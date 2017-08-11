Скажите где я словил не тот вход именно сегодня 10.08.2017 - страница 2
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Да хотьь плачь....
Да денег жалко ....надо было снимать......и кот черный перебежал дорогу
Форекс по фен шую - это как? Раз такой облом - то можно делать вывод
Сегодня советник на евре так сработал. Кривовато, конечно, но главное что в +.
Хорошо, что это пока демо счет, для тренировки.
Может и вам потренироваться для начала?
Да денег жалко ....надо было снимать......и кот черный перебежал дорогу
Деньги = зло, от них нужно избавляться