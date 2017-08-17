Реклама в сообществе

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Администрация, как вы думаете есть ли смысл показывать рекламу для тех участников сообщества которые тут уже больше года ?

Например "Скачай индикатор бесплатно" или подпишись на сигнал бесплатно.

Может есть смысл после определенного порога не показывать баннеры пользователям ?

 

Вы об этом?

Как-же её не показывать пользователям, которые здесь уже более 5 лет.

А вдруг продавец не знает, что можно арендовать робота =)


А вы знали, что если написали робота, то его нужно проверить в тестере? Если нет, то это будет полезно


А вообще да, согласен.

Ну или хотя-бы не мигающие баннеры.

 
добрый день.
можно сделать проще, вошел в свой аккаунт, рекламы нет.
смотришь сайт без входа в аккаунт реклама есть.
можно сделать в настройках выключатель показывать рекламу при входе в аккаунт или нет.
удобно и не напрягает.

с уважением.
 

Не все те пользователи, которые здесь год, два, ... , пять - это активные пользователи. Значит они могут и не знать всех возможностей платформы и mql5.community. Выходит, что баннеры долдны крутиться для всех.

 
Vladimir Karputov:

Не все те пользователи, которые здесь год, два, ... , пять - это активные пользователи. Значит они могут и не знать всех возможностей платформы и mql5.community. Выходит, что баннеры долдны крутиться для всех.


Если стоит задача её можно решить разными способами, например не показывать рекламу продажи советников продавцам.

Другой вопрос а стоИт ли такая задача? лично меня реклама не напрягает, сайт более весёленький, что то постоянно крутится.

 
Nikolay Demko:

Если стоит задача её можно решить разными способами, например не показывать рекламу продажи советников продавцам.

Другой вопрос а стоИт ли такая задача? лично меня реклама не напрягает, сайт более весёленький, что то постоянно крутится.


Хотя есть баннер (вверху) когда по очереди появляется толпа людей - у меня от этого иногда голова кружится :), особенно если смотреть мельком.

 

В самой рекламе нет ничего плохого. Ресурс развивается и реклама решает свои задачи. Правильно подмечено, что реклама mql5 "весёленькая".

Но рекламу mql5 был вынужден отключить напрочь. Теперь у меня на страницах ресурса нет ни одного баннера. Из-за постоянно присутствующего слева и мигающего баннера -- стало невозможно работать со статьями.

Т.е. реклама mql5 вместо информационной стала раздражающей. А это плохо. Дизайнеру mql5 "двойка" за некачественно выполненную работу.

 
Andrey F. Zelinsky:

В самой рекламе нет ничего плохого. Ресурс развивается и реклама решает свои задачи. Правильно подмечено, что реклама mql5 "весёленькая".

Но рекламу mql5 был вынужден отключить напрочь. Теперь у меня на страницах ресурса нет ни одного баннера. Из-за постоянно присутствующего слева и мигающего баннера -- стало невозможно работать со статьями.

Т.е. реклама mql5 вместо информационной стала раздражающей. А это плохо. Дизайнеру mql5 "двойка" за некачественно выполненную работу.

Вот и меня она начала сильно раздражать. В том числе и реклама продуктов маркета, если мне что то надо я могу и сам написать или на крайняк воспользоваться поиском по маркету. 
Для меня реклама только раздражитель... 
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