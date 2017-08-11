Скажите где я словил не тот вход именно сегодня 10.08.2017 - страница 2

Новый комментарий
 

Да хотьь плачь....

 

Да денег жалко ....надо было снимать......и кот черный перебежал дорогу

 
STARIJ:

Форекс по фен шую - это как?  Раз такой облом - то можно делать вывод

ужос ))))
 

Сегодня советник на евре так сработал. Кривовато, конечно, но главное что в +.


 
А я хотел долиться по мартину, но перепутал кнопку и перевернулся ))))
Хорошо, что это пока демо счет, для тренировки.

Может и вам потренироваться для начала?
[Удален]  
MakanMosted:

Да денег жалко ....надо было снимать......и кот черный перебежал дорогу

Деньги = зло, от них нужно избавляться
 
LRA:
Деньги = зло, от них нужно избавляться
Начинайте с себя. Я готов избавить вас от этого зла. Присылайте.)
[Удален]  
[Удален]  
12
Новый комментарий