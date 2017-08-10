Помогите пожалуйста с советником для МТ5 - страница 2
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Не факт. ОТ Вас всё так же нет информации:
счет обычный. торгую фьючерсами на срочном рынке на 15 мин. фьючерсом на нефть брент, период тестирования июль и август, тип генерации все тики. торгую через открытие, пробовал на многих операционный системах. до июля тестировался нормально а в конце июля перестал. версия5,00 build 1643
счет обычный. торгую фьючерсами на срочном рынке на 15 мин. фьючерсом на нефть брент, период тестирования июль и август, тип генерации все тики. торгую через открытие, пробовал на многих операционный системах. до июля тестировался нормально а в конце июля перестал. версия5,00 build 1643
Попытка номер три:
Попытка номер три:
как узнать какой счет?
символ BR-9.17
виндовс xp/ виндовс 7/ виндовс 10 - 32 и 64 битные. все пробовал.
как узнать какой счет?
символ BR-9.17
виндовс xp/ виндовс 7/ виндовс 10 - 32 и 64 битные. все пробовал.
У Вас неттинг.
У Вас неттинг.
если честно я в этом ниразу не разбирался и незнаю даже что такое неттинг
если честно я в этом ниразу не разбирался и незнаю даже что такое неттинг
Размер лота поставьте 1.0, а не 0.1
Размер лота поставьте 1.0, а не 0.1
просветился на счет неттинга и теперь понял. лот ставлю 1 а толку нету
Размер лота поставьте 1.0, а не 0.1
Сразу заработало, а Вы говорите "терминал виноват, терминал виноват".... Терминал в 99.9% случаев НЕ ВИНОВАТ. Основная ошибка - человеческий фактор - невнимательность.
просветился на счет неттинга и теперь понял. лот ставлю 1 а толку нету
Всё работает:
Всё работает:
у меня нет. открывает 1 сделку и все зависает