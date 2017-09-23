Сеточный советник - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё зависит от размера депозита, если депозит 1000, то ни о каком сеточнике не может быть и речи, если депозит резиновый, то сеточник будет работать не менее 100 лет.
Правильно. Но всегда не мешает улучшить результат.
1.Открывать сетку только в сделки с положительным свопом. Например очень нравится австралиец- Swap long часто положительный в парах. Никогда в отрицательный своп. Многие пары не использовать вообще из-за этого.
2.Пара не должна быть слишком волатильной на больших таймфреймах и хорошо волатильной на малых.
3.Спред не должен быть большой.
3.Искать пики и там запускать "паучка" в противоположном направлении. Т.е. не надо его тупо загонять в пару, а выжидать.
4.Ну и депо нужно считать заранее. Найти заранее максимальную просадку, чтоб не попасть на колл. Т.е. разбить мах-мин большого таймфрейма и просчитать предельное количество лотов.
Нифига , меньше 0.01 лота это уже центовик . А там только 25 ордеров можно открывать -Это для сетки слёзы .Потому и " играюсь " с демкой - там " занять " десять штук зелени запросто можно !
25 только у альп, у других 100-500.
25 только у альп, у других 100-500.
Это у кого до 500?
По поводу количества ордеров:
5.Примитивные гридеры тупо ставят лимитники через (например) 100 points и всё. Получается как раз предельное количество ордеров при просадке. А почему нужно так делать? Почему не принять что 100 points это минимальное расстояние между ордерами? А выставлять ордера нужно стоповые, по тому же самому тех.анализу и с тралом.
К примеру,- выясняется, что по какому-то сочетанию факторов (индикаторы,паттерны,...)пара пойдёт вверх. Своп положительный, расстояние между предыдущей открытой позицией и последний ценой больше 100, срабатывает Buy Stop с тралом. Если цена идёт вверх ордер сработает, если в низ,- трал потащит ордер вниз и ещё более увеличит расстояние между ордерами. Т.о. количество ордеров уменьшится, а значит и просадка.
------------------------------------------
Вообще, выставлять простую сетку, в обе стороны,- это недопустимый примитивизм. Он ведёт к убыткам. Всё нужно обдумывать и просчитывать.
Обратите внимание на помянутого австралийца. Как шикарно было бы зайти в мае 2017г. сеткой с Buy Stop ордерами.7000 points прибыльной проработки. Сейчас уже поздновато.
Нифига , меньше 0.01 лота это уже центовик . А там только 25 ордеров можно открывать -Это для сетки слёзы .Потому и " играюсь " с демкой - там " занять " десять штук зелени запросто можно !
И где находится это такое странное место ТАМ?
И где находится это такое странное место ТАМ?
Альпари.
И где находится это такое странное место ТАМ?
Это у кого до 500?