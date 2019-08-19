Поиск советника для скальпинга - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скинь, посмотрим
скинь, посмотрим
Что скинуть уточните пожалуйста?
хотел бы миллион долларов...
но скажу - бот который нужно адаптировать...
хотел бы миллион долларов...
но скажу - бот который нужно адаптировать...
Держите. Может быть проблема в сетах? Первый ордер закупает лотьность которого 0.01
открытый код нужен
открытый код нужен
А что это!? И где его взять!? ( подскажите пожалуйста
вам ничем помочь не могу,
найдите в сети версию -
Wall-Street-Forex-Robot_4.7 , думаю это наиболее рабочая версия для такого бота.
конечно, при безоткатах сольет весь депозит.
В сентябре, максимум октябре 2019 буду раздавать своего скальпера бесплатно в обмен на открытие счета в ДЦ по моей партнерке. ДЦ будет нормальное и надежное. Скальпер будет привязан к номеру счета. И буду проводить инструктажи в формате вебинара, как со скальпером работать. Почему не раздаю сейчас? Надо решить еще пару проблем, пока нет полного автомата, как и у всего шлака скальперов в Маркете. А мне хочется сделать полный, ну хотя бы на 95%.
Кому интересно, пишите в личку.
В сентябре, максимум октябре 2019 буду раздавать своего скальпера бесплатно в обмен на открытие счета в ДЦ по моей партнерке. ДЦ будет нормальное и надежное. Скальпер будет привязан к номеру счета. И буду проводить инструктажи в формате вебинара, как со скальпером работать. Почему не раздаю сейчас? Надо решить еще пару проблем, пока нет полного автомата, как и у всего шлака скальперов в Маркете. А мне хочется сделать полный, ну хотя бы на 95%.
Кому интересно, пишите в личку.
мощно!
мощно!
А это сейчас модная форма аренды роботов. В отличие от Маркета и других форм продаж исключен обман. Если клиенту не понравился скальпер, просто прекращает торговать и выводит депозит, никто никому ничего не платит и не должен. А в Маркете реально лежит шлак для тестеров, да еще и по конским ценам. Попробую, что получится, желающих уже много, ждут.