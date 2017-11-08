Помогите решить проблему с тестером. - страница 3
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Уважаемые, MetaQuotes Software!
Режим работы тестера - "Каждый тик на основе реальных тиков", ужасно работает на биржевых инструментах!
График М5, акции Газпрома. Зачем эти "сопли" после закрытия сессии? На них постоянно срабатывают ордера!!! На реальных торгах срабатывание ордера на послеторговом аукционе происходит не так часто, и не на таком удалении от цены, а в тестере это происходит каждый день!
Как это исправить?
Нет не обязательно во фриланс))
Уважаемые, MetaQuotes Software!
Режим работы тестера - "Каждый тик на основе реальных тиков", ужасно работает на биржевых инструментах!
График М5, акции Газпрома. Зачем эти "сопли" после закрытия сессии? На них постоянно срабатывают ордера!!! На реальных торгах срабатывание ордера на послеторговом аукционе происходит не так часто, и не на таком удалении от цены, а в тестере это происходит каждый день!
Как это исправить?
Проблема большей частью решилась удалением всех ордеров в последнюю секунду...
самое главное- она решилась))))