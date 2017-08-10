Помогите пожалуйста с советником для МТ5 - страница 3
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у меня нет. открывает 1 сделку и все зависает
Размер депозита? Валюта депозита? Кредитное плечо?
Размер депозита? Валюта депозита? Кредитное плечо?
размер 100000
, валюта рубли. ставлю 1 лот
размер 100000
плече 1:1
плече 1:1
Что с картинкой? Бумаги жалко :) Ничего ж не видно.
Что с картинкой? Бумаги жалко :) Ничего ж не видно.
прости, с планшета сижу. давай завтра с рабочего компа все скрины скину какие ошибки выдает
прости, с планшета сижу. давай завтра с рабочего компа все скрины скину какие ошибки выдает
Хорошо.
Вот все что показывает
Открывается сделка 1 и все начинает зависать.
Вот все что показывает
Открывается сделка 1 и все начинает зависать.
Переделайте программу - в OnTick() после отправки торгового запроса НЕ НУЖНО (это очень вредно) ЖДАТЬ ТИКЕТ ОРДЕРА. Нужно отлавливать запись СДЕЛКИ в торговую историю в OnTradeTransaction().
Пока самое быстрое решение: выкинуть вообще ожидание появления ОРДЕРА в торговой истории.
ds