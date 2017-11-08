Помогите решить проблему с тестером.

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Здравствуйте! Установил MT5, есть реальный счет правда нулевой. Посмотрел инструкцию по тестированию советника,  пробовал как со стандартными так и с теми что сам создал опять же по инструкции.. выбрал Газпром, поставил таймфрейм.. И проблема всегда одна. Тестер начинает рисовать график,  индикаторы по которым открывает позиции считает отступы по параболе, но никаких позиций не открывает, ни один советник, со счетом который должен показывать доходность убыток ровно ничего не происходит, на всех таймфреймах. На видео смотрю, повторяю тоже самое, у них позиции открываются , у меня нет.. 1 вопрос который приходит , работает ли это на фондовом рынке?Хотя какая разница по идее... 2 возможно вот эта запись поможет решить проблему, лично я не знаю что это..2017.08.31 22:55:45.758 2017.08.29 16:30:00   CTrade::OrderTypeCheck: Invalid order type. Бавает в журналах много таких строчек. Прошу помочь, облазил весь интернет, не нашел..
 
Зачем тебе фонда ? Мазохист штоли ? Я с газика на фору ушол и не секунды не жалею
 
Zvezdochet:
Зачем тебе фонда ? Мазохист штоли ? Я с газика на фору ушол и не секунды не жалею

Тут вопрос не в этом, лично я не понимаю как люди торгуют на форексе, это просто рулетка. Акции это ценные бумаги, фьючерсы и тем более опционы, это пустышка. Опять же вопрос другом кто может мне помочь?
 
Levsha21:

Тут вопрос не в этом, лично я не понимаю как люди торгуют на форексе, это просто рулетка. Акции это ценные бумаги, фьючерсы и тем более опционы, это пустышка. Опять же вопрос другом кто может мне помочь?

Я думаю помочь без кода никто, разве только здесь

 
Levsha21:
Здравствуйте! Установил MT5, есть реальный счет правда нулевой. Посмотрел инструкцию по тестированию советника,  пробовал как со стандартными так и с теми что сам создал опять же по инструкции.. выбрал Газпром, поставил таймфрейм.. И проблема всегда одна. Тестер начинает рисовать график,  индикаторы по которым открывает позиции считает отступы по параболе, но никаких позиций не открывает, ни один советник, со счетом который должен показывать доходность убыток ровно ничего не происходит, на всех таймфреймах. На видео смотрю, повторяю тоже самое, у них позиции открываются , у меня нет.. 1 вопрос который приходит , работает ли это на фондовом рынке?Хотя какая разница по идее... 2 возможно вот эта запись поможет решить проблему, лично я не знаю что это..2017.08.31 22:55:45.758 2017.08.29 16:30:00   CTrade::OrderTypeCheck: Invalid order type. Бавает в журналах много таких строчек. Прошу помочь, облазил весь интернет, не нашел..
Что то не так у вас с ордерами "Invalid order type" - недопустимый тип ордера. Вот код из стандартной библиотеки. 
bool CTrade::OrderTypeCheck(const string symbol)
  {
   bool res=false;   
//--- check symbol
   CSymbolInfo sym;
   if(!sym.Name((symbol==NULL)?Symbol():symbol))
      return(false);
//--- get flags of allowed trade orders
   int flags=sym.OrderMode();
//--- depending on the type of order in request
   switch(m_request.type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY:
      case ORDER_TYPE_SELL:
         //--- check possibility of execution
         res=((flags&SYMBOL_ORDER_MARKET)!=0);
         break;
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT:
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT:
         //--- check possibility of execution
         res=((flags&SYMBOL_ORDER_LIMIT)!=0);
         break;
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP:
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP:
         //--- check possibility of execution
         res=((flags&SYMBOL_ORDER_STOP)!=0);
         break;
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT:
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT:
         //--- check possibility of execution
         res=((flags&SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)!=0);
         break;
      default:
         break;
     }
   if(res)
     {
      //--- trading order is valid
      //--- check if we need and able to set protective orders
      if(m_request.sl!=0.0 || m_request.tp!=0.0)
        {
         if((flags&SYMBOL_ORDER_SL)==0)
            m_request.sl=0.0;
         if((flags&SYMBOL_ORDER_TP)==0)
            m_request.tp=0.0;
        }
     }
   else
     {
      //--- trading order is not valid
      //--- set error
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER;
      Print(__FUNCTION__+": Invalid order type");
     }
//--- result
   return(res);
  }
 

Я так понял что бы нанять человека который решит эту проблему надо во фриланс идти?

 
Levsha21:

Я так понял что бы нанять человека который решит эту проблему надо во фриланс идти?


Для начала нужно попытаться найти причину. Вы не предоставили АБСОЛЮТНО никаких данных.

Итак:

  1. От Вас нужен скриншот: Тестер - вкладка "Настройки". У меня, например так:
    Тестер, настройки, GAZR9-17
  2. Возьмите стандартный советник [data folder]MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5
  3. Подключитесь к демо-серверу MetaQuotes-Demo

 
Levsha21:
Здравствуйте! Установил MT5, есть реальный счет правда нулевой. Посмотрел инструкцию по тестированию советника,  пробовал как со стандартными так и с теми что сам создал опять же по инструкции.. выбрал Газпром, поставил таймфрейм.. И проблема всегда одна. Тестер начинает рисовать график,  индикаторы по которым открывает позиции считает отступы по параболе, но никаких позиций не открывает, ни один советник, со счетом который должен показывать доходность убыток ровно ничего не происходит, на всех таймфреймах. На видео смотрю, повторяю тоже самое, у них позиции открываются , у меня нет.. 1 вопрос который приходит , работает ли это на фондовом рынке?Хотя какая разница по идее... 2 возможно вот эта запись поможет решить проблему, лично я не знаю что это..2017.08.31 22:55:45.758 2017.08.29 16:30:00   CTrade::OrderTypeCheck: Invalid order type. Бавает в журналах много таких строчек. Прошу помочь, облазил весь интернет, не нашел..

Скорее всего ошибка возникает из за того что отправляете рыночные ордера.

На фонде рыночные нельзя, можно отправлять только лимитные (BUY_LIMIT, SELL_LIMIT).

 
Sergey Chalyshev:

Скорее всего ошибка возникает из за того что отправляете рыночные ордера.

На фонде рыночные нельзя, можно отправлять только лимитные (BUY_LIMIT, SELL_LIMIT).


Как это нельзя. Если одни лимитки будут стоят и по рынку купить нельзя, то такой рынок будет стоять без движения ни вверх ни вниз.

 
Sergey Chalyshev:


На фонде рыночные нельзя, можно отправлять только лимитные (BUY_LIMIT, SELL_LIMIT).

Не совсем верно. Отправлять маркеты можно, просто на фонде, нет рыночных ордеров и они заменяются лимитками цена которых падает на планку.
Но к слову сказать некоторые брокеры действительно запрещают ставить маркеты.
 
Alexey Oreshkin:
Не совсем верно. Отправлять маркеты можно, просто на фонде, нет рыночных ордеров и они заменяются лимитками цена которых падает на планку.
Но к слову сказать некоторые брокеры действительно запрещают ставить маркеты.

Вы не путаете со срочным рынком?

На фондовом Маркет Ордер никак не отправить.


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