Не получается скачать продукт в терминал

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Ситуация следующая:

Человек арендовал продукт (через веб)

При скачивании продукта через веб не происходит вообще ничего, просто не открывается терминал.

При скачивании через терминал терминал не видит, что аренда уже была совершена, т.е. при нажатии на кнопку "rent" предлагается взять в аренду, а не скачать в терминал, как ожидается.

Кто-нибудь сталкивался? Есть способы порешать?

 
Комбинатор:

Ситуация следующая:

Человек арендовал продукт (через веб)

При скачивании продукта через веб не происходит вообще ничего, просто не открывается терминал.

При скачивании через терминал терминал не видит, что аренда уже была совершена, т.е. при нажатии на кнопку "rent" предлагается взять в аренду, а не скачать в терминал, как ожидается.

Кто-нибудь сталкивался? Есть способы порешать?


Такое часто на старом терминале бывает: влияет скорость инета и вроде торговый сервер.

Обычно лечится сносом папки @Market@ в Навигаторе в Терминале.


Добавлено: а в терминале у человека заполнена вкладка "Сообщество"?

 
Комбинатор:

Ситуация следующая:

Человек арендовал продукт (через веб)

При скачивании продукта через веб не происходит вообще ничего, просто не открывается терминал.

...


Это проблема компьютера и очумелых ручек человека: видать где-то и когда-то он запретил связывание терминала с браузеров - такое окошко выскакивает в браузере при закачке с Маркета: мол Вы желаете открыть этот терминал? Да? Нет?. Видно человек когда-то жмакнул "нет" и теперь нужно при скачивании продуктов терминал эти продукты не подхватывает.

 

Что, в браузере Вот такого окошка не всплывает при попытке загрузки?

У Вас есть терминал?

 
А у него Windows? Нужно Windows.
IE (Internet Explorer) 8 или выше версия есть?
 
Vladimir Karputov:

Добавлено: а в терминале у человека заполнена вкладка "Сообщество"?

да.

 
Комбинатор:

Ситуация следующая:

Человек арендовал продукт (через веб)

При скачивании продукта через веб не происходит вообще ничего, просто не открывается терминал.

При скачивании через терминал терминал не видит, что аренда уже была совершена, т.е. при нажатии на кнопку "rent" предлагается взять в аренду, а не скачать в терминал, как ожидается.

Кто-нибудь сталкивался? Есть способы порешать?

Напишите модератору в Маркете. Бывают разные косяки.

 
Комбинатор:

да.

Скорее всего, именно в этом трабла. Пусть посмотрит, есть ли в журнале запись об успешном логине с указанием баланса mql5.com.

 
Andrey Khatimlianskii:

Скорее всего, именно в этом трабла. Пусть посмотрит, есть ли в журнале запись об успешном логине с указанием баланса mql5.com.

он мне видео показывал, залогинен, баланс виден, но страница в терминале не видит что продукт уже арендован.

Sergey Golubev:
IE (Internet Explorer) 8 или выше версия есть?

обновил с 8 на 11, не помогло.

Stanislav Korotky:

Напишите модератору в Маркете. Бывают разные косяки.

это сразу, просто они там нифига не быстрые, я подумал может кто-нибудь сталкивался и в курсе как такое лечить, чтоб ускорить процесс
 

Может быть что конкретный продукт обладает конкретной багой. Однажды у одной моей программы исчезла кнопка скачки триала, после обращения в сервисдеск подправили.

 

Короче оказалось все банально :)

Человек перепутал и скачал продукт для МТ5 вместо МТ4.

Всем спасибо, проблема решена.

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