Реальный PR (performance rating) процессоров для тестирования - страница 3
Спасибо, всем, кто откликнулся, продолжайте писать, очень интересная статистика накапливается.
От себя добавлю до кучи:
Windows 7 64-bit, MT5 64-bit
Intel Core2 Quad 6600 @ 2.40GHz, 8117 MB, PR76
Когда тестирую локально из терминала:
EURUSD,M1: 7143130 ticks (212232 bars) generated within 22812 ms (total bars in history 576660)
Когда тестирую с другого компьютера, используя первый в качестве удалённого агента:
EURUSD,M1: 7143130 ticks (212232 bars) generated within 18234 ms (total bars in history 576660)
Похоже, что terminal.exe тестирует медленнее, чем metatester.exe, причём существенно, на 25%. То есть, я так понимаю, если есть мощный комп, и надо прогнать много итераций, то лучше использовать его не из терминала, а удалённо с другого, можно даже маломощного, компа.
Я ступил, можно проще: использовать в качестве удалённого агента localhost:2000, localhost:2001 и т. д., запретив локальные агенты. Результаты тестирования те же, что и в удалённом случае, с точностью до мс - то есть увеличение производительности на 25%! Тогда второй комп не нужен.
Вот мое железо:
Забавно, что производительность по версии 64 разрядного МТ оказалась меньше чем 32 разрядного, а скорость была выше, хотя процессор одинаковый.
Пока разница между 32 и 64 разрядными МТ не столь существенна как хотелось бы. Вроде бы от разработчиков слышал, что пока оптимизация не проводилась. После того, как она будет сделана, тестер заработает гораздо быстрее.
Сам терминал не тестирует, а запускает локальную копию metatester.exe, передавая тому все нужные данные.
Ускорение работы тестер-агентов, инсталлированных в виде сервиса может быть из-за того, что они уже запущены, кеши подняты и задачи запускаются в работу быстрее. А при одиночном запуске новых копий тест-агента из терминала тратится время на поднятие и развертывание тестера.
Мы постараемся решить эту проблему, поддерживая локальных агентов в запущенном состоянии.
Результат: Vista x64
AMD PHENOM II x4 955 3200 MHz , 2046(DDR3 - пойду наверно еще 4гига куплю....) mb PR 128
2010.09.29 13:10:11 Core 1 EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 24383 ms (total bars in history 576660)
Второй запуск того же самого:
2010.09.29 13:17:33 Core 1 EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 21341 ms (total bars in history 576660)
от же самое но приоритет программе выставил на максимум, потому как при тестировании почему-то используется только 42 % процессора. Ребята не подскажите в чем мой трабл?
2010.09.29 13:32:01 Core 1 EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 21326 ms (total bars in history 576660)
Результат: XP x32
AMD PHENOM II x4 955 3200 MHz , 2046mb PR 130
1 запуск:
2010.09.29 13:38:58 Core 1 EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 22890 ms (total bars in history 576660)
2 запуск:
2010.09.29 13:40:27 Core 1 EURUSD,M1: 7143132 ticks (212232 bars) generated within 20640 ms (total bars in history 576660)
Странно, у меня Phenom по слабей, а результат показывает по быстрей. Видимо дело в Windows. Было бы здорово протестировать шестиядерный феном и 8 ядерный интел. Вроде для серверов интел такие делает.
да у тебя 3 ядра как я посмотрю, но дело тут абсолютно не в этом, он же использует 1 ядро. а тактовая частота тут мало роли играет мне кажется, дело действительно в Винде.
Может быть на 7рке он будет лучше работать не знаю. Не хочу ставить 7 меня хр устаривает полностью....
Эти 10 сек погоды не сделают при оптимизации на пару часов.
Спасибо всем! В табличке - результаты данной ветки. Отсортировано от лучших результатов к худшим. Все тесты идут на 1 ядре, но данные о ядрах/потоках даны для того, чтобы понимать, что можно будет задействовать для реальной многодневной оптимизации. Похоже, надо покупать i7.
Поправка, у меня RAM 4Гб, а не 3