Реклама в сообществе
Вы об этом?
Как-же её не показывать пользователям, которые здесь уже более 5 лет.
А вдруг продавец не знает, что можно арендовать робота =)
А вы знали, что если написали робота, то его нужно проверить в тестере? Если нет, то это будет полезно
А вообще да, согласен.
Ну или хотя-бы не мигающие баннеры.
можно сделать проще, вошел в свой аккаунт, рекламы нет.
смотришь сайт без входа в аккаунт реклама есть.
можно сделать в настройках выключатель показывать рекламу при входе в аккаунт или нет.
удобно и не напрягает.
с уважением.
Не все те пользователи, которые здесь год, два, ... , пять - это активные пользователи. Значит они могут и не знать всех возможностей платформы и mql5.community. Выходит, что баннеры долдны крутиться для всех.
Не все те пользователи, которые здесь год, два, ... , пять - это активные пользователи. Значит они могут и не знать всех возможностей платформы и mql5.community. Выходит, что баннеры долдны крутиться для всех.
Если стоит задача её можно решить разными способами, например не показывать рекламу продажи советников продавцам.
Другой вопрос а стоИт ли такая задача? лично меня реклама не напрягает, сайт более весёленький, что то постоянно крутится.
Если стоит задача её можно решить разными способами, например не показывать рекламу продажи советников продавцам.
Другой вопрос а стоИт ли такая задача? лично меня реклама не напрягает, сайт более весёленький, что то постоянно крутится.
Хотя есть баннер (вверху) когда по очереди появляется толпа людей - у меня от этого иногда голова кружится :), особенно если смотреть мельком.
В самой рекламе нет ничего плохого. Ресурс развивается и реклама решает свои задачи. Правильно подмечено, что реклама mql5 "весёленькая".
Но рекламу mql5 был вынужден отключить напрочь. Теперь у меня на страницах ресурса нет ни одного баннера. Из-за постоянно присутствующего слева и мигающего баннера -- стало невозможно работать со статьями.
Т.е. реклама mql5 вместо информационной стала раздражающей. А это плохо. Дизайнеру mql5 "двойка" за некачественно выполненную работу.
В самой рекламе нет ничего плохого. Ресурс развивается и реклама решает свои задачи. Правильно подмечено, что реклама mql5 "весёленькая".
Но рекламу mql5 был вынужден отключить напрочь. Теперь у меня на страницах ресурса нет ни одного баннера. Из-за постоянно присутствующего слева и мигающего баннера -- стало невозможно работать со статьями.
Т.е. реклама mql5 вместо информационной стала раздражающей. А это плохо. Дизайнеру mql5 "двойка" за некачественно выполненную работу.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Администрация, как вы думаете есть ли смысл показывать рекламу для тех участников сообщества которые тут уже больше года ?
Например "Скачай индикатор бесплатно" или подпишись на сигнал бесплатно.
Может есть смысл после определенного порога не показывать баннеры пользователям ?