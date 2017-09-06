Видеоролики для маркета - страница 2
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Именно так.
Это не раз уже здесь говорилось.
Я и сам когда-то пытался продавать индикаторы - голый номер.
Приму к сведению.
Только вот не пойму, если Вы продавали, то как удалось убрать индикатор с витрины?
Дык чем пользуешься, тем и пользуйся. Результат будет один и тот же.
Хочу что бы было красиво - что бы точно знать, что я сделал всё, что от меня зависело.
Я не доволен результатом, очень мылит видео при быстрой прокрутке - думаю, что надо как то настраивать кодеки.
Ну, если нет желанию опытом делится у здешних людей, то придется, видимо, самому приступить к экспериментам в этой области.
Приму к сведению.
Только вот не пойму, если Вы продавали, то как удалось убрать индикатор с витрины?
Это было давно, тогда витрины еще не было
Хочу что бы было красиво - что бы точно знать, что я сделал всё, что от меня зависело.
Я не доволен результатом, очень мылит видео при быстрой прокрутке - думаю, что надо как то настраивать кодеки.
Ну, если нет желанию опытом делится у здешних людей, то придется, видимо, самому приступить к экспериментам в этой области.
Да просто спрашивать надо не тут.
Если хочешь красивое видео - дык это тебе на форум видеолюбителей (тех же Пинакловодов) надо идти. Там тебе и расскажут, как сделать красивый ролик.
А здесь - расскажут, что надо, чтобы продавать советники - однозначно, красивой линии Эквити на реале достаточно.
Именно так.
Это не раз уже здесь говорилось.
Я и сам когда-то пытался продавать индикаторы - голый номер.
Дык чем пользуешься, тем и пользуйся. Результат будет один и тот же.
Впрочем, если хочешь "впаривать лохам" - тогда, бери Адоб Премьер или Пинакл Студио...
Найми популярных артистов... Чтобы говорили с сурьезным видом - "Вы все еще управляете деньгами вручную ? Это же прошлый век !!! Доверьте управление моим супер-пупер советникам ! У них очень простая настройка - там только две кнопки - маленька "Рубить бабло" и большая "Рубить много бабла". Я приобрел этот советник, и теперь отдыхаю на Гавайях, а он за меня работает!
Ну и понятно, пейзажи там... Бабы голые... Пальмы... В общем - изобрази рай на Земле...
Чтобы впаривать лохам сливаторы - нужны, безусловно, яркие образы.
Нет. Женщины должны быть одетыми. Но из одежды на них должны быть только солнечные очки.
Да просто спрашивать надо не тут.
Если хочешь красивое видео - дык это тебе на форум видеолюбителей (тех же Пинакловодов) надо идти. Там тебе и расскажут, как сделать красивый ролик.
А здесь - расскажут, что надо, чтобы продавать советники - однозначно, красивой линии Эквити на реале достаточно.
Ну, не думаю, что люди здесь столь ограничены и все их познания только рынком оканчиваются. А видео в виде графиков, это особенность, которую не исследуют при конвертации хоум видео и художественного видео, поэтому и тут считаю место правильное для обсуждения.
...
Только вот не пойму, если Вы продавали, то как удалось убрать индикатор с витрины?
...
На странице продукта есть ссылка "Правка", на вкладке "Комментарии модератора" можно написать, чтобы удалили продукт.
С витрины продукт исчезнет, но уже купившим он будет доступен для загрузки, пока активации не закончатся.
В Маркет -> Мои продукты в списке всех Ваших продуктов удаленный останется, но название будет зачёркнутым.
На странице продукта есть ссылка "Правка", на вкладке "Комментарии модератора" можно написать, чтобы удалили продукт.
С витрины продукт исчезнет, но уже купившим он будет доступен для загрузки, пока активации не закончатся.
В Маркет -> Мои продукты в списке всех Ваших продуктов удаленный останется, но название будет зачёркнутым.
Спасибо! А то я находился в заблуждении, что обязан поддерживать продукт всю свою жизнь...
Ну, если нет желанию опытом делится у здешних людей, то придется, видимо, самому приступить к экспериментам в этой области.
Уже было несколько обсуждений, поищите.
Уже было несколько обсуждений, поищите.
Да, есть кое какие данные, спасибо
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-тестирование видеофункций сайта
Andrey Khatimlianskii, 2008.01.31 10:27Итак, результаты исследований.
Использовалось 3 программы и 2 кодека во всех возможных сочетаниях.
Программы:
- CamStudio 2.5 (официальный сайт) (скачать) - бесплатная;
- SnagIT 8.2.3 - (официальный сайт) - $39.95;
- Camtasia Studio 4 (официальный сайт) - $299.00.
Кодеки:
- CamStudio Codec (скачать) - бесплатный;
- TechSmith Screen Capture Codec (скачать) - бесплатный, но без установленной Camtasia Studio не работает ;)
Результаты:
- кодек TechSmith сжимает значительно лучше (приблизительно в 2 раза);
- программы тем лучше чем дороже ;) Удобнее, красивее, и функциональнее.
Выводы:
Из рассматриваемых программ для подготовки видео можно использовать:
- SnagIT 8.2.3 с кодеком CamStudio Codec (самый дешевый вариант);
- SnagIT 8.2.3 с кодеком TechSmith Screen Capture Codec (напомню, для нормальной работы кодека необходима установка Camtasia Studio);
- и Camtasia Studio 4 с кодеком TechSmith Screen Capture Codec.
Есть статья https://www.mql5.com/ru/articles/1520
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Запись экранного видео
kombat, 2009.11.15 18:00UVScreenCamera
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Запись экранного видео
Fedor, 2009.11.15 18:03http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm //http://www.faststone.org/
Предлагаю обсудить тему создания видеороликов для маркета.
Нужны ролики для успешной продажи продукта или это излишества и пустая трата времени?
Что со звуком - тишина, музыка или комментарий?
Какое разрешение заливаемого файла должно быть (по факту будет использовано) для комфортного просмотра?
Каким кодеком лучше сжимать графики (это пожалуй крайне важная часть) - для залива на ютуб? Какие то специальные настройки для качественного снятия графиков может использовать надо, особенно если снимается картинка в визуализаторе?
Какую цветовую схему предпочтительней использовать?
Какой программой удобней снимать информацию с экрана, в частности что б она умела работать с конкретным окном и была фишка зуммирования (когда участок экрана как бы увеличивается).
Camtasia, жать в MP4
Или делать трансляции торговли на том же Ютубе
Вот залил два файла, сжаты оба Lagarith Lossless Codec при снятии экрана при помощи CamStudio 2.7.4 размер снимаемого экрана 1280x720 20fps
Первый вариант цветной (37,5 МБ) - в оригинале вполне сносный - вот скрин видео с ПК
Однако на ютубе всё выглядит печально:
Вариант ЧБ (3,9 МБ) ютуб переконвертировал более приемлемо: