В сервисе "Сигналы" график(в списке и иконки) для потребителя нужно строить не по изменению балансу, а по изменению средств
- Ошибки, баги, вопросы
- Проклятый мартин
- График эквити и баланса
Смотрю я на ровные линии, особенно в MT4, и начинаю думать о закрытии позиции не сразу, а по частям - перекрытием, чисто для выравнивания графика прироста средств, который строится (сами приращения) фактически по балансу. Думаю, что это надо расценивать как введение инвестора в заблуждение.
Поэтому, предлагаю график прироста строить с учетом просадки средств, а не баланса - тогда инвестор увидит реальные колебания и сможет правильно оценить свои риски.
Смотрю я на ровные линии, особенно в MT4, и начинаю думать о закрытии позиции не сразу, а по частям - перекрытием, чисто для выравнивания графика прироста средств, который строится (сами приращения) фактически по балансу. Думаю, что это надо расценивать как введение инвестора в заблуждение.
Поэтому, предлагаю график прироста строить с учетом просадки средств, а не баланса - тогда инвестор увидит реальные колебания и сможет правильно оценить свои риски.
Двумя руками "За".
В глазах инвестора исчезнет фактор обмана и исчезнет недоверие к сервису.
Ещё мне кажется убогим фильтр "Прибыль в месяц, %" - он делает расчет исходя из общего прироста, в то время как я ожидаю, что это будет реальный фильтр, на каждый месяц. Да, я согласен, что каждый месяц в прибыль торгуют не все, но тогда надо было фильтр назвать "Средняя прибыль в месяц, %" , и добавить показатель "Отклонение от средней прибыли в месяц %"...
Хотел поискать сигнал на подписку, и понял, что фильтрами что есть искать можно очень долго :(
Кто отвечает "Мой ответ - иное" - прошу писать об этом ином.
так средства все равно идут с учетом снятий. по ним красоту графика эквити не определишь.
Снятие, конечно, не учитывать, как сейчас оно не учитывается при построении прироста от баланса.
Я считаю, что на графике иконок надо показывать сразу точки максимальных просадок.
интересно, с каким промежутком меняется значение эквити в сервисе сигналов. раз в час?
кто знает?
Вот ещё пример странных иконок можно наблюдать
входим в сигнал и видим, что прирост заваливался за ноль
Как это вообще понимать?
Смотрю, иконка исправилась, пофиксили или это плавающий баг?
интересно, с каким промежутком меняется значение эквити в сервисе сигналов. раз в час?
кто знает?
Меняется в реальном времени, по моим наблюдениям на моих сигналах.
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