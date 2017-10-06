Найти функцию затухания - страница 2

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Roman_L2112:

Можна даже написать уравнение У=ах+вх2+сх3+дх4+и(1/х)+ф(1/х2) и так далее, и он сам определит размер коэффициентов а, в, с, д, и, ф и так далее.

проблем только 2-е. 1)Данные (исходные) чтобы не перебирать должны бить в екселе-97,

2) такое делал только в версии 2000 или 2001 (под ХР), в новейших версиях MathCAD-а по Винду-7 или Винду-10 не работал. Там это "усложнено" переменой интерфейса. Не нашел.

Да и более 6 лет этого уже не делал.


1)  MathCAD :  функция READFILE() читает текстовые файлы не только  .xls  но и  .txt   .dat   .prn   

READFILE("file", "type", [colwidths], [rows], [cols], [emptyfill])

2) Все дальнейшие версии MathCAD отлично работают.   Функция READFILE() осталась без изменений.   Найти её очень просто в списке функций  f(x)  в группе File Access, а все подряд по алфавиту в группе All.

 
Roman_L2112:

Maxim Romanov

В MathCAD есть встроенные функции по подбору разных зависимостей и по затуханию и по убытию и по возрастанию. F1 - "хелп" в помощь.

Когда-то подбирал зависимости к дебиту скважин на отработанный скважино-день и накопленный отбор нефти.


Это конечно удобно, но все-же лучше не использовать черные ящики, по тому что потом это все в советника переделывать и там все равно нужно решать эту задачу будет. 

 
Victor Ziborov:

Обычно затухающие процессы моделируют экспонентой. Вот формула:

Где  B - максимальное значение. Альфа показывает скорость затухания. Чем больше альфа, тем затухание быстрее. Здесь B и альфа находят по методу наименьших квадратов. Но вначале нужно это привести к линейному виду. Удобно для этого прологарифмировать по натуральным логарифмам. Задача очень простая.


я такую функцию в целом и использую, меня больше волнует механизм подбора коэффициентов. Только изначально не догадался метод наименьших квадратов использовать

 
Maxim Romanov:

...но может есть другой способ, без перебора, более умный?

Метод наименьших квадратов.

 


Файлы:
x1234.zip  28 kb
 
Vizard_:



Спасибо, это прям мой вариант.

А как вы сделали такой-же график как у меня?

 
Maxim Romanov:

...

тут изменение стоимости каждой валюты в долларах.

...

Не могли бы Вы сказать, как у Вас подсчитывается стоимость каждой валюты в долларах. Или дать ссылку.

 
Roman_L2112:

Maxim Romanov

В MathCAD есть встроенные функции по подбору разных зависимостей и по затуханию и по убытию и по возрастанию. F1 - "хелп" в помощь.

Когда-то подбирал зависимости к дебиту скважин на отработанный скважино-день и накопленный отбор нефти.


И в Матлабе много чего есть по апроксимации, я использовал аппроксимацию полиномом для тиковых котировок. Но вот предсказать... тут много вопросов.

http://old.exponenta.ru/soft/matlab/potemkin/book2/chapter8/contens.asp

 
Maxim Romanov:

Спасибо, это прям мой вариант.

А как вы сделали такой-же график как у меня?

Максим, не могли-бы Вы выставить файлы с фактическими данными в формате экзель? А формулы для использования экспоненты очень простые:

у = Aexp(-ax)

Lny = LnA - ax

a=(nΣ(x*Lny) - Σx*ΣLny)/(nΣx^2 - (Σx)^2)

LnA = (ΣLny - Σx)/n

A = exp(LnA)

nxyLnyx*Lnyx^2Yr
1......



2......



..........



.........



.........



nΣxΣyΣLntΣx*LnyΣx^2
 
Dmitry Fedoseev:

Сразу аппроксимировать функцией затухания. Для того используется метод наименьших квадратов.

Функция затухания представляет собой сумму экспонент. Только сколько бугров должно быть у функции никак не вычислить, поэтому надо взять какое-то разумное число - не большое и не маленькое. В результате вычисления получатся коэффициенты. 

С другой стороны - можно усреднить и прикинуть количество бугров. Но функция затухания может иметь периодическую составляющую. Замороченная задача.


"Prony analysis" :D

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