Помогите решить проблему с тестером.
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
- Нуждаюсь в помощи: Эксперт неплохо оценивает ситуацию, но в конце в тестере "тип сделки" появляется "Close at Stop" по всем открытым позициям как прибыльным так и убыточным.
- Дублирование запросов на открытие позиций.
Зачем тебе фонда ? Мазохист штоли ? Я с газика на фору ушол и не секунды не жалею
Тут вопрос не в этом, лично я не понимаю как люди торгуют на форексе, это просто рулетка. Акции это ценные бумаги, фьючерсы и тем более опционы, это пустышка. Опять же вопрос другом кто может мне помочь?
Тут вопрос не в этом, лично я не понимаю как люди торгуют на форексе, это просто рулетка. Акции это ценные бумаги, фьючерсы и тем более опционы, это пустышка. Опять же вопрос другом кто может мне помочь?
Я думаю помочь без кода никто, разве только здесь
Здравствуйте! Установил MT5, есть реальный счет правда нулевой. Посмотрел инструкцию по тестированию советника, пробовал как со стандартными так и с теми что сам создал опять же по инструкции.. выбрал Газпром, поставил таймфрейм.. И проблема всегда одна. Тестер начинает рисовать график, индикаторы по которым открывает позиции считает отступы по параболе, но никаких позиций не открывает, ни один советник, со счетом который должен показывать доходность убыток ровно ничего не происходит, на всех таймфреймах. На видео смотрю, повторяю тоже самое, у них позиции открываются , у меня нет.. 1 вопрос который приходит , работает ли это на фондовом рынке?Хотя какая разница по идее... 2 возможно вот эта запись поможет решить проблему, лично я не знаю что это..2017.08.31 22:55:45.758 2017.08.29 16:30:00 CTrade::OrderTypeCheck: Invalid order type. Бавает в журналах много таких строчек. Прошу помочь, облазил весь интернет, не нашел..
bool CTrade::OrderTypeCheck(const string symbol) { bool res=false; //--- check symbol CSymbolInfo sym; if(!sym.Name((symbol==NULL)?Symbol():symbol)) return(false); //--- get flags of allowed trade orders int flags=sym.OrderMode(); //--- depending on the type of order in request switch(m_request.type) { case ORDER_TYPE_BUY: case ORDER_TYPE_SELL: //--- check possibility of execution res=((flags&SYMBOL_ORDER_MARKET)!=0); break; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT: case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT: //--- check possibility of execution res=((flags&SYMBOL_ORDER_LIMIT)!=0); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP: case ORDER_TYPE_SELL_STOP: //--- check possibility of execution res=((flags&SYMBOL_ORDER_STOP)!=0); break; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT: case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT: //--- check possibility of execution res=((flags&SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)!=0); break; default: break; } if(res) { //--- trading order is valid //--- check if we need and able to set protective orders if(m_request.sl!=0.0 || m_request.tp!=0.0) { if((flags&SYMBOL_ORDER_SL)==0) m_request.sl=0.0; if((flags&SYMBOL_ORDER_TP)==0) m_request.tp=0.0; } } else { //--- trading order is not valid //--- set error m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER; Print(__FUNCTION__+": Invalid order type"); } //--- result return(res); }
Я так понял что бы нанять человека который решит эту проблему надо во фриланс идти?
Я так понял что бы нанять человека который решит эту проблему надо во фриланс идти?
Для начала нужно попытаться найти причину. Вы не предоставили АБСОЛЮТНО никаких данных.
Итак:
Здравствуйте! Установил MT5, есть реальный счет правда нулевой. Посмотрел инструкцию по тестированию советника, пробовал как со стандартными так и с теми что сам создал опять же по инструкции.. выбрал Газпром, поставил таймфрейм.. И проблема всегда одна. Тестер начинает рисовать график, индикаторы по которым открывает позиции считает отступы по параболе, но никаких позиций не открывает, ни один советник, со счетом который должен показывать доходность убыток ровно ничего не происходит, на всех таймфреймах. На видео смотрю, повторяю тоже самое, у них позиции открываются , у меня нет.. 1 вопрос который приходит , работает ли это на фондовом рынке?Хотя какая разница по идее... 2 возможно вот эта запись поможет решить проблему, лично я не знаю что это..2017.08.31 22:55:45.758 2017.08.29 16:30:00 CTrade::OrderTypeCheck: Invalid order type. Бавает в журналах много таких строчек. Прошу помочь, облазил весь интернет, не нашел..
Скорее всего ошибка возникает из за того что отправляете рыночные ордера.
На фонде рыночные нельзя, можно отправлять только лимитные (BUY_LIMIT, SELL_LIMIT).
Скорее всего ошибка возникает из за того что отправляете рыночные ордера.
На фонде рыночные нельзя, можно отправлять только лимитные (BUY_LIMIT, SELL_LIMIT).
Как это нельзя. Если одни лимитки будут стоят и по рынку купить нельзя, то такой рынок будет стоять без движения ни вверх ни вниз.
На фонде рыночные нельзя, можно отправлять только лимитные (BUY_LIMIT, SELL_LIMIT).
Но к слову сказать некоторые брокеры действительно запрещают ставить маркеты.
Не совсем верно. Отправлять маркеты можно, просто на фонде, нет рыночных ордеров и они заменяются лимитками цена которых падает на планку.
Но к слову сказать некоторые брокеры действительно запрещают ставить маркеты.
Вы не путаете со срочным рынком?
На фондовом Маркет Ордер никак не отправить.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования