Помогите пожалуйста с советником для МТ5 - страница 2

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Vladimir Karputov:

Не факт. ОТ Вас всё так же нет информации:



счет обычный. торгую фьючерсами на срочном рынке на 15 мин. фьючерсом на нефть брент, период тестирования июль и август, тип генерации все тики. торгую через открытие, пробовал на многих операционный системах. до июля тестировался нормально а в конце июля перестал. версия5,00 build 1643

 
Kudrev:

счет обычный. торгую фьючерсами на срочном рынке на 15 мин. фьючерсом на нефть брент, период тестирования июль и август, тип генерации все тики. торгую через открытие, пробовал на многих операционный системах. до июля тестировался нормально а в конце июля перестал. версия5,00 build 1643


Попытка номер три:

  1. тип счёта: хедж или неттинг?
  2. полное название символа на котором торгуете (как в окне "Обзор рынка")
  3. название и разрядность операционной системы.

 
Vladimir Karputov:

Попытка номер три:

  1. тип счёта: хедж или неттинг?
  2. полное название символа на котором торгуете (как в окне "Обзор рынка")
  3. название и разрядность операционной системы.


как узнать какой счет?

символ BR-9.17

виндовс xp/ виндовс 7/ виндовс 10 - 32 и 64 битные. все пробовал.

 
Kudrev:

как узнать какой счет?

символ BR-9.17

виндовс xp/ виндовс 7/ виндовс 10 - 32 и 64 битные. все пробовал.


У Вас неттинг.

 
Vladimir Karputov:

У Вас неттинг.


если честно я в этом ниразу не разбирался и незнаю даже что такое неттинг

 
Kudrev:

если честно я в этом ниразу не разбирался и незнаю даже что такое неттинг


Размер лота поставьте 1.0, а не 0.1

 
Vladimir Karputov:

Размер лота поставьте 1.0, а не 0.1


просветился на счет неттинга и теперь понял. лот ставлю 1 а толку нету

 
Vladimir Karputov:

Размер лота поставьте 1.0, а не 0.1

Сразу заработало, а Вы говорите "терминал виноват, терминал виноват".... Терминал в 99.9% случаев НЕ ВИНОВАТ. Основная ошибка - человеческий фактор - невнимательность.

 
Kudrev:

просветился на счет неттинга и теперь понял. лот ставлю 1 а толку нету


Всё работает:

BR-9.17

 
Vladimir Karputov:

Всё работает:



у меня нет. открывает 1 сделку и все зависает

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