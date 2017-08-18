В сервисе "Сигналы" график(в списке и иконки) для потребителя нужно строить не по изменению балансу, а по изменению средств

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Смотрю я на ровные линии, особенно в MT4, и начинаю думать о закрытии позиции не сразу, а по частям - перекрытием, чисто для выравнивания графика прироста средств, который строится (сами приращения) фактически по балансу. Думаю, что это надо расценивать как введение инвестора в заблуждение.

Поэтому, предлагаю график прироста строить с учетом просадки средств, а не баланса - тогда инвестор увидит реальные колебания и сможет правильно оценить свои риски.

 
Aleksey Vyazmikin:

Смотрю я на ровные линии, особенно в MT4, и начинаю думать о закрытии позиции не сразу, а по частям - перекрытием, чисто для выравнивания графика прироста средств, который строится (сами приращения) фактически по балансу. Думаю, что это надо расценивать как введение инвестора в заблуждение.

Поэтому, предлагаю график прироста строить с учетом просадки средств, а не баланса - тогда инвестор увидит реальные колебания и сможет правильно оценить свои риски.


Двумя руками "За".

В глазах инвестора исчезнет фактор обмана и исчезнет недоверие к сервису.

 

Ещё мне кажется убогим фильтр "Прибыль в месяц, %" - он делает расчет исходя из общего прироста, в то время как я ожидаю, что это будет реальный фильтр, на каждый месяц. Да, я согласен, что каждый месяц в прибыль торгуют не все, но тогда надо было фильтр назвать "Средняя прибыль в месяц, %" , и добавить показатель "Отклонение от средней прибыли в месяц %"...

Хотел поискать сигнал на подписку, и понял, что фильтрами что есть искать можно очень долго :(

 

Кто отвечает "Мой ответ - иное" - прошу писать об этом ином.

 

Вот ещё пример странных иконок можно наблюдать



входим в сигнал и видим, что прирост заваливался за ноль


Как это вообще понимать?
 
так средства все равно идут с учетом снятий. по ним красоту графика эквити не определишь.
 
igrok333:
так средства все равно идут с учетом снятий. по ним красоту графика эквити не определишь.

Снятие, конечно, не учитывать, как сейчас оно не учитывается при построении прироста от баланса.

Я считаю, что на графике иконок надо показывать сразу точки максимальных просадок.

 

интересно, с каким промежутком меняется значение эквити в сервисе сигналов. раз в час?

кто знает?

 
Aleksey Vyazmikin:

Вот ещё пример странных иконок можно наблюдать



входим в сигнал и видим, что прирост заваливался за ноль


Как это вообще понимать?

Смотрю, иконка исправилась, пофиксили или это плавающий баг?

 
igrok333:

интересно, с каким промежутком меняется значение эквити в сервисе сигналов. раз в час?

кто знает?


Меняется в реальном времени, по моим наблюдениям на моих сигналах.

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