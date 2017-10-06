Найти функцию затухания - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можна даже написать уравнение У=ах+вх2+сх3+дх4+и(1/х)+ф(1/х2) и так далее, и он сам определит размер коэффициентов а, в, с, д, и, ф и так далее.
проблем только 2-е. 1)Данные (исходные) чтобы не перебирать должны бить в екселе-97,
2) такое делал только в версии 2000 или 2001 (под ХР), в новейших версиях MathCAD-а по Винду-7 или Винду-10 не работал. Там это "усложнено" переменой интерфейса. Не нашел.
Да и более 6 лет этого уже не делал.
1) MathCAD : функция READFILE() читает текстовые файлы не только .xls но и .txt .dat .prn
READFILE("file", "type", [colwidths], [rows], [cols], [emptyfill])
2) Все дальнейшие версии MathCAD отлично работают. Функция READFILE() осталась без изменений. Найти её очень просто в списке функций f(x) в группе File Access, а все подряд по алфавиту в группе All.
Maxim Romanov
В MathCAD есть встроенные функции по подбору разных зависимостей и по затуханию и по убытию и по возрастанию. F1 - "хелп" в помощь.
Когда-то подбирал зависимости к дебиту скважин на отработанный скважино-день и накопленный отбор нефти.
Это конечно удобно, но все-же лучше не использовать черные ящики, по тому что потом это все в советника переделывать и там все равно нужно решать эту задачу будет.
Обычно затухающие процессы моделируют экспонентой. Вот формула:
Где B - максимальное значение. Альфа показывает скорость затухания. Чем больше альфа, тем затухание быстрее. Здесь B и альфа находят по методу наименьших квадратов. Но вначале нужно это привести к линейному виду. Удобно для этого прологарифмировать по натуральным логарифмам. Задача очень простая.
я такую функцию в целом и использую, меня больше волнует механизм подбора коэффициентов. Только изначально не догадался метод наименьших квадратов использовать
...но может есть другой способ, без перебора, более умный?
Метод наименьших квадратов.
Спасибо, это прям мой вариант.
А как вы сделали такой-же график как у меня?
...
тут изменение стоимости каждой валюты в долларах.
...
Не могли бы Вы сказать, как у Вас подсчитывается стоимость каждой валюты в долларах. Или дать ссылку.
Maxim Romanov
В MathCAD есть встроенные функции по подбору разных зависимостей и по затуханию и по убытию и по возрастанию. F1 - "хелп" в помощь.
Когда-то подбирал зависимости к дебиту скважин на отработанный скважино-день и накопленный отбор нефти.
И в Матлабе много чего есть по апроксимации, я использовал аппроксимацию полиномом для тиковых котировок. Но вот предсказать... тут много вопросов.
http://old.exponenta.ru/soft/matlab/potemkin/book2/chapter8/contens.asp
Спасибо, это прям мой вариант.
А как вы сделали такой-же график как у меня?
Максим, не могли-бы Вы выставить файлы с фактическими данными в формате экзель? А формулы для использования экспоненты очень простые:
у = Aexp(-ax)
Lny = LnA - ax
a=(nΣ(x*Lny) - Σx*ΣLny)/(nΣx^2 - (Σx)^2)
LnA = (ΣLny - Σx)/n
A = exp(LnA)
Сразу аппроксимировать функцией затухания. Для того используется метод наименьших квадратов.
Функция затухания представляет собой сумму экспонент. Только сколько бугров должно быть у функции никак не вычислить, поэтому надо взять какое-то разумное число - не большое и не маленькое. В результате вычисления получатся коэффициенты.
С другой стороны - можно усреднить и прикинуть количество бугров. Но функция затухания может иметь периодическую составляющую. Замороченная задача.
"Prony analysis" :D