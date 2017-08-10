Разгон депозита - страница 3
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Это миф или кто то реально разгонял?
это на центовых я думал что на обычных счетах токая минемалка
Есть и с 1 центом можно торговать
Есть и с 1 центом можно торговать
я даже и не знал что с 1 центом это смешно)
Все просто. Вероятность удвоить депозит 50%.
но я пытаю пока разогнать но могу и влипнуть)
Есть и с 1 центом можно торговать
Хм, берем центовик с плечом 1:2000, один цент == $1
Для открытия одного лота NZDUSD надо 0,7262*100000/2000 = $36.31
Для 0.01 лота $0.36. Можно смело делать замок, бай и селл по 0.01 )))
Хм, берем центовик с плечом 1:2000, один цент == $1
Для открытия одного лота NZDUSD надо 0,7262*100000/2000 = $36.31
Для 0.01 лота $0.36. Можно смело делать замок, бай и селл по 0.01 )))
это не интересно это копейки)
это не интересно это копейки)
я чисто откомментировал в плане, что и такое возможно
а так скальпинг роботом рулит
вчера снял бабло со счета, оставил ровно $200 на растопку
вот за сегодня результаты
я ни в коем случае не хвастаюсь, хвастать нечем, это все фантики, но на жизнь уже заработать можно
правда висяки чисто морально раздражают, никак с ними не решить проблему...
я чисто откомментировал в плане, что и такое возможно
а так скальпинг роботом рулит
вчера снял бабло со счета, оставил ровно $200 на растопку
вот за сегодня результаты
я ни в коем случае не хвастаюсь, хвастать нечем, это все фантики, но на жизнь уже заработать можно
правда висяки чисто морально раздражают, никак с ними не решить проблему...
ну ни плохо, роботы они рано или поздно подведут я им не доверяю ну если которые сам напишу то может и норм будет но писать не умею)))
ну ни плохо, роботы они рано или поздно подведут я им не доверяю ну если которые сам напишу то может и норм будет но писать не умею)))
если есть хоть какие-то способности, можно научится, все дело в тренировке
я в 5-8 классах ходил в музыкальную школу, учился играть на баяне
помню, на 4-й год обучения выиграл конкурс имени Дунаевского, обещали подапить часы, а подарили пластинку этого самого Дунаевского, обманули парня короче))
ну я вышел на улицу и зафинтал эту пластинку в небеса )) на этом мои игры с баяном закончились
но я четко помню, как летали пальцы абсолютно на автомате, а ведь на баяне правая и левая клавиатуры абсолютно разные
а все из-за многочасовых тренировок
помню, к родителям приезжали гости, выпьют, хочется попеть, я им с ходу подбирал мелодию, просто не думая, ну что-то напоют, я подхватываю
это я к чему, прошло 2-3 года и я уже не мог сыграть простейшую гамму на двух руках, а лет через 5-6 и даже на одной правой
продал баян и четко понял - во всем нужны постоянные тренировки!
если есть хоть какие-то способности, можно научится, все дело в тренировке
я в 5-8 классах ходил в музыкальную школу, учился играть на баяне
помню, на 4-й год обучения выиграл конкурс имени Дунаевского, обещали подапить часы, а подарили пластинку этого самого Дунаевского, обманули парня короче))
ну я вышел на улицу и зафинтал эту пластинку в небеса )) на этом мои игры с баяном закончились
но я четко помню, как летали пальцы абсолютно на автомате, а ведь на баяне правая и левая клавиатуры абсолютно разные
а все из-за многочасовых тренировок
помню, к родителям приезжали гости, выпьют, хочется попеть, я им с ходу подбирал мелодию, просто не думая, ну что-то напоют, я подхватываю
это я к чему, прошло 2-3 года и я уже не мог сыграть простейшую гамму на двух руках, а лет через 5-6 и даже на одной правой
продал баян и четко понял - во всем нужны постоянные тренировки!
Нуууу, ...
Не факт, что все баянисты имеют на форе профит)