Сеточный советник - страница 5
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И где стока ордеров можна открыть на ЦЕНТОВИКЕ ? Какой брокер ?
Наверное имелось в виду 500 ордеров в день, а не одновременно. Посмотрел, а программно-то количество одновременных рыночных не узнать. Только отложенные.
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров
Наверное имелось в виду 500 ордеров в день, а не одновременно. Посмотрел, а программно-то количество одновременных рыночных не узнать. Только отложенные.
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров
а смысл сеточника? вошёл в рынок заплатил спред, потом вышел и вновь вошёл вновь заплатив спред и так постоянно. Попытка не принимать решение, типа сетка всё вытащит и сама развернёт позу - это самообман. Решение рано или поздно принимать придётся.
Вот такой советник, входим по движению, если ошиблись направлением - делаем переворот, и по профиту закрываем.
Система проста как 5 копеек, вот только если закрывать убытки и после делать переворот - работа на неттинговом счёте, то система даёт убыток, ну оно и логично, если фиксировать убытки
Неттинг:
Локовый:
Тест без оптимизации, если оптимизировать, то получается прямая линия вверх. Пару выбрал рандом, работает на любой с 28 штук одинаково
действующих И отложенных
скопипастил из хелпа, учту
Вот такой советник, входим по движению, если ошиблись направлением - делаем переворот, и по профиту закрываем.
Система проста как 5 копеек, вот только если закрывать убытки и после делать переворот - работа на неттинговом счёте, то система даёт убыток, ну оно и логично, если фиксировать убытки
Неттинг:
Локовый:
Тест без оптимизации, если оптимизировать, то получается прямая линия вверх. Пару выбрал рандом, работает на любой с 28 штук одинаково
На хеджевом похоже на переворот с увеличением лота? Прибыль маловата, а так красиво
Вот такой советник, входим по движению, если ошиблись направлением - делаем переворот, и по профиту закрываем.
Система проста как 5 копеек, вот только если закрывать убытки и после делать переворот - работа на неттинговом счёте, то система даёт убыток, ну оно и логично, если фиксировать убытки
Неттинг:
Локовый:
Тест без оптимизации, если оптимизировать, то получается прямая линия вверх. Пару выбрал рандом, работает на любой с 28 штук одинаково
А как определяете, что открылись не в том направлении?
А как определяете, что открылись не в том направлении?
Ну обычно по прибыли позиции, если она отрицательная, то явно открылись не туда)
Ну обычно по прибыли позиции, если она отрицательная, то явно открылись не туда)
Убыток может говорить, что открылись рано, но потенциал хода "туда" остается. Т.е. у Вас фикс убыток без всяких прочих условий?
Убыток может говорить, что открылись рано, но потенциал хода "туда" остается. Т.е. у Вас фикс убыток без всяких прочих условий?
Нет, условия все в цене. Цена и есть индикатор-сигнализатор.