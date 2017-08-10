Помогите пожалуйста с советником для МТ5 - страница 3

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Kudrev:

у меня нет. открывает 1 сделку и все зависает


Размер депозита? Валюта депозита? Кредитное плечо?

 
Vladimir Karputov:

Размер депозита? Валюта депозита? Кредитное плечо?

, валюта рубли. ставлю 1 лот

размер 100000

 
Kudrev:
, валюта рубли. ставлю 1 лот

размер 100000


плече 1:1

 
Kudrev:

плече 1:1



 
Kudrev:



Что с картинкой? Бумаги жалко :) Ничего ж не видно.

 
Vladimir Karputov:

Что с картинкой? Бумаги жалко :) Ничего ж не видно.


прости, с планшета сижу. давай завтра с рабочего компа все скрины скину какие ошибки выдает

 
Kudrev:

прости, с планшета сижу. давай завтра с рабочего компа все скрины скину какие ошибки выдает


Хорошо.

 

Вот все что показывает


Открывается сделка 1 и все начинает зависать.



 
Kudrev:

Вот все что показывает


Открывается сделка 1 и все начинает зависать.




Переделайте программу - в OnTick() после отправки торгового запроса НЕ НУЖНО (это очень вредно) ЖДАТЬ ТИКЕТ ОРДЕРА. Нужно отлавливать запись СДЕЛКИ в торговую историю в OnTradeTransaction().

 

Пока самое быстрое решение: выкинуть вообще ожидание появления ОРДЕРА в торговой истории.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void WaitForOrderInHistory(ulong nResultOrder)
  {
   return;
   if(nResultOrder>0)
     {
      // дождёмся появления ордера nResultOrder в истории
      while(!IsStopped())
        {
         if(HistoryOrderSelect(nResultOrder)==true)
            break;

         Sleep(10);
        }
     }
  }

ds

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