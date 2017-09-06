Видеоролики для маркета - страница 6

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Комбинатор:

В чем печальность? Нормально выглядит. Вот 20 кадров это печально, 30 намного лучше воспринимается.

Ютуб вполне отлично жмет и картинку почти не портит


Ютуб обычно размывает картинку. 

Записал тоже коротенький ролик 23 сек 4.32 Мб, ссылка на ЯД https://yadi.sk/i/PwtagcpX3MeHT8

И его же зажал сразу на ютуб https://youtu.be/eQVhPbg5JWM


TestCodecMP4.mp4
TestCodecMP4.mp4
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 

Дело еще в том, что у меня на мониторе исходный файл показывается в реальном размере 1280*720, а ютуб то ли его пережал в своем размере, то ли не показывает в реальном

Но качество на ютубе явно хуже

 
Aleksey Vyazmikin:


Вот скрин полного экрана, всё видно чётко, каждая надпись, такое качество не у каждого получается. Лучше наверное некуда.


 
Vitaly Muzichenko:

Вот скрин полного экрана, всё видно чётко, каждая надпись, такое качество не у каждого получается. Лучше наверное некуда.



Виталий, так это с локального компа снято, а мы о том, что ютуб файлы ухудшает

 
Alexey Volchanskiy:

Виталий, так это с локального компа снято, а мы о том, что ютуб файлы ухудшает

Это просмотр с ютуба в полном экране, и в момент просмотра - скрин 

 

Я недавно в качестве эксперимента вел потоковую трансляцию торговли, тут половина народа ругалась, что все как в тумане. Хотя инет у меня 20 мб/с, должно хватать

 
Vitaly Muzichenko:

Это просмотр с ютуба в полном экране, и в момент просмотра - скрин 


https://www.mql5.com/ru/forum/214953/page2#comment_5714553

Видеоролики для маркета
Видеоролики для маркета
  • 2017.09.04
  • www.mql5.com
Предлагаю обсудить тему создания видеороликов для маркета. Нужны ролики для успешной продажи продукта или это излишества и пустая трата времени...
 
Alexey Volchanskiy:

https://www.mql5.com/ru/forum/214953/page2#comment_5714553


У меня на экране 23" 1920*1080 на полном экране с ютуба справа не разобрать цифры котировок

 
Andrey Khatimlianskii:

И я тоже. А вы разворачиваете на весь экран и включаете HD, или смотрите в окошечке?


Конечно я HD на весь экран смотрю...

Видимо разница видна, когда есть оригинал. Опросил людей тут уже, некоторые не смогли отличить оригинал от ютуба - видимо и впрямь достаточно. Жаль, что не для меня...

 
Alexey Volchanskiy:

Ютуб обычно размывает картинку. 

Записал тоже коротенький ролик 23 сек 4.32 Мб, ссылка на ЯД https://yadi.sk/i/PwtagcpX3MeHT8

И его же зажал сразу на ютуб https://youtu.be/eQVhPbg5JWM



Кстати, лучше без сетки делать. Я так понимаю, чем больше скорость, тем смазанней получается из-за кодека у ютуба.

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