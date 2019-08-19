Поиск советника для скальпинга - страница 4

Новый комментарий
 

скинь, посмотрим

 
Alexander Ivanov:

скинь, посмотрим

Что скинуть уточните пожалуйста? 
 
Darvin:
Что скинуть уточните пожалуйста? 

хотел бы миллион долларов...

но скажу - бот который нужно адаптировать...

 
Alexander Ivanov:

хотел бы миллион долларов...

но скажу - бот который нужно адаптировать...

Держите. Может быть проблема в сетах? Первый ордер закупает лотьность которого 0.01
 
Darvin:
Держите. Может быть проблема в сетах? Первый ордер закупает лотьность которого 0.01

открытый код нужен

 
Alexander Ivanov:

открытый код нужен

А что это!? И где его взять!? ( подскажите пожалуйста 
 
Darvin:
А что это!? И где его взять!? ( подскажите пожалуйста 



вам ничем помочь не могу, 

найдите  в сети версию - 

Wall-Street-Forex-Robot_4.7 , думаю это наиболее рабочая версия для такого бота.

конечно, при безоткатах сольет весь депозит.


 

В сентябре, максимум октябре 2019 буду раздавать своего скальпера бесплатно в обмен на открытие счета в ДЦ по моей партнерке. ДЦ будет нормальное и надежное. Скальпер будет привязан к номеру счета. И буду проводить инструктажи в формате вебинара, как со скальпером работать. Почему не раздаю сейчас? Надо решить еще пару проблем, пока нет полного автомата, как и у всего шлака скальперов в Маркете. А мне хочется сделать полный, ну хотя бы на 95%.

Кому интересно, пишите в личку.

 
Alexey Volchanskiy:

В сентябре, максимум октябре 2019 буду раздавать своего скальпера бесплатно в обмен на открытие счета в ДЦ по моей партнерке. ДЦ будет нормальное и надежное. Скальпер будет привязан к номеру счета. И буду проводить инструктажи в формате вебинара, как со скальпером работать. Почему не раздаю сейчас? Надо решить еще пару проблем, пока нет полного автомата, как и у всего шлака скальперов в Маркете. А мне хочется сделать полный, ну хотя бы на 95%.

Кому интересно, пишите в личку.



мощно!

 
Alexander Ivanov:



мощно!

А это сейчас модная форма аренды роботов. В отличие от Маркета и других форм продаж исключен обман. Если клиенту не понравился скальпер, просто прекращает торговать и выводит депозит, никто никому ничего не платит и не должен. А в Маркете реально лежит шлак для тестеров, да еще и по конским ценам. Попробую, что получится, желающих уже много, ждут.  

123456
Новый комментарий