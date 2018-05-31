Давайте немного поразмыслим над рынком, кто и куда растит лося - страница 2

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danminin:

а по какому принципу вы открываете сделки?

надо рогами упереться , если начинают трещать - значить сделка отрыта верно
 
Yuriy Zaytsev:
надо рогами упереться , если начинают трещать - значить сделка отрыта верно

)))

 
Думаю мяса на эти пару месяцев мне хватит, да и следить за графиками уже лень
Зарежу лосей по аудусд и ауднзд сейчас

По евродоллару пусть еще подрастет
 
Mickey Moose:

https://www.mql5.com/ru/charts/7592522/eurusd-h1-fbs-inc



Откопал скрин

За такой промежуток времени мог бы, как минимум утроить депо при тех же лосях  не вникая в тех анализ. Просто годами был бы в плюсе хоть и в маленьком имея лосей зато без напрягов и всяких прогнозов. Сидел бы  и собирал урожай до одури насколько терпения хвать 5 дней в неделю не вынимая брать профит ,если мяса хватает. Причём не обременяя себя ни чем как удобно зашёл открыл терминал и взял то что есть на текущий момент, если уж столько терпения держать животных без замка и думать упадёт или ещё поднимется курс той или иной валюты.   
 
Rustam Galkeev:
Берите свой утраивайте. А за год раз 20 по вашему утроится. Будет желание поделитесь фоткой какого нибудь своего особняка или авто.

 Этот счет почти три года без убыточных сделок. Доращиваю лося по евродоллару и крою тему. Устал от всего, пора завязывать.
 
Cadjpy можно продать с текущих до 86, но у меня лось весь депозит съел
 
Mickey Moose:
Cadjpy можно продать с текущих до 86, но у меня лось весь депозит съел

Как хорошо, когда есть человек, который делает что-то стабильно. В данном случае, раз он растит лося, то достаточно делать все в точности наоборот. Куплю-ка я канадца против йены )))

 
Ihor Herasko:

Как хорошо, когда есть человек, который делает что-то стабильно. В данном случае, раз он растит лося, то достаточно делать все в точности наоборот. Куплю-ка я канадца против йены )))

Еще евродоллар можно допродать

Растет же!
 
Mickey Moose:
Еще евродоллар можно допродать

Растет же!

Не, продавать евро я не буду )) Он, реально растет и пока еще не видно явного разворота. Пока все видится, как коррекция. Хотя, конечно, происходящее сейчас может быть и разворотом. Но становиться в продажи слишком рискованно.

 

Вырастил

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