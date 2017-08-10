Разгон депозита - страница 3

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Kirill Shushkevich:
Это миф или кто то реально разгонял?
Все просто. Вероятность удвоить депозит 50%. 
Утроить 33.3%, учетверить 25% во сколько вам его нужно разогнать?
 Вот и весь разгон.
Но есть еще вероятность нарваться на закономерность и получить серию прибыльных сделок, пока она не исчезла. В итоге те-же 50% но по другому)
 
Kirill Shushkevich:

это на центовых я думал что на обычных  счетах токая минемалка


Есть и с 1 центом можно торговать

 
Alexandr Murzin:

Есть и с 1 центом можно торговать


я даже и не знал что с 1 центом это смешно)

 
Maxim Romanov:
Все просто. Вероятность удвоить депозит 50%. 
Утроить 33.3%, учетверить 25% во сколько вам его нужно разогнать?
 Вот и весь разгон.
Но есть еще вероятность нарваться на закономерность и получить серию прибыльных сделок, пока она не исчезла. В итоге те-же 50% но по другому)

но я пытаю пока разогнать но могу и влипнуть)

 
Alexandr Murzin:

Есть и с 1 центом можно торговать


Хм, берем центовик с плечом 1:2000, один цент == $1

Для открытия одного лота NZDUSD  надо 0,7262*100000/2000 = $36.31

Для 0.01 лота $0.36. Можно смело делать замок, бай и селл по 0.01 )))

 
Alexey Volchanskiy:

Хм, берем центовик с плечом 1:2000, один цент == $1

Для открытия одного лота NZDUSD  надо 0,7262*100000/2000 = $36.31

Для 0.01 лота $0.36. Можно смело делать замок, бай и селл по 0.01 )))


это не интересно это копейки)

 
Kirill Shushkevich:

это не интересно это копейки)


я чисто откомментировал в плане, что и такое возможно

а так скальпинг роботом рулит

вчера снял бабло со счета, оставил ровно $200 на растопку

вот за сегодня результаты

я ни в коем случае не хвастаюсь, хвастать нечем, это все фантики, но на жизнь уже заработать можно

правда висяки чисто морально раздражают, никак с ними не решить проблему...


 
Alexey Volchanskiy:

я чисто откомментировал в плане, что и такое возможно

а так скальпинг роботом рулит

вчера снял бабло со счета, оставил ровно $200 на растопку

вот за сегодня результаты

я ни в коем случае не хвастаюсь, хвастать нечем, это все фантики, но на жизнь уже заработать можно

правда висяки чисто морально раздражают, никак с ними не решить проблему...



ну ни плохо, роботы они рано или поздно подведут я им не доверяю ну если которые сам напишу то может и норм будет но писать не умею)))

 
Kirill Shushkevich:

ну ни плохо, роботы они рано или поздно подведут я им не доверяю ну если которые сам напишу то может и норм будет но писать не умею)))


если есть хоть какие-то способности, можно научится, все дело в тренировке

я в 5-8 классах ходил в музыкальную школу, учился играть на баяне

помню, на 4-й год обучения выиграл конкурс имени Дунаевского, обещали подапить часы, а подарили пластинку этого самого Дунаевского, обманули парня короче))

ну я вышел на улицу и зафинтал эту пластинку в небеса )) на этом мои игры с баяном закончились

но я четко помню, как летали пальцы абсолютно на автомате, а ведь на баяне правая и левая клавиатуры абсолютно разные

а все из-за многочасовых тренировок

помню, к родителям приезжали гости, выпьют, хочется попеть, я им с ходу подбирал мелодию, просто не думая, ну что-то напоют, я подхватываю

это я к чему, прошло 2-3 года и я уже не мог сыграть простейшую гамму на двух руках, а лет через 5-6 и даже на одной правой

продал баян и четко понял - во всем нужны постоянные тренировки!

 
Alexey Volchanskiy:

если есть хоть какие-то способности, можно научится, все дело в тренировке

я в 5-8 классах ходил в музыкальную школу, учился играть на баяне

помню, на 4-й год обучения выиграл конкурс имени Дунаевского, обещали подапить часы, а подарили пластинку этого самого Дунаевского, обманули парня короче))

ну я вышел на улицу и зафинтал эту пластинку в небеса )) на этом мои игры с баяном закончились

но я четко помню, как летали пальцы абсолютно на автомате, а ведь на баяне правая и левая клавиатуры абсолютно разные

а все из-за многочасовых тренировок

помню, к родителям приезжали гости, выпьют, хочется попеть, я им с ходу подбирал мелодию, просто не думая, ну что-то напоют, я подхватываю

это я к чему, прошло 2-3 года и я уже не мог сыграть простейшую гамму на двух руках, а лет через 5-6 и даже на одной правой

продал баян и четко понял - во всем нужны постоянные тренировки!

Нуууу, ...

Не факт, что все баянисты имеют на форе профит)

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