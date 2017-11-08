Помогите решить проблему с тестером. - страница 2

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Vitalii Ananev:

Как это нельзя. Если одни лимитки будут стоят и по рынку купить нельзя, то такой рынок будет стоять без движения ни вверх ни вниз.


Это вам не Хворекс))

Ставьте лимитку выше (ниже) рынка.

 
Sergey Chalyshev:

Это вам не Хворекс))

Ставьте лимитку выше (ниже) рынка.


То есть получается, допустим BUY LIMIT выше текущей цены это будет по сути покупка по рынку. Я правильно понял?

 
Vitalii Ananev:

То есть получается, допустим BUY LIMIT выше текущей цены это будет по сути покупка по рынку. Я правильно понял?


Правильно. 

 
Sergey Chalyshev:

Правильно. 


Ну тогда другое дело. А то я уже начал голову ломать, как так маркет нельзя, но цена при этом ходит туда сюда :)

 
Sergey Chalyshev:

Вы не путаете со срочным рынком?

На фондовом Маркет Ордер никак не отправить.


Это гонево!

Файлы:
snip_20170921155720.png  50 kb
 
xFFFF:

Это гонево!


Играйтесь дальше на демо.

 
Sergey Chalyshev:

Играйтесь дальше на демо.

это реал в БКС!

 
xFFFF:

это реал в БКС!


БКС не юзал.

Можете показать журнал, что пишет когда посылаете маркет ордер?

 
Sergey Chalyshev:

БКС не юзал.

Можете показать журнал, что пишет когда посылаете маркет ордер?

 

Если классом CTrade пользуешься вот эту строчку добавь и все заработает.

Trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);

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