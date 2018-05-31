Давайте немного поразмыслим над рынком, кто и куда растит лося - страница 2
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а по какому принципу вы открываете сделки?
надо рогами упереться , если начинают трещать - значить сделка отрыта верно
)))
https://www.mql5.com/ru/charts/7592522/eurusd-h1-fbs-inc
Откопал скрин
Cadjpy можно продать с текущих до 86, но у меня лось весь депозит съел
Как хорошо, когда есть человек, который делает что-то стабильно. В данном случае, раз он растит лося, то достаточно делать все в точности наоборот. Куплю-ка я канадца против йены )))
Как хорошо, когда есть человек, который делает что-то стабильно. В данном случае, раз он растит лося, то достаточно делать все в точности наоборот. Куплю-ка я канадца против йены )))
Еще евродоллар можно допродать
Не, продавать евро я не буду )) Он, реально растет и пока еще не видно явного разворота. Пока все видится, как коррекция. Хотя, конечно, происходящее сейчас может быть и разворотом. Но становиться в продажи слишком рискованно.
Вырастил