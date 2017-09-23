Сеточный советник - страница 5

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Zvezdochet:
И где стока ордеров можна открыть на ЦЕНТОВИКЕ ? Какой  брокер ?

Наверное имелось в виду 500 ордеров в день, а не одновременно. Посмотрел, а программно-то количество одновременных рыночных не узнать. Только отложенные.

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров

 
Alexey Volchanskiy:

Наверное имелось в виду 500 ордеров в день, а не одновременно. Посмотрел, а программно-то количество одновременных рыночных не узнать. Только отложенные.

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров

действующих И отложенных
 
Alexey Oreshkin:

а смысл сеточника? вошёл в рынок заплатил спред, потом вышел и вновь вошёл вновь заплатив спред и так постоянно. Попытка не принимать решение, типа сетка всё вытащит и сама развернёт позу - это самообман. Решение рано или поздно принимать придётся.

Вот такой советник, входим по движению, если ошиблись направлением - делаем переворот, и по профиту закрываем.

Система проста как 5 копеек, вот только если закрывать убытки и после делать переворот - работа на неттинговом счёте, то система даёт убыток, ну оно и логично, если фиксировать убытки

Неттинг:


Локовый:

Тест без оптимизации, если оптимизировать, то получается прямая линия вверх. Пару выбрал рандом, работает на любой с 28 штук одинаково

 
Alekseu Fedotov:
действующих И отложенных

скопипастил из хелпа, учту

 
Vitaly Muzichenko:

Вот такой советник, входим по движению, если ошиблись направлением - делаем переворот, и по профиту закрываем.

Система проста как 5 копеек, вот только если закрывать убытки и после делать переворот - работа на неттинговом счёте, то система даёт убыток, ну оно и логично, если фиксировать убытки

Неттинг:


Локовый:

Тест без оптимизации, если оптимизировать, то получается прямая линия вверх. Пару выбрал рандом, работает на любой с 28 штук одинаково


На хеджевом похоже на переворот с увеличением лота? Прибыль маловата, а так красиво

 
Vitaly Muzichenko:

Вот такой советник, входим по движению, если ошиблись направлением - делаем переворот, и по профиту закрываем.

Система проста как 5 копеек, вот только если закрывать убытки и после делать переворот - работа на неттинговом счёте, то система даёт убыток, ну оно и логично, если фиксировать убытки

Неттинг:


Локовый:

Тест без оптимизации, если оптимизировать, то получается прямая линия вверх. Пару выбрал рандом, работает на любой с 28 штук одинаково


А как определяете, что открылись не в том направлении?

 
Aleksey Vyazmikin:

А как определяете, что открылись не в том направлении?

Ну обычно по прибыли позиции, если она отрицательная, то явно открылись не туда)

 
Vitaly Muzichenko:

Ну обычно по прибыли позиции, если она отрицательная, то явно открылись не туда)


Убыток может говорить, что открылись рано, но потенциал хода "туда" остается. Т.е. у Вас фикс убыток без всяких прочих условий?

 
Aleksey Vyazmikin:

Убыток может говорить, что открылись рано, но потенциал хода "туда" остается. Т.е. у Вас фикс убыток без всяких прочих условий?

Нет, условия все в цене. Цена и есть индикатор-сигнализатор.

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