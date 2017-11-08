Помогите решить проблему с тестером. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как это нельзя. Если одни лимитки будут стоят и по рынку купить нельзя, то такой рынок будет стоять без движения ни вверх ни вниз.
Это вам не Хворекс))
Ставьте лимитку выше (ниже) рынка.
Это вам не Хворекс))
Ставьте лимитку выше (ниже) рынка.
То есть получается, допустим BUY LIMIT выше текущей цены это будет по сути покупка по рынку. Я правильно понял?
То есть получается, допустим BUY LIMIT выше текущей цены это будет по сути покупка по рынку. Я правильно понял?
Правильно.
Правильно.
Ну тогда другое дело. А то я уже начал голову ломать, как так маркет нельзя, но цена при этом ходит туда сюда :)
Вы не путаете со срочным рынком?
На фондовом Маркет Ордер никак не отправить.
Это гонево!
Это гонево!
Играйтесь дальше на демо.
Играйтесь дальше на демо.
это реал в БКС!
это реал в БКС!
БКС не юзал.
Можете показать журнал, что пишет когда посылаете маркет ордер?
БКС не юзал.
Можете показать журнал, что пишет когда посылаете маркет ордер?
Если классом CTrade пользуешься вот эту строчку добавь и все заработает.
Trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);