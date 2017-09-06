Видеоролики для маркета - страница 6
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В чем печальность? Нормально выглядит. Вот 20 кадров это печально, 30 намного лучше воспринимается.
Ютуб вполне отлично жмет и картинку почти не портит
Ютуб обычно размывает картинку.
Записал тоже коротенький ролик 23 сек 4.32 Мб, ссылка на ЯД https://yadi.sk/i/PwtagcpX3MeHT8
И его же зажал сразу на ютуб https://youtu.be/eQVhPbg5JWM
Дело еще в том, что у меня на мониторе исходный файл показывается в реальном размере 1280*720, а ютуб то ли его пережал в своем размере, то ли не показывает в реальном
Но качество на ютубе явно хуже
Вот скрин полного экрана, всё видно чётко, каждая надпись, такое качество не у каждого получается. Лучше наверное некуда.
Вот скрин полного экрана, всё видно чётко, каждая надпись, такое качество не у каждого получается. Лучше наверное некуда.
Виталий, так это с локального компа снято, а мы о том, что ютуб файлы ухудшает
Виталий, так это с локального компа снято, а мы о том, что ютуб файлы ухудшает
Это просмотр с ютуба в полном экране, и в момент просмотра - скрин
Я недавно в качестве эксперимента вел потоковую трансляцию торговли, тут половина народа ругалась, что все как в тумане. Хотя инет у меня 20 мб/с, должно хватать
Это просмотр с ютуба в полном экране, и в момент просмотра - скрин
https://www.mql5.com/ru/forum/214953/page2#comment_5714553
https://www.mql5.com/ru/forum/214953/page2#comment_5714553
У меня на экране 23" 1920*1080 на полном экране с ютуба справа не разобрать цифры котировок
И я тоже. А вы разворачиваете на весь экран и включаете HD, или смотрите в окошечке?
Конечно я HD на весь экран смотрю...
Видимо разница видна, когда есть оригинал. Опросил людей тут уже, некоторые не смогли отличить оригинал от ютуба - видимо и впрямь достаточно. Жаль, что не для меня...
Ютуб обычно размывает картинку.
Записал тоже коротенький ролик 23 сек 4.32 Мб, ссылка на ЯД https://yadi.sk/i/PwtagcpX3MeHT8
И его же зажал сразу на ютуб https://youtu.be/eQVhPbg5JWM
Кстати, лучше без сетки делать. Я так понимаю, чем больше скорость, тем смазанней получается из-за кодека у ютуба.