows 764
64
58
20296gumgum
Intel Core 2 Quad Q6600
4
4
8

2,4
1066 МГц
4
Windows 7/QEMU/Linux64
64
74
20389 dabystru
AMD Phenom II X4 955
4
4
2
6
3,2
4000 МГц2
Windows XP
32
32
130
20640 Vladon
AMD Phenom II X4 955
4
4
2
6
3,2
4000 МГц2
Windows Vista
64

128
21326Vladon
Intel Core 2 Quad Q6600
4
4
8

2,4
1066 МГц4
Windows 764

75
22449Prival
AMD Opteron 6128
8
8
4
12
2
6400 МГц8
Windows Server 2008 Std
64
64
49
22745dabystru
Intel Core Duo T2400
2
2
2

1,83
667 МГц3
Windows 764
64
70
26468 dabystru
Intel Core 2 Duo T5750
2
2
2

2
667 МГц2
Windows 764
64
54
27877 gumgum
Intel Core 2 Solo ULV SU3500
11
3

1,4
800 МГц3
Windows 732
32
51
40217 Renat
Intel Pentium 4
1
2
0,5

3,06
533 МГц1

32
32
54
42922sandex


Спасибо всем!  В табличке - результаты данной ветки.  Отсортировано от лучших результатов к худшим.  Все тесты идут на 1 ядре, но данные о ядрах/потоках даны для того, чтобы понимать, что можно будет задействовать для реальной многодневной оптимизации.  Похоже, надо покупать i7.

 
papaklass:

Поправка, у меня RAM 4Гб, а не 3 

Поправил
1234567
Новый комментарий