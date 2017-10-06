Найти функцию затухания - страница 3
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"Prony analysis" :D
Да. Уже все придумано до нас.
Не могли бы Вы сказать, как у Вас подсчитывается стоимость каждой валюты в долларах. Или дать ссылку.
Там сложно рассчитывается все, врятли я смогу описать ,ссылку я точно не дам, по тому что это нельзя прочитать нигде
Всем спасибо за помощь, апроксимацию решил несколько иным способом, наложением друг на друга нескольких рядов с шагом в N отсчетов. Функция оказалась очень простая, просто корень степени n и все
Лучше поздно чем никогда :), вот моё решение, на R. Входные данные взял из атача Vizard_; на графике y1 и y2 это то что получил он; y3 - то что получил я.
Подбор коэфициентов для y = B * e^(-at) + c
Решил проблему, вчера затупил, бывает достаточно перестать думать и задача решается легко ,тем более что решение элементарно, даже думаю как не дошел до этого.
Получилось так: =ЕСЛИ(B2>0;ЕСЛИ(A3>25;-1;1);ЕСЛИ(A3>75;-1;1))
ну а график такой
График изменения стоимости валют, носит флетовый характер и это нужно для симуляции рынка.